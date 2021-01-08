2021年，成功的IT负责人必备的6大工作习惯

过去一年，全球经受了一场挑战乃至洗礼，IT领导者们开始深切意识到自己还有许多改进空间，非常态的工作环境下需要领导者具备创新意识、忧患意识、风险观念等，建立新的工作习惯以适应瞬息万变的新时代。为此，本文收集了来自IT领导者及专家社区的重要意见，探讨IT领导者在疫情后时代应该培养起哪些工作习惯。

第一，调整重心。红帽公司北美公共部门首席技术专家David Egts表示，不要让紧急情况影响到团队的重心。战术行动当然很重要，但过分强调细节会导致错失战略方向。而保持这种专注能力，最重要的方法之一是制定出明确的目标与核心结果，也就是OKR，设置年度目标与季度目标，并通过核心结果确定实现目标所需要的具体工作。“在这里，我向大家推荐两本书，《衡量重要事项（Measure What Matters ）》与《绝对聚焦（Radical Focus）》。”David Egts说。

第二，强调同理心。在这个特殊时期，IT领导者确实还有很多的自我改进空间。养成提升自身情商的习惯，将进一步提升领导能力。The Gorilla Glue公司IT基础设施服务总监Cedric Wells建议IT负责人应该时刻进行自省，找到更好的方法以应对管理范围内所出现的种种情绪。在管理其他人员时，IT负责人首先需要判断自己是否具备同理心，理解对方因无法自由行动而引发的焦虑感。面对更为灵活的事务规划与更加分散的员工队伍，良好的同理心将成为领导者顺利推进工作的必要前提。例如，在困难时期下给团队营造一种自己仍然受到关注、受到支持的氛围；在危机之下，领导者绝不能指望远程遥控团队成员；只有将感性因素与理性判断结合起来，才能引领团队走出困境。

第三，冥想训练。在面对混乱与冲击时，保持禅定般的平静不仅是一种良好素养，在某种程度上甚至堪称超能力。冥想是种好习惯，更是培养这种「超能力」的前提。Ray Dalio等顶尖商业领袖以及Yuval Harari等畅销作家，都将自己的成功归结于冥想的帮助。Gramener公司联合创始人兼首席决策科学家Ganes Kesari称，冥想很简单，大家不需要皈依宗教、也不需要耗费很长时间。只需要买一本相关书籍，每天花上五分钟，也可以集中注意力、降低压力水平、更好地控制自己的情绪。

第四，贯彻敏捷原则。IT领导者应该携手团队先制定出明确的优先级目标，特别是明确战略、转型以及创新计划层面的优先级次序。为此，IT领导者应设定清晰的期望，并授权团队以全面将敏捷原则融入项目冲刺与产品发布周期。StarCIO 公司总裁、Driving Digital 》作者Isaac Sacolick强调，领导者还应制定出相关指南，帮助大家以统一的方式进行交流与技术协作，同时把以往大家熟悉的面对面交流、决策会议以及头脑风暴等环节导流至线上。目前，不少企业都面临着疫情威胁下的业务中断，这就要求领导者建立起具备可行性的策略。“策略的可行度越高，企业应对变化条件的灵活性就越强、姿态越从容。”他对此表示。

第五，提高沟通技能。随着远程办公成为新的常态，高效沟通就成了IT领导者必须解决的一大问题。如果无法有效沟通，业务体系中将出现大量灰色区域，各方只能凭借假设进行处理，十分容易产生信息不对称的问题。因此，必须明确要求、确定判断项目成功的核心指标。这不仅是一种手段，也应该成为一种理念。向团队提出有针对性的问题，确保每位参与者都正确理解项目的核心诉求。

Improving公司首席顾问Mark Runyon发现，疫情之下，很多人开始享受更和谐的家庭生活。但也正因为如此，孩子们开始在家里上网课、家长们则在起居室里工作，这让以往朝九晚五的明确时间表变得愈发难熬。领导者们应该表现出同理心，通过引导让员工回归工作正轨，这种关注与关心将在企业中产生持久的积极影响。

第六，提供丰富的技术培训。面对新冠疫情，以往大家所熟知的员工派遣以及内部培训开始失去可行性。DevOps Institute首席研究总监Eveline Oehrlich呼吁应该让员工自主设定成长路线，同时为他们提供丰富的技能提升选项，引导团队成员自主设定学习计划与技能发展目标。有了这样的主动性与积极性，IT领导者才能提供针对性帮助，而后加强合作、保证以最佳方式支持技能培养。

但是，如果企业的现有预算无法承受大规模培训计划，不妨发挥一点创造力。某些员工可能愿意减薪以资助自己的教育或认证考试计划。此外，员工还可以组织岗位轮换、内部陪练、参与线上会议或者组织内部培训日等。将员工提升技能水平的诉求与领导者的相应投入结合起来，这将为整个企业培养出更出色的领导者与更杰出的团队成员。