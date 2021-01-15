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微软首次推出其第二个“垂直云”——微软零售云

来源：ZDNet    2021-01-15 08:32:09

关键字： 云计算 微软

继医疗保健云之后，微软紧锣密鼓地推出了第二个垂直云产品——微软零售云。

微软正在以预览形式提供其第二个垂直云产品：微软零售云（Microsoft Cloud for Retail）。微软零售云采用了微软医疗保健云的方式——后者同Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和Power Platform以及各种模板和连接器捆绑在一起，以帮助医疗保健行业的客户处理结构化和非结构化的医疗保健数据。

微软零售云只在提供“端到端的购物之旅”。和医疗保健云一样，它结合了来自Azure、Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform，以及专门针对零售客户的Microsoft Advertising的服务和功能。和医疗保健云一样，零售云也是旨在通过通用数据模型将不同的数据源整合在一起。

微软没有公开零售云的价格。微软医疗保健云的费用为每位用户每月95美元。它被视为附加插件，需要用户自己拥有Azure、Dynamics 365、Microsoft 365和Power Platform许可证。

1月13日，微软还公布了Dynamics 365 Commerce的一些新功能，该应用程序提供了后台、店内、呼叫中心和电子商务功能。微软将B2B商务作为该应用程序的内置功能，所以Dynamics 365 Commerce将在单一平台上同时提供B2B和B2C商务。它还将Dynamics 365销售和客户服务应用程序与其Commerce应用程序集成在一起，该公司的高管们表示将为企业客户开放自助服务购买选项。

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