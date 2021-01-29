三步打造智慧企业，RISE with SAP如何改变“游戏规则”？

SAP提供了一种创新性的思路——通过订阅的模式，根据客户自身的转型需求，交付业务转型即服务。这就是RISE with SAP。

一直以来，数字化转型都被视为是一件相当复杂的事情，由于牵涉的角色众多，在具体实践过程中，远不如过去上一个信息化系统一样简单纯粹。比如，关于转型的目的，不同的角色就会有不同的具体想法——CEO希望借助新的业务模式实现业务增长，CFO希望通过流程自动化提高利润，CIO希望引入更有效的新技术，而普通员工或许只关心能不能帮自己简化工作、提高效率。

要尽可能满足所有人的“愿望”，就必须做好全局的统筹，既要改变企业文化和业务流程，也要改变员工的思维模式，在这些前提下，技术平台的作用才能最大化。但一个又一个的挑战和难题让很多企业望而却步，或者止步不前。

一场疫情改变了这样的“僵局”，越来越多的企业已经意识到，即便困难重重，但数字化转型确实是唯一出路。那么，有没有办法可以简化这个过程，或者降低其中的复杂度？

SAP提供了一种创新性的思路——通过订阅的模式，根据客户自身的转型需求，交付业务转型即服务(business transformation-as-a-service)。这就是RISE with SAP。

据了解，基于RISE with SAP，SAP将整合多个合同，并通过设立唯一的责任方管理服务等级协议(service-level agreement)、运营、提供支持。也就是说，SAP将承担所有合同、服务水平协议、运营和支持的相关责任，所有都会捆绑到一个合同中，而客户则可以通过订阅模式，按照自己特定需求来实现数字化转型。换言之，SAP不仅提供技术，还会参与以前由系统集成商和合作伙伴完成的许多工作。这会带来一场“游戏规则”的变革。

简化数字化之旅，三步打造智慧企业

SAP CEO柯睿安(Christian Klein)在发布会上强调，业务转型已经不再是企业可有可无的选择，而是必不可少的。而RISE with SAP的推出，目的是希望帮助企业简化转型之旅，“一站式”打造智慧企业。

SAP CEO 柯睿安(Christian Klein)

据他介绍，这个过程只需要简单三步：第一步，重新设计业务流程，通过分析企业业务流程、挖掘数据洞察，帮助企业创新运营模式，从而适应新的业务需求；第二步，进行技术迁移，利用SAP及合作伙伴提供的嵌入式服务，帮助企业将应用迁移到标准的、模块化的解决方案架构中，通过统一的平台协调和治理数据层；第三步，基于 SAP S/4HANA Cloud和SAP Business Technology Platform，为用户提供统一的语义数据模型、统一的身份与授权服务，以及统一的体验，为机器人流程自动化和AI场景提供优质数据，最终打造智慧企业。

也就是说，SAP将企业在业务转型过程中所要做的大量复杂工作都先做了“消化”，从而简化了企业的数字化之旅。作为一个服务框架，RISE with SAP提供了企业转型所需的几乎所有基础组件。其中，包括免费的业务流程智能功能、云基础架构选项、SAP Business Technology Platform、免费访问商业网络，以及SAP S/4HANA Cloud等等。并且，每一个组件都搭配了高级服务和工具。比如，SAP S/4HANA中就嵌入了人工智能、机器人流程自动化和高级分析等技术，并且允许企业把这些应用灵活部署在公有云、私有云或者混合云等环境中。

“这样一来，企业不仅不需要投入高昂的前期投资，还能减少高达20%的总体拥有成本。同时，你还可以获得业务和商业灵活性，可以决定在什么时间节点，启用哪些功能，决定什么时候将 ERP 系统迁移到公有云环境，或者继续使用混合云。”柯睿安解释说。

一手生态、一手产品，持续扩大服务“版图”

据SAP透露，目前全球已经有多家合作伙伴参与了RISE with SAP计划，包括AWS、Google Cloud、微软Azure、阿里云等平台。无论是客户还是合作伙伴，都能够使用与SAP应用完全相同的数据模型和业务服务，轻松地补充、扩展和集成SAP的任何业务线和行业解决方案、合作伙伴解决方案或第三方解决方案，助力企业无缝运行核心流程和行业特定流程，而且是以端到端、自上而下、完全透明的方式运行。

值得关注的是，SAP不久前已经在其核心应用（如SAP S/4HANA）中嵌入了Microsoft Teams，从而帮助企业在后疫情的新常态下实现无缝写作，提高工作效率。

在与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的连线中，柯睿安表示：“在后疫情时代，未来的工作模式也会发生改变。比如，远程销售对很多行业的企业来说将是必不可少的方式。而通过将SAP Sales Automation与Microsoft Teams进行集成，甚至不需要切换应用，销售代表就可以随时联系客户，同时管理销售管道或执行配置、定价和报价。与此同时，借助RISE with SAP，我们还将更好地支持客户实施全方位业务转型，我认为这一步意义重大，因为我们能够基于Azure运行全球的任务关键型业务流程并保持极高的韧性。”

可见，为了能够给客户提供更全面的服务，SAP还将不断扩大RISE with SAP这块服务“版图”——一方面拓宽与合作伙伴的生态合作，另一方面还要完善自身产品。比如，SAP在近期对Signavio的收购看起来与RISE with SAP的推出也息息相关。Signavio的主要产品是一款云原生业务流程智能化和流程管理的工具，SAP表示，将把这款产品与SAP业务流程智能进行集成，从而提供包括业务流程设计、基准测试、差距分析、改进和流程变更管理等在内的服务，帮助企业优化业务流程。而这，便是RISE with SAP服务帮助企业打造智慧企业的第一步。

整合团队与合作伙伴，支持战略落地

“我们的职责是帮助客户实现业务转型，他们需要的不仅仅是基础架构即服务(IssS)或软件即服务(SaaS)，还更需要业务转型即服务(BTaaS)。”这便是SAP推出RISE with SAP的重要原因。SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟(Mark Gibbs)在发布会上指出，“RISE with SAP开启了一种全新的方式，将我们的卓越实践、前沿技术和合作伙伴带给世界各地的客户，当然也包括大中华区客户。”

SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁 纪秉盟(Mark Gibbs)

他透露，为了支持RISE with SAP战略的落地，SAP正在进一步整合SAP的销售团队、Services团队和合作伙伴，让客户可以从一开始验证的业务场景，到展示业务价值，到扩展支持客户上线等层面，放心推进转型之旅。

“对于新客户来说，这是他们快速开始卓越实践的起点。对于老客户来说，这意味着他们能够保护现有投资，同时我们能帮助他们轻松、灵活地实现转型和扩展。对于SAP以及整个大中华区来说，2021年将是振奋人心的一年！”纪秉盟总结说。