三步打造智慧企业，RISE with SAP如何改变“游戏规则”？

SAP提供了一种创新性的思路——通过订阅的模式,根据客户自身的转型需求,交付业务转型即服务。这就是RISE with SAP。

一直以来,数字化转型都被视为是一件相当复杂的事情,由于牵涉的角色众多,在具体实践过程中,远不如过去上一个信息化系统一样简单纯粹。比如,关于转型的目的,不同的角色就会有不同的具体想法——CEO希望借助新的业务模式实现业务增长,CFO希望通过流程自动化提高利润,CIO希望引入更有效的新技术,而普通员工或许只关心能不能帮自己简化工作、提高效率。

要尽可能满足所有人的“愿望”,就必须做好全局的统筹,既要改变企业文化和业务流程,也要改变员工的思维模式,在这些前提下,技术平台的作用才能最大化。但一个又一个的挑战和难题让很多企业望而却步,或者止步不前。

一场疫情改变了这样的“僵局”,越来越多的企业已经意识到,即便困难重重,但数字化转型确实是唯一出路。那么,有没有办法可以简化这个过程,或者降低其中的复杂度?

SAP提供了一种创新性的思路——通过订阅的模式,根据客户自身的转型需求,交付业务转型即服务(business transformation-as-a-service)。这就是RISE with SAP。

据了解,基于RISE with SAP,SAP将整合多个合同,并通过设立唯一的责任方管理服务等级协议(service-level agreement)、运营、提供支持。也就是说,SAP将承担所有合同、服务水平协议、运营和支持的相关责任,所有都会捆绑到一个合同中,而客户则可以通过订阅模式,按照自己特定需求来实现数字化转型。换言之,SAP不仅提供技术,还会参与以前由系统集成商和合作伙伴完成的许多工作。这会带来一场“游戏规则”的变革。

简化数字化之旅,三步打造智慧企业

SAP CEO柯睿安(Christian Klein)在发布会上强调,业务转型已经不再是企业可有可无的选择,而是必不可少的。而RISE with SAP的推出,目的是希望帮助企业简化转型之旅,“一站式”打造智慧企业。

SAP CEO 柯睿安(Christian Klein)

据他介绍,这个过程只需要简单三步:第一步,重新设计业务流程,通过分析企业业务流程、挖掘数据洞察,帮助企业创新运营模式,从而适应新的业务需求;第二步,进行技术迁移,利用SAP及合作伙伴提供的嵌入式服务,帮助企业将应用迁移到标准的、模块化的解决方案架构中,通过统一的平台协调和治理数据层;第三步,基于 SAP S/4HANA Cloud和SAP Business Technology Platform,为用户提供统一的语义数据模型、统一的身份与授权服务,以及统一的体验,为机器人流程自动化和AI场景提供优质数据,最终打造智慧企业。

也就是说,SAP将企业在业务转型过程中所要做的大量复杂工作都先做了“消化”,从而简化了企业的数字化之旅。作为一个服务框架,RISE with SAP提供了企业转型所需的几乎所有基础组件。其中,包括免费的业务流程智能功能、云基础架构选项、SAP Business Technology Platform、免费访问商业网络,以及SAP S/4HANA Cloud等等。并且,每一个组件都搭配了高级服务和工具。比如,SAP S/4HANA中就嵌入了人工智能、机器人流程自动化和高级分析等技术,并且允许企业把这些应用灵活部署在公有云、私有云或者混合云等环境中。

“这样一来,企业不仅不需要投入高昂的前期投资,还能减少高达20%的总体拥有成本。同时,你还可以获得业务和商业灵活性,可以决定在什么时间节点,启用哪些功能,决定什么时候将 ERP 系统迁移到公有云环境,或者继续使用混合云。”柯睿安解释说。

一手生态、一手产品,持续扩大服务“版图”

据SAP透露,目前全球已经有多家合作伙伴参与了RISE with SAP计划,包括AWS、Google Cloud、微软Azure、阿里云等平台。无论是客户还是合作伙伴,都能够使用与SAP应用完全相同的数据模型和业务服务,轻松地补充、扩展和集成SAP的任何业务线和行业解决方案、合作伙伴解决方案或第三方解决方案,助力企业无缝运行核心流程和行业特定流程,而且是以端到端、自上而下、完全透明的方式运行。

值得关注的是,SAP不久前已经在其核心应用(如SAP S/4HANA)中嵌入了Microsoft Teams,从而帮助企业在后疫情的新常态下实现无缝写作,提高工作效率。

在与微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)的连线中,柯睿安表示:“在后疫情时代,未来的工作模式也会发生改变。比如,远程销售对很多行业的企业来说将是必不可少的方式。而通过将SAP Sales Automation与Microsoft Teams进行集成,甚至不需要切换应用,销售代表就可以随时联系客户,同时管理销售管道或执行配置、定价和报价。与此同时,借助RISE with SAP,我们还将更好地支持客户实施全方位业务转型,我认为这一步意义重大,因为我们能够基于Azure运行全球的任务关键型业务流程并保持极高的韧性。”

可见,为了能够给客户提供更全面的服务,SAP还将不断扩大RISE with SAP这块服务“版图”——一方面拓宽与合作伙伴的生态合作,另一方面还要完善自身产品。比如,SAP在近期对Signavio的收购看起来与RISE with SAP的推出也息息相关。Signavio的主要产品是一款云原生业务流程智能化和流程管理的工具,SAP表示,将把这款产品与SAP业务流程智能进行集成,从而提供包括业务流程设计、基准测试、差距分析、改进和流程变更管理等在内的服务,帮助企业优化业务流程。而这,便是RISE with SAP服务帮助企业打造智慧企业的第一步。

整合团队与合作伙伴,支持战略落地

“我们的职责是帮助客户实现业务转型,他们需要的不仅仅是基础架构即服务(IssS)或软件即服务(SaaS),还更需要业务转型即服务(BTaaS)。”这便是SAP推出RISE with SAP的重要原因。SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟(Mark Gibbs)在发布会上指出,“RISE with SAP开启了一种全新的方式,将我们的卓越实践、前沿技术和合作伙伴带给世界各地的客户,当然也包括大中华区客户。”

SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁 纪秉盟(Mark Gibbs)

他透露,为了支持RISE with SAP战略的落地,SAP正在进一步整合SAP的销售团队、Services团队和合作伙伴,让客户可以从一开始验证的业务场景,到展示业务价值,到扩展支持客户上线等层面,放心推进转型之旅。

“对于新客户来说,这是他们快速开始卓越实践的起点。对于老客户来说,这意味着他们能够保护现有投资,同时我们能帮助他们轻松、灵活地实现转型和扩展。对于SAP以及整个大中华区来说,2021年将是振奋人心的一年!”纪秉盟总结说。