贝索斯将卸任Amazon CEO，AWS CEO接任

在经营了Amazon旗下知名度最高、发展最快的业务多年之后，AWS的首席执行官Andy Jassy即将在今年晚些时候担任Amazon的首席执行官。

Jassy将接任Amazon创始人、首席执行官Jeff Bezos（杰夫·贝索斯），后者将从第三季度开始担任执行主席。Bezos在发给员工的电子邮件中称，他打算“把精力和注意力集中在新产品和早期计划上”。

Bezos在电子邮件中这样写道：“Andy在公司内部知名度很高，而且在公司工作的年头几乎和我一样多。他将是一位杰出的领导者，我对他充满信心。”

Bezos和公司内部的很多人都对Jassy充满信心，这也是为什么他一直被视为Bezos的接班人。自2006年诞生之日起，Jassy将这样一种“简单存储服务”打造成为几乎可以说是企业计算领域最强大的一股力量，取代并颠覆了无数的上一代技术领导者。在这个过程中，AWS的云计算基金会为成千上万的初创企业提供了几乎是即时的并且低成本的基础设施，帮助孕育了一大批像Netflix、Uber和Snowflake这样的新一代巨头。

更为重要的是，AWS也为Amazon本身打下了基础 ，特别是最近几年，AWS低调地为Amazon贡献了数十亿美元的利润，抵消了Amazon在电子商务和在线服务（如Prime Video）方面的持续投资。近年来，AWS贡献了Amazon整体利润中的绝大一部分，而今天公布的季度业绩，也继续保持这一趋势——尽管广告等业务的利润也开始出现增长。该季度，AWS的收入增长了28％，占Amazon营业收入的一半多。

Jassy是主流科技公司中第二位成为公司CEO的云技术高管。微软首席执行官Satya Nadella也曾经是微软云部门的负责人，他带领微软成为AWS真正的竞争对手。

Nucleus Research分析师Daniel Elman在一封电子邮件中表示：“Jeff Bezos的离开，可能并不会让Amazon的业务结构发生巨大变化，因为企业文化已经深深扎根了。而且，Bezos本人还会继续留在这个领域，他还很年轻，甚至未来不排除重新执掌Amazon的可能。”

Elman补充说，在Jassy的领导下，亚马逊将得到“一臂之力”。他说：“Jassy带领AWS在与谷歌、微软、Oracle等公司的竞争中赢得了行业领先的成功，因此让他领导这样一家庞大的企业并不令人意外。”

在转型之际，亚马逊的季度收入首次突破1000亿美元。Bezos表示，创新是Amazon取得成功的关键。

他说：“我们一起做疯狂的事情，然后让这一切变得再正常不过。如果你做对了，那么在发明创造问世的几年之后，这些新事物就会普及。那个时候人们对它也就见怪不怪了，这是对发明家最大的赞美。”

Bezos用这样一个结论来解释这次新掌门人的更迭。他说：“当你在看我们的财报结果时，实际上看的是我们各种发明创造长期积累的结果。现在，我看到了Amazon正处于有史以来最具创造力的时期，因此也就是过渡的最佳时机。”

现年53岁的Jassy于1997年加入Amazon，担任市场经理，2003年帮助创立了AWS。2016年4月，他从高级副总裁晋升为AWS首席执行官，从根本上将AWS变成Amazon未来发展的一个重要组成部分。

AWS合作伙伴Fortanix公司联合创始人、首席执行官Ambuj Kumar在一封电子邮件中称：“现在让AWS的领导者接任Amazon CEO，似乎是承认云已经成为Amazon的整体发展方向，这是非常合适的。从某种意义上说，Andy已经为这个角色准备了很长时间。”

作为一个狂热的运动爱好者，尤其是纽约巨人队的足球迷，Jassy有一个家庭式“体育酒吧”——Helmet Head，最近他还成为西雅图海妖队的共同所有者海之一，作为美国国家曲棍球联盟的一项新特许经营权，西雅图海妖队将从明年开始运营。此外，他还是音乐爱好者，曾邀请Brandi Carlie等艺术家参加AWS年度大会，用音乐来传达他的演讲主题。

Jassy在公开场合比Bezos更为激进一些，经常喊话竞争对手。几年前，他开始叫板Oracle，因为此前Oracle曾在云数据库服务方面抨击过AWS。

与以往的Amazon高管不同，Jassy令人意外地乐于表达自己的政治信仰，有时会对Briona Taylor的去世和最高法院否决特朗普关于废除“入境暂缓遣返”计划发出尖刻的推文。

至于Bezos，他在发给员工的电子邮件中称，“正如我仍然会很开心地走进办公室，我对这次过渡感到也感到非常兴奋”，作为他即将专注于关键计划的一种方式。他写道：“成为Amazon的首席执行官是一项重大的责任，而且很耗费精力，当你承担这样的责任时，就很难将注意力放在其他任何事情上。作为执行主席，我将继续参与亚马逊重要的计划上，但也需要时间和精力专注于Day 1 Fund、Bezos Earth Fund、Blue Origin、The Washington Post、以及其他我热衷的项目上。”

最后他说：“我没有更多的精力，这与退休无关，我对于这些项目可以带来的影响充满热情。”

因此，在Jassy的领导下，Amazon的战略和策略可能不会立即发生变化。但是，在去年12月AWS re:Invent线上大会之前，Jassy在接受采访时曾暗示了一些关于他自己未来的领导方向，包括可能会进行重大的变革。

他说：“作为领导者，你必须非常善于弄清客户和市场存在的真正问题。领导者还需要勇气带领团队做出重大变革。”

此外他说，当一家公司的老员工离开的时候，通常这些公司就开始进行重塑了。这并不是说如果有人在公司呆了很长时间就无法进行再创新，只是对于多年来一直用相同方式做事的人来说，改变和想要改变都是很难的。他们对已有的成就感到自豪，并不确定是否要去学习新的事物。