Gartner：2021年全球低码开发技术市场将大幅增长23％

根据Gartner的最新预测，到2021年全球低代码开发技术市场总额将达到138亿美元，比2020年增长22.6％。疫情期间远程开发的激增，将继续推动低代码的普及，尽管企业仍然在对成本进行持续的优化。

根据Gartner的最新预测，到2021年全球低代码开发技术市场总额将达到138亿美元，比2020年增长22.6％。疫情期间远程开发的激增，将继续推动低代码的普及，尽管企业仍然在对成本进行持续的优化。

Gartner研究副总裁Fabrizio Biscotti说：“低代码应用开发不是新鲜事物，数字化带来的颠覆、超级自动化、可组合业务的兴起，都导致了各种工具的涌入和需求的激增。”

低码作为一种普遍的社会和技术发展趋势，预计将继续显着增长，例如预计到2022年低码应用平台（LCAP）仍将是低码开发技术市场最大的一个组成部分，比2020年增长近30％，到2021年将达到58亿美元（见表1）。

表1：低代码开发技术收入（单位：百万美元）

*其他LCD技术包括快速移动应用开发（RMAD）工具和快速应用开发（RAD）工具。低代码是RAD向云和SaaS模型的一种演进。请注意，Gartner将无代码应用平台定义为仅需要为公式或简单表达式输入文本的LCAP。因此，LCAP市场包括了无代码平台。此外，“无代码”对于诸如“公民开发”之类的任务而言并不是一个充分的标准，因为很多复杂的工具配置任务不是代码，但仍需要专业技能。由于四舍五入的原因，每一列相加可能并不等于总和数据。

来源：Gartner（2021年2月）

数字业务加速推动应用交付

数字业务的加速给IT领导者带来了需要大幅提高应用交付速度和价值实现时间的压力。因此，市场对于那些支持数字化转型的定制软件解决方案的需求不断增长，引发了IT之外的草根开发人员的涌现，这反过来给低代码技术的兴起带来的影响。

Gartner研究表明，除了IT部门之外平均有41％的员工（或业务技术人员）定制或构建数据或技术解决方案。据Gartner预测，到2025年底所有新的低码客户中有一半将来自IT之外的业务采购者。

Biscotti表示：“疫情给经济带来的影响已经证实了低标准的价值主张。支持远程办公（例如数字表格和工作流程自动化）的低代码功能，将提供更有弹性的定价，因为企业需要低代码技术保持运转。”

SaaS和超级自动化将推动低代码的普及

目前，所有主流软件即服务（SaaS）厂商都提供了结合低代码开发技术的功能。随着SaaS的普及以及这些厂商平台的日益普及，低代码市场将出现LCAP和流程自动化工具相应增长的情况。

此外，业务技术人员希望提出并执行他们自己的想法，以推动在其业务应用和工作流程融入更多的自动化。到2022年，业务驱动的超级自动化需求将成为低代码普及的三大驱动因素之一。

Biscotti说：“2021年底之前，全球范围内的大多数大型组织将采用多种形式、多个低代码工具。从长远来看，随着企业逐渐接受可组合式企业的理念，他们也将接受支持应用创新和整合的低代码技术。”