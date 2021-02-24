Amazon谷歌发布财报 云计算助科技巨头一臂之力

疫情正在给科技巨头们带来持续的利好，日前，亚马逊和谷歌分别发布财报，并表示由于云计算等方面的突出表现，第四季度收益高于预期水平。

此外，道琼斯工业平均指数上涨了476点，约1.6％，两家公司公布该结果之后，所谓的FAANG五大科技股季度报告就全部公布了。过去一段时间苹果、Facebook、Netflix相继公布业绩，引起了投资者不同的反应。

两家公司并没有将云业务视为收入的最大推动力，尽管对亚马逊来说，AWS云部门贡献了大部分利润。亚马逊最大的业务是零售业务（包括Whole Foods），而对于Alphabet来说，到目前为止主营业务仍然是在线广告。

但是，两家公司的云计算业务都是增长最快的业务之一，对于推动技术创新渗透到更广泛的业务中来说，这一点尤为重要。而且，对于许多企业来说，云计算仍然是预算的重中之重，尤其是在疫情期间，越来越多的企业正在加快转型，以便让自身更加敏捷，满足远程办公的需求。而在这个背景下，亚马逊则宣布创始人、首席执行官Jeff Bezos将在第三季度辞职，由AWS首席执行官接任。

该季度，亚马逊的总体利润为72亿美元，合每股利润14.09美元，收入增长44％，达到1256亿美元，这也是亚马逊第一个收入突破1000亿美元的季度，而这主要归功于假日销售额的增长。FactSet分析师平均预期的当季利润为37亿美元，合每股7.19美元，高于去年同期的每股9.35美元，营收1197亿美元。亚马逊预期的范围在1120亿美元至1210亿美元之间。

至于AWS，该季度AWS的收入增长了28％，达到127亿美元，与第三季度持平，但增幅相比2019年有所放缓。此前分析师预期的是127.7亿美元。但是，鉴于AWS巨大的市场领先优势，它的绝对涨幅要比排名第二的微软和谷歌大得多，35.6亿美元的营业利润再次占到了亚马逊整体营业利润的一半多。

首席财务官Brian Olsavsky在亚马逊财报电话会议上表示，AWS的未完成订单为500亿美元，同比增长68％，目前的年营收率为510亿美元。

Alphabet该季度的利润为152.3亿美元，合每股22.30美元，营收为569亿美元。分析师普遍预期的当季每股盈利为15.93美元，营收为531亿美元。

Insider Intelligence的eMarketer分析师Nicole Perrin表示：“假期有助于推动广告支出的增长，而且有助于推动自2020年第二季度低谷以来的总体复苏。随着广告商继续向数字视频广告的转移，YouTube将继续保持两位数的增长速度，尤其是在CTV，对谷歌来说这是一项持续增长的业务。”

该季度Google Cloud的收入同比增长了47％，达到38.3亿美元，略高于分析师的预期水平。尽管谷歌对云收入进行细分，但瑞士信贷分析师Stephen Ju在最近给客户的报告中写道，第四季度谷歌的云服务总体收入为36.4亿美元，其中Google Workspace应用占16.8亿美元，Google Cloud Platform占19.6亿美元。

Alphabet和谷歌首席执行官Sundar Pichai在分析师电话会议上表示，GCP收入是整体云业务中占最大的份额。他还表示，Google Cloud未完成订单额为300亿美元，高于去年的190亿美元。去年Google Cloud拿下来“几笔”金额达数十亿美元的云订单，金额六位数的交易数量也增加了两倍。

他说：“我们将继续对云进行理性的投资。”不过，首席财务官Ruth Porat表示，云计算部门也有12亿美元的运营亏损，和去年基本持平，去年同期收入为130亿美元，亏损了56亿美元。考虑到AWS对亚马逊来说是这么重要的业务，这个数据的确令人惊讶。

Porat表示，亏损可能在第一季度有所增加，然后在随后的季度逐渐减少。Pichai提到，云的成本结构相对固定，并且需要先于需求进行投资，但他指出，企业正在进行数字化转型的趋势对这个业务是很有利的。

目前，投资者普遍对这两家公司的业绩持仍然抱有乐观的态度。亚马逊股价在盘后交易中上涨约1％，此前常规交易中上涨了1.1％，至每股3380美元。过去一年中，亚马逊股价增长了66％。 Alphabet的股价在盘后交易中上涨1.4％，至每股1919.12美元，在延长交易中上涨了7％多。