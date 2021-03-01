SAP 发布2021年战略，客户至上，以云为先

SAP在中国的发展目标是成为中国最以客户为中心、最具协作精神的企业级云公司。

春节后不久，SAP举办了新春媒体沟通会，对2020年SAP大中华区的业务进行了总结，同时，对SAP今年在中国的市场战略和业务重点进行了介绍。SAP全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）表示，SAP在中国的发展目标是成为中国最以客户为中心、最具协作精神的企业级云公司。会上，SAP还宣布SAP S/4 HANA Cloud（私有云版本）在华落地。2月初SAP刚刚在全球发布了备受业内关注的RISE with SAP服务，因此本沟通会上RISE with SAP自然也成了重点讨论话题。

纪秉盟说，2020 年是不平凡的一年， 2020年第一季度SAP在中国市场的业务受到了影响，但随着中国迅速走出了疫情的阴霾，SAP的业务从第二季度也开始迅速恢复。到第四季度，SAP S/4 HANA Cloud（ERP云）业务表现强劲，实现了三位数的增长。另外，2020 年SAP Cloud Platform（云平台）业务也取得了三位数增长。过去的一年，SAP还在中国市场推出了多款新的云解决方案。

站在2021年的开端，纪秉盟表示，SAP在中国的发展策略非常明确，就是成为中国最以客户为中心、最具协作精神的企业级云公司。其中，RISE with SAP是2021年SAP中国策略中的重中之重。

“RISE with SAP策略可以帮助客户提高业务的效率、灵活性，帮助客户提升业务创新层面迭代的速度和频率，更好地让客户成为智慧企业。” 纪秉盟表示。

他说，企业上云已是势在必行，迁移到云端会让企业受益颇多：安全性、灵活性、可靠性、总体拥有成本低，快速创新，以及企业在内部、与合作伙伴、与客户轻松共享数据的能力。但是，向云端迁移并不总是一帆风顺。而RISE with SAP 提供了一条灵活、安全的云迁移之路。纪秉盟分享了SAP建议的企业上云路径：

首先是使用业务流程智能化工具，如 通过SAP Readiness Check 和代码分析工具了解客户的流程运行情况，提供定制化建议，并对标行业基准。

第二是技术迁移。SAP 会利用先进的工具和服务，支持整个端到端迁移之旅，同时，SAP 强大的合作伙伴生态体系也会随时提供支持。

第三是构建智慧企业。客户可以自行选择云基础架构和运维系统，避免出现数据和系统锁定。

第四是引入 SAP Business Technology Platform （业务技术平台）。这一步非常重要，因为借助这个平台，客户可以轻松集成任何其他 SAP、合作伙伴或第三方解决方案，使用与 SAP 应用相同的数据模型和业务服务。接着是帮助客户接入世界最大的商业网络，涵盖SAP 的供应商、物流和资产智能网络，显著加强跨企业的互联和协作。

最后，是帮助客户在整个企业范围内部署 SAP 的旗舰产品S/4 HANA Cloud数字化核心，使其具备实时性、敏捷性和快速响应能力，并帮助客户采用统一的数据模型，S/4HANA 将充分释放智慧企业的潜能。

为了让RISE with SAP在中国顺利落地，纪秉盟表示SAP要重点做好以下工作：

第一，在中国市场加强与合作伙伴的协作关系，为客户提供更多元化、更全面的云解决方案。云解决方案更具有创新性、灵活性、安全性、可扩展性以及便于实施的优势。

第二，在中国加速和深入创新投入，尤其是聚焦于在本地化创新方面，更好地满足中国市场和中国客户的需求，以及与重要策略性客户进行合作创新。

第三，更好地优化和整合SAP自己的团队，凝聚内部力量，把内部所有面向客户的各个组织结构全部都拧成一股绳，为客户提供更优质更有效的服务。

“2020年是SAP中国成立 25 周年。虽然经历了诸多变迁，但SAP的价值观、专长以及我们对客户成功的关注始终如一。 几年，我们将在中国推出‘以云为先’和‘客户至上’的全新举措。我们比以往任何时候都更具活力和协作精神。我们对中国的承诺也始终如一，即：在中国，为中国。”纪秉盟最后表示。