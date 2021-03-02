SAP的2021关键词：协作

“在中国，我们的发展策略非常清晰，就是成为中国市场最以客户为中心，最具协作精神的企业。”

如果把每年定下的小目标总结为一个关键词，那么2021年，SAP的关键词就是——协作。这是在SAP日前举行的2021新春媒体沟通会上，我们听到最多的一个词。

有流程的地方就会有协作。而在我们的工作和生活中，遍布着各式各样的流程。肉眼可见的，比如一个工厂车间、一条生产线的运转，肉眼不可见的，比如一个手机的运行，比如人体的循环系统。在人体中，器官与器官之间需要协作；在手机中，系统应用之间需要协作；而在一个企业之中，员工与员工之间、部门与部门之间，甚至企业与其它企业之间都需要协作。

从这个角度来看，协作其实并不是一个什么新鲜话题或者热词。但是，经过过去一年新冠疫情的影响，企业的协作的方式发生了巨大变化——从线下面对面的沟通和交互，转变为线上的远程交流和协作，并且跨越了时间和空间界限，随时随地都可以发生，因此，其频度和广度也前所未有。

这种变化，不仅发生在内部，同时也延伸到外部，渗透在每一个流程和环节中。体现在对软件系统的需求上，这就意味着端到端的打通和连接，而云由于能够为企业实现这样的目标提供丰沃的土壤，在过去一年中，需求量出现了大幅提升。

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在会上举例，在能源行业，担负着北京电力、热力等能源项目重任的京能集团，在去年完成了SAP S/4HANA的升级转换，为集团数字化转型的加速奠定了坚实的基础；再生能源企业中信博和绿色能源领先企业超威集团，则分别采纳 了SAP S/4HANA Cloud、SAP Cloud Platform云平台和 SAP Commerce Cloud；在医疗行业，全球医疗器械供应商迈瑞医疗，同样也在完成了向SAP S/4HANA的迁移，使得系统性能提升了50%以上。

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁 纪秉盟（Mark Gibbs）

这些，都是企业决心向云的重要佐证。“可以看到，SAP的业务、所处的行业，乃至整个中国市场都在不断变化。一切都在向云发展，SAP也不例外。我们正在大步迈向云端。”纪秉盟表示，“而在中国，我们的发展策略也非常清晰，就是成为中国市场最以客户为中心，最具协作精神的企业。”

一手整合团队，一手整合产品

为了实现这样的目标，SAP在过去一年动作频频，一手整合团队，一手整合产品。比如，早在去年3月，SAP就完成了对销售、服务和客户互动团队的深入整合，这相当于把团队打造成了无缝衔接的整体，对于企业来说，可以从SAP生态体系的每一个触点获取价值，对于SAP来说，这也是打造端到端客户体验、优化客户互动方式极为重要的一种方式。

“当我们自己实现了与生态伙伴的协同合作，就能充分发挥SAP的产品实力和行业专长。只要做到这一点，我们就‘无往不胜’。”纪秉盟自信地说。

虽然团队成为一个整体，但面向客户的服务并不是千篇一律的。纪秉盟强调，SAP所重组的团队是能够针对性地为各种类型的客户提供高效服务的。举例来说，针对大型企业，SAP将聚焦超大型企业，帮助他们构建清晰的数字化转型路线图；针对中小企业，SAP将提供“以云为先”的解决方案，并通过专门组建的SAP专家团队，为帮助中小企业实现快速发展提供支持。

与此同时，SAP还在今年1月正式发布了RISE with SAP解决方案包，全面推动客户向智慧企业转型。这是一种极具创新性的思路——通过订阅的模式和模块化的解决方案及服务，RISE with SAP 将为数字化转型各个阶段的客户提供全新方法，根据客户自身的转型需求重新设计流程，实现更卓越的业务成果。

据了解，基于RISE with SAP，SAP将整合多个合同，并通过设立唯一的责任方管理服务等级协议(service-level agreement)、运营、提供支持。也就是说，SAP将承担所有合同、服务水平协议、运营和支持的相关责任，所有都会捆绑到一个合同中，而客户则可以通过订阅模式，按照自己特定需求来实现数字化转型。换言之，SAP不仅提供技术，还会参与以前由系统集成商和合作伙伴完成的许多工作。

用SAP执行董事会成员、客户成功业务负责人Scott Russell的话总结，RISE with SAP是一款单一的、创新的解决方案包，企业只需通过一份合同、一个价格，就能从中获得巨大的价值。

SAP执行董事会成员、客户成功业务负责人 Scott Russell

坚持“以云为先”和“客户至上”，诠释协作精神

换句话说，借助于RISE with SAP这样一个服务框架，企业向智慧企业转型的过程基本上可以固定下来，实现“流程化”——

第一步，使用业务流程智能化，比如SAP Readiness Check 和代码分析工具，了解客户的流程运行情况，提供定制化建议，并对标行业基准；第二步，利用先进的工具和服务支持企业端到端的技术迁移；第三步，选择合适业务发展的的云基础架构和运维系统，并基于 SAP S/4HANA Cloud和SAP Business Technology Platform集成任何其他SAP、合作伙伴或第三方的产品和方案，最终打造智慧企业。

在这个过程中，SAP将帮助企业接入世界最大的商业网络，覆盖SAP的供应商、物流和资产智能网络，从而加强企业之间的互联和协作。纪秉盟指出，基于RISE with SAP这一策略，SAP还将进一步扩展在中国的云产品组合，为本地客户提供更多创新、敏捷、可扩展和易于部署的云产品。

其中，作为产品组合之一的SAP HANA Cloud已经在去年年底登陆阿里云，而在沟通会上，纪秉盟还宣布了SAP S/4HANA Cloud（私有云版本）在中国的正式落地。

这是RISE with SAP在中国市场成功交付的重要体现，将进一步帮助中国企业享受来自云服务的高灵活性和低成本，同时支持企业对安全性和定制化服务的需求。“我们正在扩大与阿里云等云基础架构合作伙伴的合作范围，通过本土数据中心提供 SAP 解决方案，在确保安全性的同时，满足中国的相关合规要求。”纪秉盟透露。

此外，他还在沟通会上强调，RISE with SAP将是2021年SAP中国发展策略的重中之重。SAP中国策略主要涵盖三个方面：第一，加深合作伙伴关系和协作，为客户提供更多创新、敏捷、安全、可扩展和易部署的云解决方案；第二，专注和投入创新，尤其是满足中国市场特定需求的本地化创新，以及与客户的协同创新；第三，优化整合面向客户的团队，针对不同类型和规模的客户，提供更加聚焦和高效的服务。

纪秉盟用中国传统墨宝挥笔书写“牛”字

“我们将在中国推出‘以云为先’和‘客户至上’的全新举措，我们比以往任何时候都更具活力和协作精神。”可以说，这是RISE with SAP的精髓，也是支点。而对于SAP来说，2021年的小目标，即是通过与合作伙伴的加强协作，完成产品之间的集成和交互，帮助更多企业客户实现更大范围的交互、连接与协作。