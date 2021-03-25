星环科技与英特尔携手，软硬件结合做好“数据”这篇大文章

星环科技与英特尔持续进行的技术合作，使得星环科技的各种软件在性能上不断取得突破，功能和体验不断改善。

Snowflake公司大数据领域的新晋“网红”。Snowflake提供基于云的数据仓库服务，用户可以很方便地使用其提供工具进行数据分析。随着数据价值被不断发现，数据存储和分析市场前景看好，Snowflake的走红与行业这一大趋势不无关系。

实际上，在中国市场有与不少与Snowflake类似的公司，它们虽然没有类似Snowflake的市场关注度，但其成长速度也颇为亮眼，比如星环科技。3月19日，星环科技与英特尔公司在北京举行联合成果展，全面展示了近几年来双方在大数据、人工智能、云计算等领域的技术创新成果。

携手英特尔，软硬结合不断突破

星环科技一家专注于数据全生命周期管理的基础软件公司。自2013年成立以来，星环科技以企业级一站式大数据平台为切入点，坚持以分布式技术为根基，陆续推出大数据云平台、大数据基础平台、数据开发与智能分析、分布式关系型数据库等用于数据处理工具的各类软件产品。目前星环科技服务了近2000家用户，覆盖金融、政府、能源等多个行业，完成了对多个国外产品的迁移和替代。

显然，星环科技能有今天的技术和市场表现来自星环科技自己持续不断的努力，也来自星环科技与产业界合作伙伴的协作。在星环科技的众多合作伙伴中，英特尔是值得一提的一个。与英特尔持续进行的技术合作，使得星环科技的各种软件在性能上不断取得突破。

星环科技创始人、CEO孙元浩

星环科技创始人、CEO孙元浩戏称星环科技成为最懂硬件的软件公司。“星环科技非常懂CPU架构，从而可以设计出更适合硬件体系的软件算法和代码。编译器技术的经验让我们可以写出更高效的软件代码，更好地发挥软硬件优势，在性能上一次又一次取得突破。”他说，与英特尔公司这样领先的厂商开展深度技术合作，让星环科技可以完成应用方案的参数调优，为行业提供最佳系统解决方案。

在成果展示会上，孙元浩总结了目前星环科技的几个优势：领先的分布式系统软件技术；优秀的分布式编译技术；领先的分布式数据库技术；基于容器的数据云技术；数据的全生命周期的开发和管理技术；支持计算智能、感知智能、认知智能、行为智能的技术学习技术。

据悉，星环科技自成立以来，就一直与英特尔从技术交流、产品成果落地、生态合作等方面加强沟通，并取得了丰硕成果。2019年4月，星环科技作为英特尔公司重要的软件战略合作伙伴之一受邀参加了2019英特尔创新产品发布会，会上基于星环科技分布式闪存数据库ArgoDB与英特尔公司新一代处理器产品同步推出的高性能解决方案受到极大关注。5月，在星环科技主办的第三届前沿科技论坛上，星环科技宣布与英特尔公司达成战略合作并成立技术创新联合实验室。2020年6月英特尔总部向全球175家媒体和分析师发布的2020年度英特尔精选解决方案（Intel Select Solution），基于星环科技Transwarp ArgoDB的英特尔精选解决方案入选其中。

星环科技AI团队的边缘人工智能解决方案入选英特尔AI百佳创新激励计划，星环科技借助英特尔CPU的强大算力、英特尔OpenVINO工具包和英特尔Media SDK，使得星环科技Sophon Edge边缘计算平台在智慧城市视频监控场景下的不规则行为检测和识别的计算效率提升了250%，帮助客户实现了实时的视频监控，提高了城市管理水平。

另外，2018年星环科技成为12年来全球首个完成TPC-DS测试并通过官方审计的数据库厂商，其中正是英特尔公司的处理器的极速性能助力星环科技登顶数据库领域的珠穆朗玛峰。

除了技术的合作，星环科技和英特尔公司也在不断加强生态合作，星环科技通过加入英特尔合作伙伴联盟，加入英特尔公司全球生态合作伙伴的大家庭，为广泛的生态合作夯实基础，并已有项目落地。

英特尔中国商业销售生态伙伴及区域市场总经理夏迎丽介绍，英特尔合作伙伴联盟是一个全产业链、全英特尔产品系列的合作，英特尔会和合作伙伴一起将各种优秀的解决方案展示给更多的用户。

“大数据已经成为我们生活和工作不可缺少的能力。数据越来越多，数据的价值要得到体现必须是一个大数据分析和赋能的过程，这也是正是星环科技的价值所在。”夏迎丽表示。

使能数据驱动决策

当下的中国企业迎来了数字化转型大潮，在数字化转型的过程数据是最关键的要素之一。企越来越多的企业在数据方面投入人力、物力，致力于打造数据驱动决策的数据平台。

中化集团正是这样的一家企业。致力于成为一家科技驱动的创新性企业的中化集团也在进行数字化转型，而数据则成为公司数字化转型的重要抓手，为此，公司确立了“一门户、一平台、一湖、一云”数字化战略构想，其中，“一湖”指向的正是数据。具体而言，“一湖”就是要要建立一个数据湖，借此能够通过一个数据平台把中化集团企业所有经营产生的数据汇集都到这个数据湖，从而为后续的分析、预测、优化提供基础。

很显然这是一个志存高远、但有着不小难度的工作。正如中化信息业务应用事业部副总经理李静在分享时所述，中化集团所拥有的数据类型繁多，结构化、非结构化以及实时的数据都有，所有数据都要能够融合到一个平台，平台需要能支持；其次，平台需要有足够安全性，数据就是资产，对于集团来说非常宝贵；第三，中化集团业务多元化，数据的使用上不同的业务部门的要求和形式可能不一样。

中化集团选择了与星环科技合作，星环科技的大数据平台全面满足中化集团的需求，不仅支持复杂的多种数据形式，具有高安全性，同时，还支持以对开发者非常友好的服务模式来交付各种数据服务，开发者可以统一用通用的SQL去开发相关的数据应用。

中化集团是大多数大中型企业的代表。实际上，大中型企业在数据的应用需求越来越多样、越来越复杂。在数据的利用上，需要足够丰富的数据、高效的建模能力、好用的数据分析和处理工具，以及与业务场景的结合，这些缺一不可。

很显然，做到这一切并不容易，星环科技正是具有这样的技术和服务能力的一家企业。

近年来，中国大数据市场一直处于高速发展之中，“新基建”大潮为这个市场再添了一把火。身处于这样一个市场，同时又拥有领先的技术和核心知识产权的星环科技，正在将自己技术赋能给更多的客户，为中国数字经济的发展出一份力。