持续赋能ISV合作伙伴 用友平台生态渐入佳境

为进一步加强落地用友商业创新平台生态战略，在近日举行的2021用友生态大会上，用友云生态面向ISV加速赋能的计划—“四位一体 扬升计划”重磅发布。

当下，伴随市场竞争的不断升级，强者越强、赢家通吃的现象越发凸显，在产品同质化的趋势下，市场玩家必须持续进化，构建属于自己的平台生态圈，这才是立足市场的根本。如果我们将这个市场聚焦到企业服务市场，这种现象会更加突出。

平台生态模式是企业云服务产业必然的趋势。一方面，客户的需求呈现爆炸性增长。另一方面，客户对应用又有很多个性化的需求，最终靠一家厂商不可能做到这种满足度，必然会走向平台生态。

聚焦ISV合作伙伴 用友的生态观

放眼全球，企业服务市场的平台生态非常迅猛，比如Salesforce模式、产业巨头的成长模式等。而用友的模式则是复合型，吸取了不同模式的优点，最终形成了自己独特的平台服务模式，也就是YonBIP商业创新平台，以及围绕商业创新平台的生态模式。

2010年开始，用友从软件业务向云转型，这个转型周期分为上下两个阶段。上半段是从软件到云服务转型，下半段是商业创新平台，也就是生态平台的模式转型。

用友的平台生态目标是要满足千万级别的需求，要有10万＋生态伙伴一起合作，而且生态的类型是多种多样，同时要有亿级的个人聚合到平台上面。

用友网络副总裁、云市场事业部总经理傅毅说，用友3.0战略核心本质上是要从过去的软件业务或者单一的服务型应用级服务变成一种平台型服务，能够提供企业数字化的各种各样的基础设施、服务，实现随需应用。“平台可以运行应用、业务、金融服务、IT服务等，这是我们的定义。这是必然趋势，是不可逆的，特别像用友这样的龙头厂商，要取得更大的成功，一定要发展平台生态。”

而且，用友的平台生态模式有着独特价值：用友是企业云服务产业最专业的平台，包括技术能力、业务合作模式等，长期深耕企业云服务产业。特别是在平台技术方面，用友从PaaS层到SaaS层，再到技术底层，实现了全面覆盖。

在整个云世界，特别是PaaS、SaaS层面，ISV会成为整个生态伙伴中的焦点或者核心。因为ISV直接基于平台进行开发合作应用，而且这个应用又和平台核心服务实现深度融合，共同服务于客户。

正是基于这样的洞察，围绕建设YonBIP核心目标，用友奋力推进平台生态3.0战略，通过开放的BIP平台连接越来越多的ISV生态合作伙伴，持续赋能ISV合作伙伴，取得了丰硕的成果。

多点开花 用友ISV生态硕果累累

在2020年，8000多家合作伙伴通过YonStore入驻，将产品和服务借助云商城、云市场，面向用友的客户进行推广，在线交易。这些产品和服务和用友的核心产品是强互补，具有高价值。

此外，用友构建了ISV的开发模式和生态体系。在整个ISV生态体系里面，用友把共创产品分成若干层次。

最基础的是融合产品，伙伴的产品要和用友的平台、关键数据，包括关键场景打通，形成深度融合的关系，也就是形成深度的一体化解决方案。截止去年底，这种融合产品已经达到80多款，涵盖营销服务、平台基础服务及工具、工业互联网及新零售、大数据工具及服务、业务服务、供应链及物流、行业服务多个领域。

因为用友的核心产品，特别是SaaS服务需要更强服务的工具型产品，用友将其定义为云OEM产品。目前，十二款云OEM产品通过和生态伙伴一起合作，推向市场。

对于复杂场景的产品，用友采取了投资策略，帮助合作伙伴基于用友平台进行原生开发，去年陆续诞生了9款优选产品。

此外，用友通过API的方式和更广泛的生态伙伴、生态产品进行合作，以数据服务的方式推向市场。目前APILink提供了3500＋API接口数，4200＋客户数，1.8亿调用量/月。

“从融合产品到OEM产品、优选产品，形成一个相对比较完整的ISV产品体系。用友和合作伙伴进行联合创新发展，特别是我们内部的研发体系构建了全面的赋能支持的组织和流程保证，因此取得了如此亮眼的成绩。”傅毅说。

加速赋能ISV 用友“四位一体”开启“扬升计划”

为进一步加强落地用友商业创新平台生态战略，在近日举行的2021用友生态大会上，用友云生态面向ISV加速赋能的计划—“四位一体 扬升计划”重磅发布。

“扬升计划”推出的目的是实现更加全面的开放、赋能、创新，整个ISV生态和用友进行更紧密的合作，形成更大的规模和声势，推动整个产业的进步。“平台生态模式和体系的落地，关键是要和伙伴一起联合创新，开发更多的产品和服务，满足客户越来越广泛的需求。而这些产品和服务既要体现用友平台支持的能力，也要和用友的核心服务进行深度融合，共同覆盖企业更多的业务场景。”

围绕“扬升计划”，用友完善ISV业务体系，通过“SaaS＋PaaS＋ISV云生态”一体化运营，构建平台生态业务模式，实现“企业服务产业共享平台”战略目标。

在赋能体系上，用友成立ISV生态产品研发与运营部；建立“用友＋生态”一体化产品规划与研发模式；统一iUAP、统一YonBuilder、统一API、统一入口；成立社会化的“ISV联合创新中心”。

在业务体系上，用友建立ISV业务六类合作模式＋四类产品分发模式；建立完善的ISV业务推进与业绩考核；建立“用友＋生态”一体化、“线上＋线下”一体化业务模式。

“通过我们强大赋能体系的构建，以及业务协同体系的构建，真正要做到用友和ISV生态的一体化。随着生态体系的完善，我们真正意识到用友生态一体化的构建，需要从战略到模式、组织体系、技术平台支持、运营体系，全面形成一体化。”傅毅说。

2021年，用友对整个ISV生态业务也提出了更高的目标：与300家ISV伙伴建立商务合作关系；共创并上市ISV云生态产品突破120款；YonStore入驻伙伴突破10000家；ISV云生态产品业绩突破5个亿；YonBuilder开发者认证突破2000人。

这样的目标可谓是宏大，所以用友也加大了配套投入：ISV发展与赋能投入3000万；ISV业务营销推广投入2000万；配套投资孵化基金20亿。

从“扬升计划”的举措，可以看到用友是全方位高速推进、彻底开放、彻底融合、彻底赋能整个生态业绩的高增长。无论是用友还是伙伴，实现生态业务的根本性变化。

为了支持ISV生态紧密的协作，用友从产品技术层面开始，实现联合创新。“四位一体”是指将YonBIP｜成长型企业云服务YonSuite、低代码开发平台YonBuilder、友空间与YonStore四个平台型产品。

用友认为，“四位一体”内部四大平台型产品进一步深度整合，本质上是为了将“扬升计划”执行得更好，加速整个ISV合作。

ISV合作伙伴可以选择YonBuilder开发衍生的独立应用，也可以基于YonBuilder和YonSuite开发增值和扩展应用，或者将自身的成熟应用与YonSuite进行深度融合，或者通过友空间与YonStore触达用户。

例如四川供销云基于用友YonBIP、YonBuilder低代码开发平台，开发设计“农村集体三资管理创新平台”，为50余家供销社县级会计服务中心开展“互联网＋”会计服务、“三资”管理服务提供技术支撑，全面推动供销社会计服务体系建设。

齐力科技是用友云生态原生开发优选伙伴，其产品云条码基于低代码开发平台YonBuilder原生开发，并与YonSuite采购供应、生产制造、销售服务及资产设备等领域深度融合，成了BIP平台很重要的基础设施中的一部分，目前已有多家客户采用云条码服务。

“今年看到越来越多的伙伴通过局部的合作，逐渐走向和用友很多平台能力进行包括技术、产品、营销等全方位合作。”傅毅最后说，“ISV是生态中的核心，我们对此充满信心，因为用友已经打造出一个相对体系化和组织化、模式健全、平台与产品支撑到位的ISV生态体系。”