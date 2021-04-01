甲骨文宣布推出Cloud Lift迁移服务，帮助客户将工作负载迁移至云端

甲骨文公司表示，该公司的云基础架构已经做好了准备，并将为其Oracle Cloud Infrastructure平台推出一项新的迁移服务。这项新的服务将提供对技术工具和云工程资源的访问，这些资源意在帮助企业简化将关键工作负载迁移至云端的工作，这些工作通常都非常复杂。

Oracle Cloud Lift Services产品的主要目标是解决迁移工作成本高、工作量巨大的问题，Oracle认为这个问题是此类工作中最大的痛点之一。

Oracle解释称，新计划为客户提供了技术交付的单一联系点，并有助于消除任何可能妨碍他们采用Oracle Cloud Infrastructure服务的障碍。Oracle表示，Oracle Cloud Lift Services是免费的，它将为客户提供Oracle经验丰富的云工程师以及高级技术服务，嘉吉公司（Cargill Inc.）、莱斯大学（Rice University）和Seattle Sounders FC等客户已经尝试过这些服务。

甲骨文云工程高级副总裁Vinay Kumar在新闻发布会上表示，对于企业来说，最大的好处是他们将能够迁移他们在本地运行的任何应用程序，并且为这些应用程序构建在Oracle的云基础架构上运行的云原生版本。

Kumar表示：“不用担心这些问题，我们会帮你解决……而且我们还将培训你的员工并帮你映射的API。”

按照收入计算，食品生产公司嘉吉（Cargill）公司是美国最大的私营公司，该公司表示，Oracle的云架构师帮助他们将各种关键工作负载迁移到了云端。

嘉吉量化交易技术总监Terence Schofield表示：“ Oracle云基础架构为我们提供了从入门到进入云端所需的性能和支持。”

Seattle Sounders是Oracle介绍的另一家客户。该公司表示，他们与甲骨文的工程师密切合作，全面检修了公司数据系统，并构建了各种新的云原生分析工具。

西雅图之声（Seattle Sounders）的足球分析和研究副总裁Ravi Ramineni表示：“这使我们在现场和场外竞争中处于领先地位……借助Oracle Cloud Lift Services，我们能够加快我们向云端的迁移，为我们提供了来自Oracle云工程团队的宝贵实践经验。”

Constellation Research Inc.的分析师Holger Mueller对SiliconANGLE表示，企业始终可以通过一些帮助将工作负载移至公共云。因此，他表示，如果云提供商想要同更多的企业客户签约，就必须让客户借助他们的技术专长。

他表示：“这不仅对客户来说是个好消息，而且清楚地表明Oracle的云基础架构已准备就绪，否则将无法加快工作负载向该平台的转移……在接下来的几个季度中，看看Lift能够在将工作负载迁移到云方面取得多少成功将是一件很有趣的事情。”

Oracle Cloud Lift Services并不是Oracle帮助客户将工作负载迁移到云端的第一次努力。自2018年以来，该公司已经提供了一套名为Oracle Soar的服务，该服务可帮助客户将单个应用程序移至其基于云的旗舰数据库。