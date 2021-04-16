IBM收购流程自动化公司myInvenio

收购myInvenio不仅最终将加强IBM的自动化能力，也将完善IBM的混合云战略，给了企业另一个采用OpenShift和Cloud Pak软件的理由。

IBM今天宣布计划收购意大利软件制造商myInvenio，后者提供的分析平台可以帮助企业确定在运营中最好地运用机器人流程自动化（RPA）之类的技术。

IBM没有透露这次收购的交易金额，预计将在本季度末完成交易。

如今企业正在应用RPA等自动化技术来帮助员工摆脱重复性的业务任务，例如在各种会计应用之间复制交易记录。在大型企业组织中，可能有数千种任务在某种程度上是可以实现自动化的。myInvenio等平台的流程挖掘产品可以帮助企业确定，哪些工作流程是应该最先被自动化的，实现RPA和人工智能投资回报的最大化。

myInvenio公司同名的平台可以把从业务应用中收集来的使用情况数据转换成图表，分析人员可以查阅这些图表，找出哪些方面实现自动化是最有意义的。该软件还可以分析员工如何与供应商管理系统进行交互，找出订购新商品哪些部分花费的时间最多。据myInvenio称，他们的算法可以显示工作流程瓶颈的确切成本，从而更容易评估自动化项目的投资回报。

在确定了应该最先被自动化的任务之后，分析人员可以使用myInvenio平台创建所谓的数字孪生仿真，通过这种仿真可以尝试使用不同方法来实现RPA，从而帮助企业找到可以最大限度节约成本的方法。

IBM计划把myInvenio的技术整合到IBM Cloud Pak for Business Automation产品中，后者提供了一系列RPA和AI工具。IBM表示，通过这次收购IBM将可以向IBM Global Business Services咨询业务以及合作伙伴提供该软件。来自数字孪生仿真的数据可用于指导以RPA为重点的咨询项目并提高成功率。

IBM自动化业务部总经理Dinesh Nirmal表示：“随着IBM收购myInvenio，我们将继续投入构建业界最全面的、面向业务自动化的AI自动化组合。”就在计划收购myInvenio的一年前，IBM刚刚收购了RPA提供商WDG Automation，该公司的技术已经被整合到IBM Cloud Pak for Business Automation套件中。

这个套件是IBM提供的越来越多软件产品的一员，也是Cloud Pak产品组合的一部分。这个产品组合中的解决方案涵盖了从RPA到网络基础设施管理和网络安全等各种场景，都是基于Red Hat OpenShift（IBM Red Hat的Kubernetes平台）构建的，可以运行在混合云环境中。

收购myInvenio不仅最终将加强IBM的自动化能力，也将完善IBM的混合云战略，给了企业另一个采用OpenShift和Cloud Pak软件的理由。