传统软件难以为继，欧绿保为何在业务爆发期选择了Oracle？

从2018年开始，欧绿保的业务发展开始进入了“高速路段”，而这种爆发式的业务扩张，很快就带来了新的问题。

孔子有言，“子钓而不纲，弋不射宿”；荀子也有言，“斩伐养长,不失其时”。可见，早在2000多年之前，先贤们就已经道尽了人与自然的相处之道，即一切有度。但是，在人类文明不断进阶的过程中，却不可避免伴随着对资源的过度消耗，现如今，自然的警告信号愈加频繁地出现，与自然的“和解”的任务已经迫在眉睫。

正是如此，近几年来生态环保问题受到了全球前所未有的重视，而我国，则在2017年的政府报告中明确了“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”。从意识的普及到国策层面的支持，这不仅从战略上明确了人与自然的相处模式，并且对于环保产业来说，这是一次重要的跨越。

而正是在这一年，当时进入中国市场已经5年之久的欧绿保亚洲集团（以下简称“欧绿保”）看到了下一步发展的契机。

业务爆发带来的财管新需求

欧绿保是全球十大资源再生及环境服务企业，总部位于德国，2012年进入中国，主营固定废物处理。“从2012年到2016年，我们在中国的业务成长不多，也没有进行大型的项目投资。直到2017年，我国对环境的重视上升到了新的高度，我们也迎来了新的发展机会，于是开始增加对中国市场的投资。”欧绿保亚洲集团执行董事兼财务总监李波在日前接受记者采访时介绍道。

欧绿保亚洲集团执行董事兼财务总监 李波

于是，从2018年开始，欧绿保的业务发展开始进入了“高速路段”，出现爆发式增长。如今，在中国，欧绿保已经从最初单一的固废处理业务扩大为四大事业部——包括危险废弃物事业部、生物制事业部、塑料事业部和智慧城市事业部；从广东的一个固废处理厂开始，之后又陆续在江苏、广西、海南、河南、江西等地投资了5-6个不同类型的工厂。放眼整个亚洲，旗下的公司已经达到了20家。

这种爆发式的业务扩张，很快就带来了新的问题。“最开始因为公司数量不多，每一家公司都使用自己的财务软件进行账务处理，然后由北京总部进行手工合并。但在2020年以后，可视化的管理需求就出现了，我们急需引入更加先进的ERP软件。”李波告诉记者。

但是，由于处于业务的快速增长时期，集团内部则产生了一对矛盾——一方面希望能够快速引入一个稳定的平台系统，另一方面还希望把投资花在业务而不是系统支持方面。“我们认为在快速增长期不适合这样来做，所以，软件的性价比就变得很重要。”李波表示。

迅速锁定Oracle Fusion ERP云

很快，李波就把目标锁定在了Oracle身上。他说自己从参加工作以来一直使用的就是Oracle软件，因此对其操作比较熟悉，并且Oracle软件无论在稳定性、功能性、灵活性还是性价比方面，都能高度满足欧绿保现阶段的需求。“它在软件中内置了很多丰富的功能，比如自动匹配最新的会计准则，并且可以在多个国家的会计准则之间快速切换，这是我们选择Oracle的重要原因之一。”

而对于部署方式，欧绿保则毫不犹豫地优先选择了云部署。这首先是为了减少IT层面的压力。据李波介绍，目前欧绿保在整个亚洲的IT人员只有一个，主要负责日常的技术对接、验收等等，而云的一个优势是部署简单，不需要太多本地支持，能够符合欧绿保把把非主营业务进行外包的要求。

其次，在李波看来，云在未来是更具优势的。“我认为未来我们不可能把信息放在一个真空环境里与外界完全不连接，我们要加入到云生态中，利用信息便捷性和效率性的同时，最大程度地规避安全风险。”李波补充说。当然，在安全性方面，他对Oracle也表现出了十足的信心，“通过对比，我们发现Oracle的安全系数是很高的，对于Oracle这样一个老牌供应商来说，我们非常相信他的信誉。”

基于充分的认可和信心，欧绿保在去年已经进行了Oracle企业绩效管理(EPM)云的Oracle Hyperion部署，并把亚洲20家公司的数据都进行了导入合并，目前，集团上下1000-2000的员工都在使用。而今年，欧绿保还计划上线Oracle Fusion Cloud Applications、银行付款系统，并将Oracle云系统中一些更复杂的模块引入到生产制造场景中。

长远布局与长期合作

虽然是财务背景，但是李波现在还兼任着IT总监、人力总监等多重角色，所以，他既能很敏锐地洞察业务的实际需求，也能很高效地推进技术的落地。

比如面对集团业务的飞速发展以及如今的数字化大趋势，他也明晰了欧绿保的两大任务——一是实现管理的透明化，将数据直接追溯到具体发生的某一笔业务，从而支持管理层面的决策；二是用更自动化的方式满足各方面的合规性，解放财务人员繁重的手工劳动，从而更多地关注业务本身。

“当然，在引入一套系统的时候，一定要让所有参与变革的人都愿意加入，寻找共同的利益点，通过循序渐进的影响来推进系统的顺利落地。”李波告诉至顶网记者。

所以，对于未来，他还有很多的畅想和具体的计划。“最基础的平台是Oracle，在这之上，我们还会陆续实施一些与运营相关的系统，比如通过HR系统进行绩效的处理、员工评价、员工培训，通过Engineer系统让工程师每天的研发报告和工作量都可以很好地计算和分配。”李波表示，“我们期待通过不断的自我更新，让企业不断地向前发展，并且希望在下一步的发展过程中，继续和Oracle合作，打造统一、高效的数字化平台。”