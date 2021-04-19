SAP:拥抱工业互联网，建设有韧性的智慧企业

SAP在工业互联网领域的目标是做端到端、商品化的工业互联网应用软件。

随着经济的全球化，产业分工越来越专业和细分，大多数工厂都成为全球供应链中的一环，长长的供应链上任何一个环节出现问题整条供应链上的企业都很难独善其身。2020年的疫情就是一个很好的例证。疫情来袭，因工人被隔离不少工厂被迫停工，影响下游工厂的供货，波及整个供应链。实际上，不只是疫情，贸易争端带来的加增关税、禁售以及其他类似苏伊士运河被堵这种“黑天鹅”事件这几年屡见不鲜，让供应链越来越脆弱。

对于企业而言，外部环境可能无法改变，只能设法提升自身的适应能力，在供应链出现问题之时，迅速做出调整，做出应对之策，以确保生产的稳定，确保企业的经营不受影响。而工业互联网就是能帮助企业提升适应能力，提升供应链韧性的有效办法之一。

打造有韧性的供应链

4月12-16日，德国汉诺威工业博览会如期举行。汉诺威工业博览会是当下工业行业全球规模最大的展览会之一，有工业行业的风向标之称，也是了解当下工业互联网发展的一个重要窗口。今年，因为疫情展览会变成了线上，但依然吸引了全球工业行业的目光

作为汉诺威工博会的常客，SAP参加了今年的汉诺威工业博览会。SAP今年的主题是“卓越运营，提升韧性”，大会上SAP 展示了如何利用工业物联网等技术让企业的供应链更具灵活性和敏捷性。

SAP 在2021年德国汉诺威工业博览会的线上展台

“制造行业的企业通常都有着复杂的供应链网络，它们的供应商不仅遍布全球，还分成多个层级。正因为如此，面对突发的供应中断，很多企业都束手无策。对于 SAP 来说，我们能做的是如何利用我们的创新技术帮助客户实现流程自动化，提高韧性。” SAP 产品管理、制造和工业物联网负责人 Dominik Metzger 在接受记者线上视频采访时表示。

SAP能从设计、计划、交付、运营到业务网络各个方面着手，帮助企业提高企业的韧性。

“SAP通过物联网的连接，通过云端业务流程的连接，让企业能对整个供应链上所有异常事件快速洞察，如果某订单有延误能够马上测算出对后面的制造和客户交付会造成多大影响。通过把所有的业务流程联系起来，就可以提高企业的韧性。” SAP中国副总裁、首席数字官彭俊松博士解释说。

SAP中国副总裁、首席数字官彭俊松博士

彭俊松以一个自行车企业为例来解释工业互联网技术对提高企业韧性的价值。该自行车企业在疫情初期订单大幅下滑，后来由于疫情影响了公共交通，使得它的订单迅速反弹，反弹之快、之高让人震惊，很快超过正常销量。这时其实非常考验企业的多方面能力：第一，企业的采购能力，企业要能迅速通过电子化的手段，把需求发送给所有的供应商做寻源。第二，这时候企业可能自己的产能不够，要能够把自己的产能跟供应商对接，并迅速把它发包出去，这涉及到物流能力。

“所有这些能力，如果没有工业互联网，企业的响应速度是很难跟上的，包括和供应商的连接、和物流商的连接、自身的制造设备集成一体化，从谷底到顶峰，而且还要超出以前的水平。” 彭俊松表示，工业互联网或者工业4.0技术可以发挥关键作用，它能让企业具备从设计到采购、制造、交付、运营一体化的能力，从而让企业能高效率地应对变化。

让工业互联网技术在中国顺利落地

根据SAP和麦肯锡进行的一项联合研究，到2025年，通过实施工业4.0，制造业企业和供应商能够创造3.7万亿美元的潜在价值。不过，尽管工业4.0市场潜力如此之大，但只有不到30%的企业在大规模部署工业4.0。Gartner的一份分析报告也指出，物联网应用的一个很大挑战是市场上缺少真正商品化、标准化的物联网应用，阻碍了工业互联网应用的推广。而将工业互联网技术融入商业化的解决方案，正是SAP的价值所在。

SAP全球副总裁、SAP中国联席总经理董志刚介绍，在工业互联网方面，SAP有四个价值主张：第一，IT和OT相融合，在融合的基础上形成洞察，来指导工厂的制造、生产和相关的业务流程。第二，由流程驱动逐渐转化为以数据驱动。IT/OT融合产出数据，基于数据产出洞察之后，再转化为相关的行动，从而优化现有的业务流程包括制造环节。第三，平台互操作。平台互通是工业互联网最后一公里。平台应该开放，提供与其他平台集成和扩展的能力。第四，流程自动化、流程持续改进是持续创新的关键能力。

SAP全球副总裁、SAP中国联席总经理董志刚

实际上，这些年SAP一直致力于围绕工业4.0来打造智慧工厂等解决方案。从2013年工业4.0概念正式发布，此后这些年每年SAP参加汉诺威工博会都围绕工业4.0来布展。其中，2014年汉诺威工博会，SAP发布了第一代开放式集成工厂，打造出一个实现了垂直集成的“数字工业”样板；2016年，SAP推出第二代开放式集成工厂，是一个定制化的数字工厂；2018年，SAP推出了第三代开放式集成工厂，实现了无流水线的模块化生产，把工业4.0的数字化工厂的自动化水平和智能化水平提升一大步；2019年，SAP推出了从设计到运营全云解决方案（简称D2O）；到2020年，为了汉诺威工博会，SAP把D2O从离散制造扩展到了流程制造（简称D2C），做到了流程制造和离散制造的整合。

董志刚表示，SAP做工业互联网的目标是做端到端打通业务、推动企业数字化转型的商品化的工业互联网应用软件。

“我们要从企业的研发到销售到供应链到制造和售后服务，以及后面这些支撑的流程，结合我们的工业互联网技术和业务流程对接，打造真正商品化的工业互联网方案。”董志刚说。

董志刚特别强调了“商品化”。这里“商品化”的意思是，客户安装软件之后可以按照既定的预期、用工程化的方式，低风险地将工业互联网落实下去，从而帮助企业实现提高生产力、改善产品质量、改善客户体验，进而实现工业4.0的上述核心商业价值。

董志刚透露，目前，SAP中国在工业互联网领域有四个工作重点:一个是将工业互联网相关的先进理念带到中国；第二，推动工业互联网平台之间的互联互通；第三，共建工业互联网合作伙伴生态；第四，与客户联合创新，打造行业云。