Infor 2021年“小目标”：把全球最好的资源带到中国

与企业共同成长，意味着Infor自己的成长速度要快于企业，只有如此，才能在瞬息万变的时代始终满足客户的需求。

“去年三四月份疫情最严重的时候，我想可能Infor的生意会受到很大的影响。但令我没有想到的是，在这期间我们反而做得更好。”Infor全球副总裁兼大中国及韩国地区总裁谢晓蓓日前接受媒体采访时介绍，2020年Infor SaaS客户在全球的增长率达到112%，从本地部署向云迁移的增长率达到了200%，其中，中国市场业绩同比增长38%，超过公司年度目标。

Infor全球副总裁兼大中国及韩国地区总裁 谢晓蓓

如此意想不到的“剧情反转”背后，靠的并不是什么好运气，而是市场真的需要，并且Infor也可以很好地满足。“从市场需求来看，疫情让更多的企业意识到，原来以为离着还‘十万八千里’的转型其实已经迫在眉睫。”谢晓蓓这样说。

中国市场三个“变局”：劳动力、供应链与设备管理

具体在中国市场，Infor认为这种意识转变主要来自三个方面，其中首当其冲的是劳动力的变革。随着劳动红利消退，越来越多的企业都意识到不能光靠原来的经验去管理，更自动化、智能化的劳动管理必须跟上。

第二是供应链的变革。在疫情之后，人们更加认识到未来企业的竞争力将在很大程度上取决于供应链的竞争力，因此，一个可持续、弹性发展的供应链将变得极为重要。举例来说，为了补齐公司供应链管理短板，打造最具竞争力的成本，徐工集团在日前与Infor合作，通过Infor WMS 打造透明、高效的数字化供应链，推动供应链体系标准化、规范化、流程化、制度化、数字化。

第三是设备管理的变革。“以前机器是冷冰冰的、不会说话，坏了之后就要像‘救火’一样去维修。而现在，企业都对设备有越来越高的要求，要环保、要有物联网、要能预测性维修等等。”谢晓蓓举例说。

因此，在她看来，中国企业应该对软件管理的“颗粒细度”有更大的想象力，而与此同时，Infor也会在未来为企业提供越来越精细化的技术。谢晓蓓透露，Infor将在近期对外展示由其软件支持的MR可穿戴设备，用于帮助企业解决远程管理的问题。“实际上，客户的要求很简单，而我们需要做的，是让大家了解到软件里的颗粒度。我们非常愿意和企业一起共同成长。”

十数年如一日的坚持：专注研发，持续创新

与企业共同成长，意味着Infor自己的成长速度要快于企业，只有如此，才能在瞬息万变的时代始终满足客户的需求。为此，Infor投入了大量的人力、财力和物力。

据Infor大中国区及韩国商业咨询总监鹿崇介绍，过去几年中，Infor在产品研发方面投入了40亿美元，用于AI、5G、物联网等技术的研发创新。另一方面，研发人员在Infor的员工占比也是最大的，在全球17,000名员工中，有5,600都是研发人员，其中仅在上海就有200多人。

所有这些大手笔投入，目的只有一个，就是——持续不断地创新。“我们只卖能够交付的产品，并且始终以客户为中心，非常注重客户的满意度。这是我们在研发中投入巨大的原因。”鹿崇强调。反馈到具体的产品和功能中，研发带来的成果是每年12个最新产品或功能的发布，以及Infor不同行业云套件之间的完美融合。

以Infor OS（Operation Service）为例，基于核心的Infor ION，该服务可以把Infor的财务、供应链等应用软件，以及第三方软件充分融合在一起，形成松散耦合的连接，从而支持不同软件之间的高效协同和一体化。另外，Infor OS中还嵌入了包括人工智能、分析、大数据等具体的功能，能够帮助提高企业的工作效率和创新能力。

特别要提到的是，Infor对于软件的使用体验和视觉美观的要求几乎是极致的。比如，在使用体验方面，Infor可以做到60%功能的开箱即用，30%的基础配置，以及10%的定制化；在视觉美观方面，几年前Infor还单独设置了一个设计部门——Hook & Loop，目的就是为客户构想和创造更好的工作方式。

“用户在用一个管理软件时的自然反应是什么？我们希望他们能够像孩子玩手机一样，很自然就会用，这就会变成一个自主学习的事情，而不是受强迫的。”谢晓蓓解释道。

聚焦四个工作重心：客户、生态、团队、区域市场

总结来说，Infor产品的优势在于既专注又专业，既好用又好看。这些优点，不仅为它在近期赢得了徐工集团、煌上煌、德邦快递、荣耀、立白集团等许多中国企业客户的信赖，还赢得了“老客户”科氏工业集团的全资收购。

去年2月，科氏宣布以近130亿美元收购Infor，而此前，它一直是Infor的重要客户，在企业资源规划、人力资源、供应链、资产管理和财务等领域的业务中均实施了Infor的解决方案。谢晓蓓表示，在与科氏合作之后，Infor有了更好的资金基础，这将为双方共同创新、共同创造价值提供重要的基础。

现如今，对中国市场的重视已经成为双方的共识，而对于这个正在快速增长的市场，谢晓蓓也有着自己的计划，在这样的愿景下，她把自己接下来的工作重点聚焦在四个方面：与本地客户建立长期的战略共赢关系、开发大中国区生态系统、培养本地优秀人才、拓展本地重点关注行业。

作为一位女老板，谢晓蓓强调自己会更关注“人”，在她看来，一个企业的成功不是某个人有多么厉害，而是团队的成功。所以，对团队的重新调整和重建将成为她今年的主要目标之一。为此，Infor在上个月还正式成立了“Infor大中国研究院”，致力于用最好的资源培养本地员工。借此，Infor将从外面引进所需的人才，也会给本地的人才提供发展的机会。“最终，我们希望每一个人员的调配，都能够适应中国市场的需求。希望能够把全球最好的资源带到中国来。”谢晓蓓说。