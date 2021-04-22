“边界”消失后，企业如何重获数据管控力？

即时通讯软件的使用正在让企业对数据的管控力变弱，而要重新获得对数据的管控力，企业必须有所作为。

如果说，以前数据保护是一道道防火墙，数据在里头，威胁在外头；那么，现在数据保护需要的则是一个个“移动的防火墙”，数据在哪里，威胁就在哪里——因为，数据已经变得无处不在。

尤其是经过疫情的催化，一方面，企业数字化的广度和速度都有极大提升，使得数据增量变得难以预估；另一方面，随着远程办公变成常态，即时通讯软件频繁使用，也使得企业过去设定的许多“边界”都被突破。在这样的变化之下，如果企业的数据管理策略没有跟上，数字化转型与数据管理能力之间的差距就会被迅速拉开，这意味着，在企业的业务风险管理环节会被埋下很多的“雷”，比如——成本失控、勒索攻击、业务中断、管控不足等等。

“所以，现在最重要的事情，就是解决中间的差距问题，在这个过程中，越是大型的企业越需要一种方法来解决这个问题。”Veritas公司大中华区技术销售与服务总监顾海巍在日前接受记者采访时表示。

让企业重获数据管控力

也就是说，在Veritas公司看来，与数字化转型一样，数据管理能力的提升也已经迫在眉睫。从Veritas最近发布的《Veritas商业协作隐患报告》的相关数据中，我们也可以看出这种“紧迫性”： 研究表明，自新冠疫情爆发以来，员工使用Zoom、Teams和微信等即时通讯软件的时间增加了20%。而在中国市场，有74%的员工保存了他们通过即时通讯软件分享的信息，与之相反的是，60%的员工则选择在平台完全删除信息。这些信息，甚至包括了很多敏感数据，如客户信息、合同信息、业务计划、人力资源相关信息等等。

这意味着，员工对即时通讯软件的使用正在让企业对数据的管控力变弱，假设监管机构要求查看平台记录，那么无论是自行保存还是删除软件中的数据，都可能给企业带来不可预计的损失，使得企业面临巨大的数据合规和安全风险。

所以，重新获得对数据的管控力，企业必须有所作为。对此，Veritas公司认为，具体可以从以下几个方面采取措施：第一，对满足业务需求的即时通讯软件和商业协作工具进行标准化；第二，制定信息共享政策；第三，针对部署好的工具和规定，为所有员工提供培训；第四，通过数据备份解决方案，将来自即时通讯软件和商业协作工具中的数据整合到企业的数据管理策略当中。

如此一套“组合拳”下来，企业不仅可以大大降低数据管理风险，同时，还可以实现信息的共享，充分挖掘数据洞察。“我们认为数据洞察是数据保护和数据服务的基础，无论是外部服务还是内部服务，都需要基于数据洞察进行策略制定，并在策略中进行SLA监控、进行策略执行，执行完之后还要回顾整个服务，进行合规审计和趋势规划。”顾海巍强调。

Veritas公司大中华区技术销售与服务总监 顾海巍

让数据管理触达每一个角落

据了解，针对数据洞察，Veritas一方面可以提供包括Data Insight/Veritas Merge 1、Enterprise Vault、eDiscovery Platform、Advanced Supervision等在内的产品，通过对文件、邮件和即时通讯软件等场景产生的业务数据的透视，满足企业的各种合规要求；另一方面，还可以提供面向企业运维数据的APTARE，用以优化数据存储、提升效率、控制成本。

具体来说，Veritas把企业的数字化转型划分为了三个场景——第一个是传统的业务核心，第二个是云，第三个是边缘。而为了让数据管理触达每一个角落，打造无风的数据体验，Veritas推出了跨越核心、云和边缘的EDSP（多云数据服务平台），主打平台解决方案。

“我们的优势在于跨平台的数据管理。当企业数据量达到一定程度，业务种类多到一定地步，增长速度到了一定规模之后，过去的点状解决方案就只能解决很小的问题，大规模的问题必须通过平台解决。而Veritas所提供的平台解决方案，既包括了数据保护平台、业务连续式平台，还有数据洞察平台。”顾海巍表示，“Veritas希望把企业所有的整体数据都纳入进来，包括备份数据、云端数据、边缘数据等等，全都放在一个平台视角去做，主要解决企业的成本、网络威胁、云以及合规等问题。”

他举了一个例子：比如在企业审计过程中，就可以在Veritas平台解决方案中事先定义很多规则，如关键词触发或规则触发，然后通过“关键词联想功能”抓取所需要的所有关联关键词，从而快速发现信息泄漏或者合规问题。“尤其是在即时通讯软件上，这个功能非常重要，因为你不知道一些新的术语或者新的网络热点是什么，而通过技术工具就可以很轻松发现。”顾海巍强调。

持续为自己“加技能”

可以看出，Veritas对即时通讯和社交软件上的数据管理给予了充分的关注，并且这种关注是“有据可依”的。其调研数据显示，目前中国员工平均每天花费3.1个小时在这些软件上，并且，大多数员工还认为这些平台之上的协议同样具有约束力。例如，通过即时通讯软件，44%的员工接受并处理了订单，31%的员工接受了求职者的推荐信，34%的员工接受了已签署的合同。

这起码意味着，如今企业员工对这些软件的依赖程度是非常之大的。因此，要进行“无死角”的数据管理，就必须加强在这一环节的管控力度。为此，Veritas在去年收购了Globanet，目的就是完善自己的数据合规产品组合。

据了解，通过双方的产品整合，目前Veritas数据合规产品组合在全球拥有了超过10000个用户，可以为用户提供超过80种新的数据源，包括微信、钉钉、Microsoft Teams、Office 365、Zoom等等，大大增强了Veritas的数据归档和电子搜索能力。

在产品组合中，Globanet提供的是全面的合规性和智能通信解决方案，比如Globanet Merge1。顾海巍表示，在收购整合之后，Merge1的作用被成倍放大，给许多中国客户都带来了实际的价值。“举例来说，很多企业都在用企业微信，但是企业微信的监管能力是不足的，这时候通过接入Merge1就会发现可以解决很多合规的问题，达到与邮件同等水平的监管力度。”

可见，在企业加速向数字化进阶的过程中，作为企业级数据管理服务商，Veritas也在持续不断地为自己“加技能”，让数据所及之处，皆能为Veritas平台所覆盖。