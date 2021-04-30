Amazon第一季度财报超预期 AWS年收入突破540亿美金

去年疫情期间，消费者网上购物激增，再加上业务急切地向云端转移，使得Amazon业务迅猛增长，即使是某些国家地区疫情已经有所缓解的情况下，也没有出现发展放缓的迹象。

今天Amazon公布了超出预期的第一季度财报，进一步印证了这一点。该季度Amazon的利润为81亿美元，合每股收益15.79美元，是去年同期25亿美元利润的3倍多，即使是在这样一个传统节假日后业绩通常会放缓的季度。得益于零售和云计算业务的强劲增长，Amazon收入增长了44％，达到1085.2亿美元。

FactSet分析师普遍预期的每股盈利为9.54美元，收入为1045亿美元。Amazon给出的预期销售额为1000亿至1060亿美元，营业收入为30亿至65亿美元，营业利润为89亿美元，轻松超出预期。

作为Amazon的云计算业务部门，AWS的收入增长了32％，达到135亿美元，此前分析师预期的收入为132亿美元，增幅29％。从去年第四季度开始AWS加快了增长步伐，这很可能是因为疫情迫使人们在家办公，促使企业加快将其计算基础设施迁移到云端。

Amazon首席执行官Jeff Bezos在发言中特别提及了Prime Video和AWS业务。他说：“在短短15年间，AWS已经成为销售规模额540亿美元的业务，与全球最大的科技企业齐头并进，而且还在加速增长，同比增幅高达32％。从Airbnb到麦当劳，再到大众汽车，这些企业之所以选择AWS，是因为我们提供了迄今为止最广泛的工具和服务，而且我们将继续为他们进行不懈的创新。”

就在财报发布之后，Amazon股价在盘后交易中上涨了3％多，在常规交易中有小幅上涨，达到每股3471.31美元。股价较一年前上涨了46％。

广告业务也是Amazon一项重要且增长快速的业务，使其与Google和Facebook展开更直接的竞争。Amazon广告及其他销售额增长77％，达到69亿美元，高于分析师普遍预期的62亿美元。

Amazon还公布了对第二季度的最新指引，预计营业收入在45亿至80亿美元之间，高于2020年第二季度的58亿美元，其中包括了与新冠疫情支出相关的15亿美元，收入预计在1100亿美元至1160亿美元之间，比去年同期增长24％到30％。

AWS一如既往地为Amazon贡献了整体利润中很大的一部分。该季度AWS的营业利润为41.6亿美元，同比增长35％，在Amazon整体营业利润中占比47％。

这一强劲结果的背后，是来自微软、Google和其他云计算公司的激烈竞争。今年2月Amazon表示，AWS首席执行官Andy Jassy将在今年8月将接任Amazon首席执行官，Bezos则担任特殊项目的执行主席。

市场研究机构CCS Insight首席运营官Martin Garner表示：“过去12个月中，企业采用云服务的动力非常强劲，而现有客户也扩大了对云服务的采用。随着经济逐渐复苏，我们预计AWS等云提供商将获得双倍提振。首先，最近增加采用云服务的那些客户，将更进一步以发挥价值最大化。其次，那些遭受重创的行业例如酒店和航空将开始恢复正常的贸易水平。”

Canalys Research分析师Blake Murray指出，尽管2020年云基础设施支出花费巨大，但大多数企业的工作负载尚未过渡到云。他说：“2021年随着客户信心提振，云迁移和云支出将继续增长。去年那些推迟了的大型项目将重新浮出水面，而新的用例将扩大潜在的市场。”