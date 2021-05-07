聚力开发者生态 用友以“开发者大赛”为抓手驱动SaaS行业创新

近日，由用友和华为云联合举办的“HDC.Cloud 2021|用友·华为云杯第三届开发者大赛”正式启动。依托大赛，用友联手华为云，基于用友YonBuilder低代码开发平台，大力推动面向企业服务领域的SaaS快速开发与创新成果转化。

“生态需要参与者，公司需要打造坚实的平台技术承载生态业务模式。开发者，是企业商业创新与发展的源动力。通过大赛可以吸引更多的开发者及创新企业关注用友的平台技术，将公司的生态能力进一步扩大，推动整个生态业务的发展。”用友网络副总裁、云市场事业部总经理傅毅如是说。

近日，由用友和华为云联合举办的“HDC.Cloud 2021|用友·华为云杯第三届开发者大赛”正式启动。依托大赛，用友联手华为云，基于用友YonBuilder低代码开发平台，大力推动面向企业服务领域的SaaS快速开发与创新成果转化。

创新是数智化时代赋予企业的使命，开发者大赛是用友每年都会举办一次的大型赛事，大赛的初心是帮助更多的开发者，降低开发成本，让更多的SaaS成果涌现。

大赛亮点抢先看

今年开发者大赛是第三届，与上一届相比，本次大赛对赛道进行细化，除中型企业与院校赛道之外，还增加了大型企业和小微企业赛道，将吸引500支团队、10000名个人开发者参赛，打造SaaS行业影响力赛事。

每个赛道进行不同命题，体现赛道特色。譬如，针对大型企业赛道，基于YonBuilder的整体框架，搭建企业大型应用；而中型赛道核心是开发成长型企业云服务YonSuite的扩展应用；小微企业赛道是基于畅捷通开发平台，构建面向小微企业的产品服务；院校赛道则是面向院校学生群体，单独命题。

傅毅表示，未来客户和生态伙伴是不分家的。今年赛道的变化是为了更好地响应客户的需求，特别是大中型企业，他们不光是产品的使用者，还会基于自身业务需求开发应用。而用友的YonBuilder能够帮助企业进行应用集成开发。“今年我们的赛道更加完整，覆盖了更广泛的开发群体，大赛的影响力更大。”

值得一提的是，本届大赛更加大了技术资源赋能，华为云将其EI技术特性充分融入用友YonBuilder平台及大赛各类命题，包括自然语言处理、文本识别、对话机器人、内容审核、知识图谱 KG、人脸识别等多达11种特性，让开发者按需轻松调用，支持应用的快速开发。

同时，本届大赛将从赛前培训、线上直播赋能、开发过程辅导、应用共创等方面为参赛者提供全面完善的支持。届时用友、华为云技术专家与行业大拿将提供一对一业务分析、技术辅导讲座，同时还会建立专属运营社群，24小时在线，为参赛团队提供线上开发保障、技术支持。

相对去年，本届大赛对总奖金池提升到了150万元，优胜者还将获得加入用友生态及华为云生态体系的机会，开发成果通过用友及华为云经营体系营销变现，用友产业基金投资、华为投资基金也将对优胜开发者提供投资机会。此外，本届大赛获奖团队将获得2021用友商业创新大会（万人规模）的参展机会。

共建开发者新生态

开发者大赛是用友与华为云深化战略合作，共同赋能开发者的重要举措。华为云技术平台将提供华为云EI技术、华为云鲲鹏云服务、数据库技术等新一代技术，帮助参赛者打造更具创新力、实践性的优秀作品。

用友与华为云将从业务目标到平台技术全方位合作为开发者提供一体化、开箱即用的开发体验。华为云数据库资深架构师蔡金荣说，华为云更多关注IaaS层面，但是也提供了面向客户的一站式开发平台，从而与用友PaaS平台相融合，更好地帮助开发者创新应用开发。“用友最懂业务，而华为云聚焦基础架构，双方的协同效应明显。”

总之，用友与华为云之间的合作对推动中国SaaS行业的发展有着重要意义，双方能够为开发者带来一个完善、智能化的一体化开发环境，打通应用开发与业务的边界，为SaaS产业快速发展开辟出一条可行之路。

全方位赋能开发者

目前，用友正在大力构筑ISV生态，并推出了相应的生态加速发展计划——“四位一体 扬升计划“，为各类ISV伙伴与开发者提供了全方位的赋能计划，从开发平台、产品分发、投融资、ISV 认证等维度，全方位赋能参赛者。

用友ISV云生态给企业及个人开发者提供了完整的全生命周期管理与赋能，开发者将在用友技术平台与各方资源加持下，快速开发各类创新成果，其成果将在用友体系以入驻、融合、优选及云OEM产品的形式快速分发，基于线上线下营销体系形成成果的快速变现。

对于不同类型的参赛者，用友ISV生态体系均可让其快速找准自己合作定位，真正扎根于平台之上，汲取养分、快速生长。

作为本次开发者大赛的核心平台，用友YonBuilder低代码开发平台将为参赛者提供开发构建、开放连接、发布运维、在线运营的全生命周期能力，支持参赛团队构建的应用开发面向企业真实业务场景。

用友YonBuilder的低代码高效开发可提升团队成员参与度、简化项目管理工作，其云原生架构更能大幅降低硬件投入和运维成本。同时，用友YonBuilder平台为参赛者提供了超过1000个企业级API供用户任意调用，便于快速开发各行业场景应用服务。目前，用友YonBuilder开发者认证突破2000人。

初此之外，用友还提供基于云原生架构的成长型企业云服务YonSuite，优秀的开发成果将与YonSuite形成一体化解决方案。同时，用友提供专业的社交化工作入口友空间，开发者可基于友空间开发移动应用，充分享受用友平台生态入口的价值。

为了更好地服务开发者生态，用友还成立了生态开发技术部。用友生态开发技术部总经理张学东表示，针对伙伴技术和业务的需求，用友开放能力进行生态支撑，生态开发技术部的成立也是希望起到“桥梁”的作用，在方案对接、推广、宣传等方面展开合作。

用友官方表示，用友帮助开发者更好地开发出应用外，更重要的是帮助其实现商业变现。例如，齐力科技与用友云生态优选产品云条码正是脱胎于ISV云生态。基于用友低代码开发平台YonBuilder原生开发，并与YonSuite采购供应、生产制造、销售服务及资产设备等领域深度融合，成为BIP平台的重要组成部分，目前已有数十家客户采用云条码服务。