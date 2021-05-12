IBM Think 2021：AI和混合云唱响主旋律

在Think 2021大会开幕之际IBM宣布了多项重要公告，以推动混合云和人工智能领域的发展，加快客户的数字化转型战略。

今天这些公告中，最大的亮点之一是IBM Cloud Pak for Data产品中一项新的Auto SQL功能，该功能可以自动进行数据访问和数据管理，而无需先移动这些数据。此外IBM还推出了一项新的基于AI的工具，用于实现应用和工作负载的现代化，使其可以运行在混合云环境中，此外还有Watson中新增的AI功能，以及有助于将量子计算扩展到更多场景的升级。

本周二发布的AutoSQL capability for IBM Cloud Pak for Data功能很重要，因为该公司让企业无论在何处都可以自动对其数据进行访问、集成和管理。IBM表示，这解决了客户试图降低AI整理数据复杂性所面临的最关键痛点之一。此外，IBM称，这有助于避免迁移数据涉及的高昂费用。

IBM Cloud Pak for Data是一个完全集成的数据和AI平台，可以帮助企业轻松地收集、组织和分析数据，以利用这些数据为AI应用提供动力。AutoSQL号称是一项“突破性的功能”，通过使用AI去发现、理解、访问和保护分布在多个云和本地环境中的数据，以自动执行复杂的数据管理任务。

IBM说，AutoSQL的主要优势是不需要将数据移动到任何地方，而以前要集成多个数据孤岛和多个云始终是要依赖数据迁移的。IBM说这一点很关键：根据最新发布的Global AI Adoption Index 2021报告，有将近90％的企业表示，无论数据位于何处都能够运行AI项目对他们采用AI来说，是至关重要的。

AutoSQL for Cloud Pak for Data还有其他方面的优势，尤其是速度。IBM声称，该功能对所有数据源（包括数据仓库、数据湖和流数据）都采用相同的查询引擎，响应分布式查询的速度是其他方法的近8倍，而且这还降低了复杂性，因为该功能将来自不同来源的数据汇总到一个统一的视图中。

IBM称，AutoSQL在Cloud Pak for Data中新增了两项功能，一个是AutoCatalog，一种由AI驱动的大脑，可自动发现和分类数据，帮助企业维护他们的分布式数据资产的实时目录。另一个是AutoPrivacy，可帮助企业使用AI实现数据隐私策略的自动化。

IBM Mono2Micro

尽管数据管理是采用混合云的最大障碍之一，但并不是唯一障碍。企业还需要能够在多个云环境中运行他们的应用，而IBM也正在努力做到这一点。

IBM推出了WebSphere Hybrid Edition的一项重要更新，该工具套件主要用于构建和运行基于Java的业务应用和网站。Mono2Micro是由IBM研发中心开发的一个AI引擎，可通过扫描和分析应用来提供建议，以便开发人员可以快速重写应用使其可以运行在混合云环境中。

从本质上讲，该工具套件的作用是让开发人员更容易创建旧版应用的容器版本。企业可以使用Mono2Micro更轻松地确定将哪些应用迁移到云端，将哪些应用容器化，将哪些应用保留在本地。

以前，重构应用使其可以运行在软件容器中，是需要对现有代码库进行完整的手动重构。这是非常耗时的，而且容易出错，因此IBM决定使用AI来代替执行这项任务。IBM利用机器学习和深度学习来分析大型企业Java应用，为应用提供两个替代的重构选项，然后自动生成代码，减少应用重写量，将应用部署成微服务。

Watson Orchestrate

Think 2021大会上IBM宣布推出了一个有趣的新工具——Watson Orchestrate，这个基于IBM AI能力的工具，目前是作为IBM Automation Cloud Paks套件的一部分提供了预览版，是一项新的服务，依靠自然语言处理能力，与Slack和Microsoft Teams之类的协作工具以自然语言进行交互。

该服务还可以连接到主流的业务应用例如Salesforce、SAP和Workday，可以帮助企业员工更快速地完成日常任务，包括发送电子邮件、安排会议，以及其他更重要的工作例如准备提案或业务计划。

Watson Orchestrate利用一个AI引擎来自动选择和排序执行任务所需的打包功能，然后可以动态连接应用、工具、数据和历史记录。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，Mono2Micro和Watson Orchestrate是IBM在Think 2021大会上推出的最有趣的创新。

Mueller说：“这两项服务具有巨大的潜力，可以提高人们的生产力，促进企业的发展。很明显，IBM创新引擎再次更高速地运转起来，其中大部分从IBM研发中心直接面向市场的。”

Maximo Mobile

IBM还发布了新的Maximo Mobile平台，尝试在物联网领域进行创新。该平台基于IBM的Maximo资产管理平台，旨在简化减轻技术人员和工程师管理实物资产和基础设施（例如道路、桥梁、生产线、发电厂和炼油厂）的负担。

Maximo Mobile平台拥有一个易于使用的界面，并利用AI发现和生成有关这些资产的运营数据洞察。IBM表示，这让技术人员确保一切都是更有效运行的。

Project CodeNet

人工智能也成为了IBM一个新开源项目Project CodeNet的基础，该项目旨在更有效地理解和翻译软件代码。Project CodeNet是一个庞大的开源数据集，包含1400万种代码示例和5亿种使用55种编程语言的代码行。

IBM表示，CodeNet旨在解决三个关键挑战：首先，其目的是自动将一种代码转换为另一种代码。其次，可识别不同代码之间存在的重叠和相似之处。最后，可以根据开发人员的特定需求和参数来自定义代码限制，以确定用于特定项目的最佳代码。

IBM表示，Project CodeNet是同类产品中规模最大、差异最大的数据集，将成为源到源转换以及将遗留代码库转换为现代代码语言的宝贵基准。

Pund-IT分析师Charles King认为，今年IBM Think大会的亮点是，IBM正在加大对AI和混合云的投入，试图使其为客户服务。

King说：“迄今为止，我们看到很多与人工智能相关的计划都集中在一些需要数年时间去完成的大型项目上。因此，IBM推出可行的、支持AI的解决方案和服务是至关重要的，例如Cloud Pak for Data中的AutoSQL功能，可以大大加快数据搜索流程的速度，Watson Orchestrate用于实现自动化和提高业务流程的效率，而Project CodeNet用于利用人工智能来理解和翻译代码。”

Qiskit Runtime

混合云和AI是IBM眼下最重要的主题，但IBM也没有忽略未来。IBM相信，量子计算将在企业IT未来发展中扮演重要的角色，为此IBM宣布推出了Qiskit Runtime软件，旨在帮助开发人员更快、更轻松地使用量子软件。

IBM表示，Qiskit Runtime托管在云中，能够把作为量子计算机构建模块的量子电路的速度提高多达120倍，从而让量子计算的主要用途——复杂计算（例如化学建模和财务风险分析）可以在几小时完成，而不数周时间。

King说：“很高兴看IBM在几天前刚刚宣布了2纳米制程工艺的进展之后，继续提供诸如Qiskit Runtime之类高度复杂的、面向未来的创新，大幅提高量子电路的速度。”

合作伙伴生态系统

除了今天公布的大量更新之外，IBM还宣布了面向合作伙伴生态系统的一些公告，包括一些旨在帮助合作伙伴取得成功的新能力、技能培训以及技术优势。例如，IBM创建了一个新的能力框架，将使合作伙伴在混合云基础设施、自动化和安全性等领域证明其专业知识、技术验证和销售成功。

IBM还扩大了Cloud Engagement Fund的覆盖范围，该基金主要面向合作伙伴提供云信用和技术资源，帮助将客户的工作负载迁移到混合云环境中。