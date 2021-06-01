红帽加速推进开放混合云落地

红帽致力于为企业提供一个开放的、高效的混合云平台，以响应企业对混合云的需求，助力于企业的数字化转型。

在数字化转型大潮的推动下，开源正在全球成为一种潮流和趋势，越来越多的企业将开源作为企业数字化转型的一个基本战略。根据红帽公司《2021企业开源现状》报告，今天90%的大型IT公司采用了开源技术。这是红帽委托的一家市场研究机构在全球范围做出的调研结果，报告调查了1250多名IT负责人。这是连续第三年发布该研究报告，对比前两年的报告结果，也可以明显看出开源的普及态势。

“对比这几年报告可以看出明显的变化：第一，这次受访人更多了，去年大概是900多位，今年是1250位。第二，针对数字化转型方面，去年大概是40%多的企业领导人会使用开源进行数字化转型，今年是53%，增加了11%。第三，在安全性方面，大家认为开源技术更加安全的比例也提升了。”红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康表示。

显然，作为企业开源软件的引领者，红帽对于市场的这个变化无疑起到非常积极的推动作用，其对开源文化的推广以及其企业级的开源软件产品都为不少企业的数字化转型提供了不小的帮助。

红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康

从混合云向边缘拓展

混合云是红帽多年来的重点，红帽致力于为企业提供一个开放的、高效的混合云平台，以响应企业对混合云的需求。正如不久前红帽总裁兼CEO Paul Paul Cormier在红帽全球峰会上所说：“现在，每一个CIO都是云运营家”。因为每位CIO及其所在组织都必须清楚，他们控制着组织内云环境的命运，并需要知道如何大规模运行云。

红帽OpenShift是红帽在混合云市场最重要的产品。为了更好地满足不同企业对Openshift的不同需求，在今年的红帽全球峰会上，红帽在基础版的红帽OpenShift Kubernetes引擎和中级版的红帽OpenShift容器平台之外，推出了一个高级版OpenShift——OpenShift Platform Plus。OpenShift Platform Plus主要面向对功能和安全性等有更高要求的企业，其通过集成以下功能对红帽OpenShift进行扩展：用于Kubernetes的红帽高级集群安全、用于Kubernetes的红帽高级集群管理，以及容器仓库注册器红帽Quay。

近几年，云服务模式得到广泛普及，红帽也与AWS、Azure、IBM、Google等各大公有云服务商合作，推出各种托管的OpenShift云服务，包括OpenShift Dedicated、Red Hat OpenShift on IBM Cloud、Red Hat OpenShift Service on AWS和Microsoft Azure Red Hat OpenShift等。

除了托管的OpenShift云服务外，在今年的红帽全球峰会上，红帽还推出其他几项托管云服务，包括红帽OpenShift API管理、红帽OpenShift Streams for Apache Kafka和红帽OpenShift Data Science，以帮助企业更方便地在混合云环境中构建、部署、管理和扩展云原生应用，这些服务有助于在高度复杂的现代IT环境中降低运营复杂性，而不会影响开发者的工作效率。

除了数据中心之外，边缘也正在成为红帽新的业务重点，即将发布的8.4版Red Hat Enterprise Linux（RHEL）包含新的Linux容器、部署和管理功能，这些功能是为边缘计算场景的需要而设计的，有助于帮助红帽将开放混合云的能力推向边缘。另外，红帽在今年大会上推出的用于红帽OpenShift和红帽Ansible自动化平台的红帽智能分析（Red Hat Insights），通过扩展红帽企业Linux（RHEL）的能力，进一步增强了预测分析产品——红帽智能分析在开放式混合环境中的功能。

在今年红帽全球峰会上，红帽还有一个非常重要的发布值得关注，这就是与安全认证机构exida合作，为汽车行业开发一个不断更新、经过安全认证的Linux操作系统。这也是红帽进军边缘计算，特别是汽车市场的一个重要举措。

加速开放混合云在中国的落地

随着红帽对已有产品的不断升级以及新产品的不断推出，红帽也能满足更多中国企业的数字化转型需求。曹衡康表示，红帽在中国市场的主要市场策略还是一如既往，加速开放混合云在中国的落地。具体而言：

第一，在品牌方面，虽然IBM收购了红帽，但红帽还是保持独立运作。“我们把IBM当做非常好的合作伙伴，还是按照原来的做法、服务等各方面完全独立。”曹衡康说。

第二，在产品与行业方面，红帽会针对不同行业，比如金融业、制造业，汽车业、流通业、能源业等，根据客户不同的场景提供针对性的服务。曹衡康特别强调：红帽会走出一线城市，在二三线城市联合合作伙伴进行推广。

第三，社区与生态。红帽非常重视社区。在人才培养方面，不仅红帽自己会做人才培养，也和联合业界一起参与人才培养。曹衡康透露，红今年将继续举办了容器云职业技能大赛，每年在全国各个高校举行“红帽挑战赛”今年也会继续举行。

第四，就是协同扩展，中国大陆、中国港台的有共通性的，三个地方可以互相参考，共同进步。

另外，要扩大渠道合作伙伴。通过更多的合作伙伴包括IBM，让红帽技术能够进入更多的个地方、服务更多的客户。

“这么多年来，红帽的技术架构基本能够支持所有不同的设备，包括物理机、虚拟机、私有云、公有云，甚至目前的边缘计算技术。当然，最重要的还是红帽能够提供一个稳定的混合云平台，我们和合作伙伴一切帮助客户在其基础架构中开发出更好的应用，使用更好的数据，让数据和应用在这一稳定的平台当中能发挥更大的效率，这是我们的最终目标。”曹衡康表示。