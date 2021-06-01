共建“AI＋RPA”生态 软通动力与华为赋能企业智能化升级和转型

在华为中国生态大会2021上，软通动力与华为共同完成签约，正式成为华为RPA核心服务商。本次软通动力签约成为“华为RPA核心服务商”，充分展现了软通动力在RPA领域的技术实力和市场影响力，也标志着双方一起协同创新掘金RPA市场的决心。

近年来，数字化转型、数字经济、人工智能、新一代数字技术发展和投资迅速崛起。其中，RPA作为细分领域，却成为受到众多企业青睐的高热度话题，寄希望于通过RPA实现企业智能化转型。根据Gartner和中国信通院的数据，全球RPA的业务增速以60%的速度在发展。

在华为中国生态大会2021上，软通动力与华为共同完成签约，正式成为华为RPA核心服务商。本次软通动力签约成为“华为RPA核心服务商”，充分展现了软通动力在RPA领域的技术实力和市场影响力，也标志着双方一起协同创新掘金RPA市场的决心。

RPA领域实践先行者

不管是华为还是软通动力，在RPA领域，它们各自都进行了丰富的实践。比如目前华为内部已部署的RPA可等效为超过8000个数字员工，分别应用在了生产、制造、财经、HR、零售、审计等各个业务领域。

作为RPA领域实践先行者，软通动力基于华为“AI＋RPA”平台，以“超自动化＋数据智能＋场景智能”的“智能化三角”实施策略，推动企业的内外部服务生态融合，加速企业和组织完成智能化转型。

2018年，软通动力启动“AI＋RPA”业务，为客户提供服务并顺利交付。为支持人工智能和RPA领域的研发与应用落地，软通动力成立了人工智能研究与创新中心（AIC），进行自然语言理解、知识图谱、多轮对话、智能问答、智能推理、自学习、数据分析等AI技术的研究与应用。

在人才建设方面，软通动力基于华为“AI＋RPA人才培养体系”，充分发挥软通大学的优势资源，打造“AI＋RPA”实验室，构建“AI＋RPA”应用型人才生态。目前软通动力已有110多人通过华为RPA高级考试。

同时，在前期大量实践论证的基础上，软通动力作为主要参与者出版了《RPA智能机器人》一书，在分享成功经验的基础上，借以引导更多企业在“AI＋RPA”应用场景进行创新和实践。

基于自家的RPA技术，软通动力率先应用与内部提升流程效率、优化流程质量、实现数据价值、重构员工体验等方面，打造造智能化的“数字员工”。据悉，凭借对RPA产品的规模化使用，软通动力每年处理200万个单据，整体业务效率提升了近6.5倍，至少每年节约成本880万元，实现了流程效率的提升，流程质量的优化，数据价值的重构，RPA成为软通动力“降本增效”的利器。

正是这样丰富的RPA实践，软通动力已将RPA机器人技术应用于行业客户的各个流程场景中，如开发的“软通小税、税务小招、软通小财、软通小商、软通小服”等RPA机器人，已在千行百业的不同领域、岗位“发光发热”，成为企业优质的数字化劳动力，帮助企业提质增效。

强强联手共拓RPA市场

基于软通动力RPA业务基础、服务能力及《RPA智能机器人》书籍等一系列的行业深耕举措，软通动力成为华为RPA领域的核心伙伴。

得益于双方在RPA市场的投入和探索，软通动力与华为联手开展了一系列重大项目合作，共同赋能汽车、地产、机器人、财险、医疗、教育等行业及领域，助力企业智能化转型。

软通动力CTO刘会福告诉记者，企业智能化转型战略的落地需要选择专业服务合作伙伴，其提供的能力包括智能化转型咨询服务能力、AI研究及技术研发、“AI＋RPA”规划设计能和实施能力。依托成熟完善的RPA技术产品及专业服务，软通动力致力于持续深耕RPA技术的创新应用，助力更多的企业实现智能自动化升级，跨越人工智能鸿沟。

目前，软通动力基于华为云云原生和AI的技术底座，结合自身的业务基础、服务能力，协同华为RPA产品We Automate已经形成成熟的RPA业务解决方案，并在相关行业推广及规模化应用。该预集成解决方案能够提供平台类、视觉、语言、决策等60多项服务，160多项功能，加速赋能行业智能自动化。

仅以某企业员工加班餐报销的智能化应用项目为例，由于报销单据量巨大，无法通过人工完成核对，造成大量异常单据数量。通过引入软通动力RPA智能化场景解决方案，“数字员工”一年间便核查出超过18万条异常单据，为企业节省近300万元成本，成效显著。

刘会福说，软通动力希望与华为一起将“AI＋RPA”产品打造成功。而这得益于双方的紧密合作，软通动力聚焦售前咨询、POC开发、售后服务与培训，发挥华为营销体系资源，快速打开区域和行业销售业务。

作为华为核心、坚定的战略合作伙伴，软通动力正全面基于华为“RPA＋AI＋低代码平台”，致力于赋能更多行业、领域客户，为企业的智能化转型升级创造更多价值。未来，软通动力将持续以技术创新实现价值创新，为华为RPA生态添加砖瓦，实现技术赋能，助力产业数字化开辟新局面。