以数字化平台加速零售消费行业转型

零售消费行业正处在加速转型的过程中，出现了流量去中心化、场景内容化、服务专属化、商品个性化、体验数字化和供应链智能化等等一系列新变化，而所有这些变化的背后就离不开数字化技术的应用，离不开数字化平台背后的支撑。

零售消费行业正处在加速转型的过程中。最近几年来，由于国民经济的发展和收入水平的增长，消费者的消费能力迅速提升，与此同时，人工智能、大数据等新技术的普及加速零售行业数字化的进程，给零售行业的发展带来一股非常强大的推动力，带来了零售行业的深刻变化，包括流量的去中心化、场景内容化、服务专属化、商品个性化、体验数字化和供应链智能化等等，而所有这些变化的背后就离不开数字化技术的应用，离不开数字化平台背后的支撑。

数字化的核心支撑作用

毫无疑问，在零售消费行业的转型过程中，数字化技术扮演者十分重要的角色。对此，作为零售消费行业IT负责人无疑感触最深。

日前，农夫山泉CTO刘熹悦在参加今年的SAP蓝宝石大会媒体采访时就表示，数字化技术在零售企业业务经营中起到非常重要的支撑作用。具体而言，数字化技术至少可以发挥以下三个方面的作用：

第一，数字化可以实现业务对IT功能需求的支撑。业务在运行中需要一些功能保障，比如信息传递、数据的收集，而这些功能的开发也是数字化首先必须完成的基础性工作。

第二，数据收集和共享。随着业务的发展，肯定要涉及数据收集、数据集成、数据分析等工作，数字化在数据的收集和处理工作中的作用不言而喻。

第三，业务创新。数字化的第三方软件的引进，可以把最佳实践快速引入企业中，从而帮助企业快速达到行业的平均水平，然后在此基础上不断进行创新、挖掘、分析、优化，逐步从平均水平到行业领先，由此实现业务模式的不断调整创新和优化。

农夫山泉CTO刘熹悦

刘熹悦说，今天的农夫山泉正是通过数字化技术打通了商品流程的各个环节，不仅可以了解每个SKU产品销售的情况，还可以直接了解客户的喜好，从而更科学地安排生产、制订市场销售计划，以提升运营效率、控制运营成本，提升竞争力。

同样，具有多场景、多业态、全客群特点的苏宁易购也在数字化技术的帮助下，实现了商品、用户跟场景在不同业态下的结合，实现了在不同场景下、不同渠道（线上、线下、社群）的用户统一管理、统一画像。

苏宁易购IT总部执行总裁荆伟介绍说：“苏宁易购是典型的全场景、多业态零售企业，我们利用数字化技术，用三维进行迭代的结构，建成了一个全渠道、全场景经营的数字化企业。”

苏宁易购IT总部执行总裁荆伟

当然，不止是零售企业，作为为这个行业提供技术解决方案的供应方，SAP也感受了客户对数字技术的需求。

“今天，消费者需求变化很快，市场竞争非常激烈。应对挑战，抓住发展机遇确实都需要数字化作为强大的支撑，需要通过数字化的研发、数字化的生产、数字化的贸易、服务、零售等重新布局国际大分工和国内大发展。” SAP全球副总裁、SAP中国联席总经理姚一兆说。

建设智慧、有韧性的零售企业

实践表明，数字化程度越高的企业、越具有韧性的企业、越智慧的企业就能更加好地适应市场、客户多变因素的挑战，并在新的格局下取得成功。那么，如何建立一个高度数字化、具有韧性的智慧企业呢？

SAP全球副总裁、SAP中国联席总经理姚一兆

对此姚一兆表示，零售消费企业的数字化转型他建议分步走：首先通过IT建立信息化基础平台，打好“信息化”的基础，再通过数据驱动企业发展进入到“数字化”阶段，最后再到业务创新，即通过数字化驱动未来企业发展和创新。SAP有很好技术可以帮助企业完成从信息化到数字化到最后的创新。

“企业在进行数字化转型实践过程中的一个重要经验是，通过打造统一完整的数字化平台，构建企业高效运营、灵活创新的不同模型，来支撑企业未来十年或者更长时间的发展。”姚一兆说。

实际上，作为SAP重点关注的行业，SAP有全面的零售解决方案。比如，在搭建数字化核心平台形成产、供、销、人、财、物、协同方面，可以通过SAP 的S/4HANA平台可以建立统一的企业发展数字化核心平台，以打破每个部门间的壁垒，建立了企业数字化的基础。在构建具有韧性的供应链平台方面，SAP通过全球商业网络、Ariba（采购云）、Concur（差旅费用云）、IBP等解决方案，帮助客户用数字化的方式构建具有韧性的供应链平台，使得供应链上下游的企业都能高效地进行协同。

其实，前面的提到农夫山泉和苏宁易购都是SAP的客户。农夫山泉最早在2004年就引入SAP，2011年成为SAP HANA在亚太地区的首个落地企业；苏宁易购于2005年与SAP进行战略合作，苏宁是中国国内第一批把SAP 零售解决方案应用在实际经营过程中的企业之一。作为两家国内知名的零售企业，能取得当今不错的业绩与SAP的数字化技术支持不无关系。类似的例子全球范围内更多，比如雀巢、宝洁、可口可乐、沃尔玛、Costco等都值得中国的消费品和零售企业借鉴和学习的案例，它们也是SAP多年合作的老客户。

“SAP凭着近50年的全球经验和行业最佳实践，致力于帮助中国企业加快数字化转型步伐。我们融合了国内外的先进经验，再结合SAP的技术能力，可以助力中国的零售消费企业进行数字化转型。” 姚一兆说。