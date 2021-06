Rise with SAP落地，让业务转型变简单

2021年新年开端,SAP在全球同步推出了一个新的品牌,或者说一个新的解决方案服务包——RISE with SAP,SAP称其为“业务转型即服务”,借助这个服务可以满足客户的各种转型需求。该服务采用订阅模式,由SAP直接负责实施,对过去专注于产品而把服务交给合作伙伴来完成的SAP而言算是重大转型。如今半年过去了,成绩如何?

在日前举行的SAP蓝宝石大会期间,SAP 执行董事会成员、SAP客户成功业务负责人罗旭凯(Scott Russell)接受了中国媒体的采访,介绍了这一业务在全球和中国的最新进展。罗旭凯(Scott Russell)是Rise with SAP战略落地的直接负责人,此前任SAP亚太及日本地区总裁,对中国市场和SAP在中国的情况都非常了解,有关数据也是顺口就来。

助力企业业务转型

如今,上云已经是行业发展的大趋势。随着人们对公有云认可程度不断提升,公有云服务的采用越来越普遍,很多企业开始订阅SaaS服务来满足企业业务的需求,已经向云转型的SAP就陆续推出了不少SaaS服务。不过,Rise with SAP并不能简单地理解为普通的SaaS服务,虽然它也是以订阅服务的形式交付,否则SAP就没有必要如此重视Rise with SAP了。罗旭凯认为,Rise with SAP与一般SaaS服务的最大区别在于它是一种数字化转型服务,而不是简单地交付一项业务功能。

“SAP过去十年已经开发出诸多SaaS服务,但客户向我们明确表达了他们的意见,他们所需要的不仅是能推动业务运转的SaaS服务,更需要进行业务转型。也就是说,他们所需要的是一种整体业务转型,以此加速向云计算的转变。”罗旭凯表示。

SAP 执行董事会成员、SAP客户成功业务负责人罗旭凯(Scott Russell)

SAP的Rise with SAP正是罗旭凯所说的转型服务,它是一系列为大中小型企业进行转型所需要的关键服务组成,由SAP亲自负责交付。主要包括:

1. 业务流程优化。SAP会帮助客户重新设计业务流程,在这个过程中会充分利用SAP的行业卓越实践和 SAP 独特且庞大的数据宝藏,帮助用户革新运营模式。

2. 技术迁移。SAP会帮助客户迁移至标准的模块化解决方案架构。

3. 基于 SAP S/4HANA Cloud (ERP 云商务套件) 和SAP Business Technology Platform (业务技术平台),打造智慧企业。

从市场反馈来看,客户对Rise with SAP是非常认可的。“当SAP发布Rise with SAP的时候,客户都是非常高兴的,因为RISE是能够帮助客户实现业务即转型,Rise with SAP是业务即转型的产品。”罗旭凯表示。

客户之所以会选择RISE with SAP,是因为客户非常认可RISE with SAP带来的灵活性,他们可以选择以自己的节奏来上云实现业务转型;其次是RISE with SAP非常好的安全性和非常高的成本效益性,这些能够帮助企业加速创新。当然,最吸引客户还是让客户自己可以把握上云的节奏进行业务转型。

罗旭凯解释说,企业在数字化转型过程中有不少困惑,而RISE with SAP为客户提供的是清晰的转型路线图,客户只需要签订简单的商业合同就能满足客户对不同产品的需求,对企业业务提供支持。同时,RISE with SAP也能让SAP手把手地引导客户,让他们获得标准化商业成果,无论他们的起点在哪里。

“通过RISE with SAP,客户不仅获得了云端服务,更为关键的是在过程中实现了业务转型,提升了竞争力,让业务真正能够在未来得到保障。”罗旭凯说。

携手合作伙伴落地RISE with SAP

自从今年1月份SAP正式发布RISE with SAP发布以来,已经在全球范围有了不少成功案例。根据SAP一季度的财报,一季度RISE with SAP在全球有了100名客户,其中有30多家客户来自中国客户。另外,SAP第一季度云业务(SaaS/PaaS)的订单迎来了5年来最高的增长,这与Rise with SAP的发布不无关系。这其中最让罗旭凯引以为豪的是NPS(Net Promoter Score,净客户推荐值,是评判客户满意度非常关键的指标) 上数据有明显的提高,说明客户对SAP在RISE with SAP方面的工作以及运营是非常满意的。显然,作为一个新的业务,特别是对SAP而言重大转型的全新业务,这个开局还是不错的。

罗旭凯说, 为了Rise with SAP的顺利落地SAP做了不少工作,包括对客户服务和支持团队的整合,生态伙伴体系的建设等。比如,为了RISE with SAP的顺利落地,SAP整合了所有面向客户的团队,包括销售团队、服务团队、客户投入团队、客户成功团队,成立了“客户成功团队”,罗旭凯正是这个新成立团队的负责人。

罗旭凯表示,围绕RISE with SAP,SAP还有更多的工作需要做,比如要提供更好的客户体验,让客户与SAP的每一次联系、每一次互动都能带来价值,这些价值会通过客户在云上的投资体现出来,体现在SAP产品的每一条代码、每一个优化流程以及互动中。

另外,SAP还要联合合作伙伴的力量。虽然RISE with SAP with SAP由SAP来直接面对客户,但这并不意味着不需要合作伙伴。采访中,罗旭凯特别强调了建设生态体系的重要性。他认为合作伙伴对RISE with SAP的落地会发挥至关重要的作用。

目前SAP在全球范围和阿里云、AWS、Google Cloud、微软Azure都有合作推出RISE with SAP服务,在中国市场主要有两大合作伙伴,分别是阿里云、微软Azure。随着时间的推移,还会与更多云服务商进行合作。除了云服务商以外的庞大的生态系统也是RISE with SAP成功落地的关键。对于SAP合作伙伴而言,他们可以帮助RISE with SAP的客户做很多事情。比如,SAP合作伙伴可以帮助客户,让他们知道如何以最好的方式使用RISE with SAP。另外,还可以提供一些增值服务,比如应用管理服务等。目前SAP在全球有17家被认证的RISE with SAP合作伙伴,未来数字还会继续增长。

罗旭凯说, SAP在中国有550家合作伙伴来为SAP的中国客户提供支持,他们将是RISE with SAP落地的重要力量。

“在中国的这550家本土合作伙伴完全能在RISE with SAP上起到非常重要的作用,会为客户提供各种工具、各种技术,让客户可以抓住RISE with SAP带来的商机。我认为,RISE with SAP对生态企业合作伙伴而言,机会更多了。”罗旭凯表示。