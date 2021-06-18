Rise with SAP落地，让业务转型变简单

Rise with SAP是一种数字化转型服务，企业不仅获得了云端服务，更为关键的是在过程中实现了业务转型，提升了竞争力。

2021年新年开端，SAP在全球同步推出了一个新的品牌，或者说一个新的解决方案服务包——RISE with SAP，SAP称其为“业务转型即服务”，借助这个服务可以满足客户的各种转型需求。该服务采用订阅模式，由SAP直接负责实施，对过去专注于产品而把服务交给合作伙伴来完成的SAP而言算是重大转型。如今半年过去了，成绩如何？

在日前举行的SAP蓝宝石大会期间，SAP 执行董事会成员、SAP客户成功业务负责人罗旭凯（Scott Russell）接受了中国媒体的采访，介绍了这一业务在全球和中国的最新进展。罗旭凯（Scott Russell）是Rise with SAP战略落地的直接负责人，此前任SAP亚太及日本地区总裁，对中国市场和SAP在中国的情况都非常了解，有关数据也是顺口就来。

助力企业业务转型

如今，上云已经是行业发展的大趋势。随着人们对公有云认可程度不断提升，公有云服务的采用越来越普遍，很多企业开始订阅SaaS服务来满足企业业务的需求，已经向云转型的SAP就陆续推出了不少SaaS服务。不过，Rise with SAP并不能简单地理解为普通的SaaS服务，虽然它也是以订阅服务的形式交付，否则SAP就没有必要如此重视Rise with SAP了。罗旭凯认为，Rise with SAP与一般SaaS服务的最大区别在于它是一种数字化转型服务，而不是简单地交付一项业务功能。

“SAP过去十年已经开发出诸多SaaS服务，但客户向我们明确表达了他们的意见，他们所需要的不仅是能推动业务运转的SaaS服务，更需要进行业务转型。也就是说，他们所需要的是一种整体业务转型，以此加速向云计算的转变。”罗旭凯表示。

SAP 执行董事会成员、SAP客户成功业务负责人罗旭凯（Scott Russell）

SAP的Rise with SAP正是罗旭凯所说的转型服务，它是一系列为大中小型企业进行转型所需要的关键服务组成，由SAP亲自负责交付。主要包括：

1. 业务流程优化。SAP会帮助客户重新设计业务流程，在这个过程中会充分利用SAP的行业卓越实践和 SAP 独特且庞大的数据宝藏，帮助用户革新运营模式。

2. 技术迁移。SAP会帮助客户迁移至标准的模块化解决方案架构。

3. 基于 SAP S/4HANA Cloud （ERP 云商务套件） 和SAP Business Technology Platform （业务技术平台），打造智慧企业。

从市场反馈来看，客户对Rise with SAP是非常认可的。“当SAP发布Rise with SAP的时候，客户都是非常高兴的，因为RISE是能够帮助客户实现业务即转型，Rise with SAP是业务即转型的产品。”罗旭凯表示。

客户之所以会选择RISE with SAP，是因为客户非常认可RISE with SAP带来的灵活性，他们可以选择以自己的节奏来上云实现业务转型；其次是RISE with SAP非常好的安全性和非常高的成本效益性，这些能够帮助企业加速创新。当然，最吸引客户还是让客户自己可以把握上云的节奏进行业务转型。

罗旭凯解释说，企业在数字化转型过程中有不少困惑，而RISE with SAP为客户提供的是清晰的转型路线图，客户只需要签订简单的商业合同就能满足客户对不同产品的需求，对企业业务提供支持。同时，RISE with SAP也能让SAP手把手地引导客户，让他们获得标准化商业成果，无论他们的起点在哪里。

“通过RISE with SAP，客户不仅获得了云端服务，更为关键的是在过程中实现了业务转型，提升了竞争力，让业务真正能够在未来得到保障。”罗旭凯说。

携手合作伙伴落地RISE with SAP

自从今年1月份SAP正式发布RISE with SAP发布以来，已经在全球范围有了不少成功案例。根据SAP一季度的财报，一季度RISE with SAP在全球有了100名客户，其中有30多家客户来自中国客户。另外，SAP第一季度云业务（SaaS/PaaS）的订单迎来了5年来最高的增长，这与Rise with SAP的发布不无关系。这其中最让罗旭凯引以为豪的是NPS（Net Promoter Score，净客户推荐值，是评判客户满意度非常关键的指标） 上数据有明显的提高，说明客户对SAP在RISE with SAP方面的工作以及运营是非常满意的。显然，作为一个新的业务，特别是对SAP而言重大转型的全新业务，这个开局还是不错的。

罗旭凯说, 为了Rise with SAP的顺利落地SAP做了不少工作，包括对客户服务和支持团队的整合，生态伙伴体系的建设等。比如，为了RISE with SAP的顺利落地，SAP整合了所有面向客户的团队，包括销售团队、服务团队、客户投入团队、客户成功团队，成立了“客户成功团队”，罗旭凯正是这个新成立团队的负责人。

罗旭凯表示，围绕RISE with SAP，SAP还有更多的工作需要做，比如要提供更好的客户体验，让客户与SAP的每一次联系、每一次互动都能带来价值，这些价值会通过客户在云上的投资体现出来，体现在SAP产品的每一条代码、每一个优化流程以及互动中。

另外，SAP还要联合合作伙伴的力量。虽然RISE with SAP with SAP由SAP来直接面对客户，但这并不意味着不需要合作伙伴。采访中，罗旭凯特别强调了建设生态体系的重要性。他认为合作伙伴对RISE with SAP的落地会发挥至关重要的作用。

目前SAP在全球范围和阿里云、AWS、Google Cloud、微软Azure都有合作推出RISE with SAP服务，在中国市场主要有两大合作伙伴，分别是阿里云、微软Azure。随着时间的推移，还会与更多云服务商进行合作。除了云服务商以外的庞大的生态系统也是RISE with SAP成功落地的关键。对于SAP合作伙伴而言，他们可以帮助RISE with SAP的客户做很多事情。比如，SAP合作伙伴可以帮助客户，让他们知道如何以最好的方式使用RISE with SAP。另外，还可以提供一些增值服务，比如应用管理服务等。目前SAP在全球有17家被认证的RISE with SAP合作伙伴，未来数字还会继续增长。

罗旭凯说, SAP在中国有550家合作伙伴来为SAP的中国客户提供支持，他们将是RISE with SAP落地的重要力量。

“在中国的这550家本土合作伙伴完全能在RISE with SAP上起到非常重要的作用，会为客户提供各种工具、各种技术，让客户可以抓住RISE with SAP带来的商机。我认为，RISE with SAP对生态企业合作伙伴而言，机会更多了。”罗旭凯表示。