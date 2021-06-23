Aruba首次推出可自动修复企业网络的AIOps新功能

HPE）网络部Aruba在今天的HPE Discover 2021线上活动上，首次推出可自动修复企业网络一些技术问题的新型人工智能功能。

Aruba在这次HPE Discover活动上还宣布推出能够在“极端”温度边缘计算环境里运行的坚固耐用的交换机系列。

Aruba的全称是Aruba Networks，Aruba生产的网络设备用于业界的公司提供办公室地点的Wi-Fi覆盖及将这些地点与远程基础架构（如公共云环境）的连接。Aruba还提供一个基于云的管理平台Aruba Central，用于管理其硬件的部署。

Aruba Central在今天宣布的更新里包括一套名为AIOps的新功能，AIOps可以自动修复公司网络中的一些技术问题。这些功能基于边缘服务平台（Edge Services Platform）。边缘服务平台是去年推出的一项技术，利用机器学习找出技术问题及了解造成问题的原因并提供补救建议。Aruba Central的新AIOps功能则利用边缘服务平台生成的建议进一步决定如何解决某个特定的问题。

边缘服务平台每天分析来自全球客户环境里运行的大约100万台Aruba网络设备的超过15亿个数据点并生成故障排除提示。平台将数据点汇总置于一个集中的云存储库里，再利用机器学习算法分析这些数据点及了解网络设备在一切运行顺利时的表现。如果一个设备出现了异常行为，机器学习算法就会推断出可能存在技术问题。

Aruba表示，Aruba Central可以利用这种技术解决源于内部网络的技术问题，例如一个办公室的带宽需求是否超过了该地点交换机的容量。Aruba Central软件也可以诊断由外部来源造成的中断。

例如，零售商店的Wi-Fi网络有时会因为行人的智能手机造成网络干扰，商店门口出现大量人流时可能导致性能下降。Aruba Central可以发现这种干扰并显示管理员应该改变哪些网络设置可以解决这个问题。

Aruba在HPE Discover 2021上还宣布了另一组侧重于边缘环境和部署在这些环境中的连接设备的更新。

Aruba Central除了提供人工智能功能外还提供一个监控控制台，用于跟踪公司网络设备的健康状况。Aruba Central的监控功能可通过名为IoT Operations的新工具进行扩展，管理员利用IoT Operations工具可以跟踪网络边缘的传感器和“物联网”设备。企业有需要时可以从Aruba软件合作伙伴下载插件及扩展IoT Operations的默认功能集。

这些插件可以通过一个新的内置应用商店获得，内置应用商店属于推出的同一个更新。

同时，HPE的Aruba部还在扩大旗下的硬件阵容并推出了用于边缘位置的一些新交换机。第一个新增产品是Aruba CX 4100i系列，CX 4100i是个带有坚固外壳的交换机（如下图），Aruba称CX 4100i的“设计可承受极端温度和恶劣环境”，如工业场所。第二个新增产品是Aruba CX 6000，CX 6000是一个入门级交换机，适用于要求不高的边缘位置，如分支机构。

在Aruba在Discover 2021上推出的产品更新里，Aruba Central的一套安全控制更新是重要的更新，该安全控制更新用于管理用户对企业网络的访问。新的控制措施可以设置为要求设备在被允许登录网络之前满足某些网络安全要求。

这些新功能进一步推动了Aruba多年来为在其企业客户的网络中发挥更大作用所做的努力。Aruba在2015年被HPE以30亿美元收购成为HPE的一部分，Aruba最初提供的产品主要用于在办公室等地点构建本地网络。Aruba在2018年通过推出一套产品进入SD-WAN市场，业界公司可利用该产品通过长距离连接将旗下数据中心和其他企业地点连接起来。此后，Aruba又推出了管理亚马逊网络服务等公共云连接的功能。

Aruba这次的一系列更新正在将自己的功能集扩展到企业网络的更多空间。坚固耐用的Aruba CX 4100i交换机有利于Aruba更好地在工业边缘计算位置领域发展，新的IoT Operations工具则有利于Aruba Central将目标用例扩展到包括连接设备管理在内的各个领域。

Aruba的产品战略正在帮助提升母公司HPE的收入。HPE最近的收益报告显示，旗下的智能边缘业务（包括Aruba Central以及其交换产品）第二季度的收入猛增20%，达到7.99亿美元。HPE披露，Aruba Central的销售额比去年同期增长了三位数，HPE在没有分享具体数字的情况下表示该平台“现在是HPE整体ARR的一个有意义的贡献者“。