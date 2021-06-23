年中盘点：2021年最炙手可热的10家DevOps初创公司

下面就让我们来看看这10家拥有自己技术风格的、可以实现开发人员和运营商之间协作的DevOps初创公司。

DevOps是一种软件开发和IT运营的结合，眼下已经成为一个非常热门的领域，因为企业组织正在越来越快地采用现代化的软件交付方式，而且应用也变得越来越重要，这意味着现在正是初创公司崭露头角的时候。

那些专注于DevOps的初创公司正在凭借创新的工具和平台进入市场，这些工具和平台可以简化部署补丁、更新、归档、发布代码以及配置可扩展基础设施等工作，同时确保在整个过程中的安全性。当前，各种DevOps平台越来越专注于简化特定用例的流程，例如移动性、机器学习、无服务器和高级安全性。

下面就让我们来看看这10家拥有自己技术风格的、可以实现开发人员和运营商之间协作的DevOps初创公司。

Armory

首席执行官：Daniel R. Odio

Armory位于美国加州圣马特奥，推出的企业版Spinnaker是 一个由Netflix和Google开发的开源持续交付平台，可以帮助企业快速安全地将软件部署到多个云中。

Armory的平台实现了软件交付的自动化，这让软件团队能够安全地部署代码，并且具有针对任何云或者本地生产目标的弹性。Armory还是持Continuous Delivery Foundation (CDF)基金会的站住上，CDF是持续交付领域聚集了众多高速成长项目的厂商中立组织。

这家公司成立有五年时间，投资方包括Insight Partners、Crosslink Capital、Bain Capital Ventures、Mango Capital、Y Combinator和Javelin Venture Partners。

Esper

首席执行官：Yadhu Gopalan

Esper公司成立有四年时间，致力于通过API将主流的安卓系统与一流的企业设备管理功能结合在一起。

Esper的云平台让开发者可以将他们的应用和设备管理从基于门户的方式转变为基于代码的方式。Esper提供了多个可扩展的API，带有SDK、工具以及一个专门针对整个应用生命周期（包括开发、测试、部署和管理）设计的控制平台。

今年5月，这家总部位于美国华盛顿州贝尔维尤的初创公司在B轮融资中获得了3000万美元，该轮融资由Scale Venture Partners领投，Madrona Venture Group、Root Ventures、Ubiquity Ventures和Haystack跟投。

Harness

首席执行官：Jyoti Bansal

Harness公司成立于2016年，位于美国旧金山，它提供的智能软件交付平台可以让工程师更快、更轻松地交付软件。据该公司称，Harness Software Delivery Platform包括了Continuous Integration、Continuous Delivery、Continuous Efficiency、Continuous Verification和Continuous Features功能。

Harness的平台旨在帮助企业加速云项目，以及对容器和编排工具（如Kubernetes和Amazon ECS）的采用。Harness公司首席执行官Bansal也是DevOps初创公司Traceable的现任CEO，AppDynamics（已经被思科收购）的前创始人、首席执行官。

LaunchDarkly

首席执行官：Edith Harbaugh

LaunchDarkly提供的功能管理平台每天为超过1000亿个功能标志提供支持，以帮助软件团队更快地构建软件。据Harness称，功能标记是一种行业最佳实践，用标记打包一段新的或者有风险的代码或者基础设施变更。

这家位于美国加州奥克兰的初创公司致力于为所有主要的网络和移动平台提供SDK。LaunchDarkly公司表示，其平台使用量相比去年同期有显著增长，

目前，LaunchDarkly的平台被全球1500多家客户采用，其中包括财富100强中的20多家企业。

Lightstep

首席执行官：Ben Sigelman

Lightstep是一家系统可观察性技术的开发商，为使用微服务或无服务器架构构建现代应用提供性能监控解决方案。这家位于美国旧金山的初创公司可以DevOps团队利用分布式跟踪功能深入了解云原生环境，从而提高性能和可靠性。Lightstep的平台可以检测影响跨多云环境的服务运行状况变化，并且关联引擎执行快速根本原因分析。

今年5月，数字工作流软件供应商ServiceNow提出有意收购已经创立6年时间的Lightstep，并称这将成为ServiceNow公司规模最大的收购之一。目前两家公司均没有透露收购交易的财务条款。

LogDNA

首席执行官：Tucker Callaway

LogDNA成立于2015年，提供的日志管理产品可以在不同云环境中快速解析和搜索PB级数据。

这家位于美国加州山景城的初创公司可以让DevOps团队集中他们的日志，并从中收集有关整个堆栈中关于开发和生产环境状态的可操作见解。LogDNA的产品是基于Kubernetes构建的，可以轻松跨越公有云和本地基础设施。

LogDNA在2020年启动了渠道战略，并与IBM Cloud建立了密切的合作伙伴关系。

Opsera

首席执行官：Chandra Ranganathan

市场新星Opsera主要为现代DevOps团队提供持续编排能力。

DevOps利用Opsera的平台可以自定义和自动化任何CI/CD工具链，构建声明性通道，查看整个软件交付过程中的统一分析和日志。Opsera表示，DevOps团队可以选择他们自己的DevOps堆栈（其中涉及了零脚本）。

总部位于美国加州帕洛阿尔托的Opsera于去年成立，在今年4月由Felicis Ventures领投的A轮融资中获得1500万美元。

Salto

首席执行官：Rami Tamir

初创公司Salto在2020年走出隐身模式，将DevOps方法和工具带入业务运营领域。

Salto通过提取配置数据并将其转换为标准化文本格式，可自动配置主流的企业SaaS解决方案如Salesforce、NetSuite和Marketo。

实施Salto的结构化语言可以为企业缩短将这些业务应用交付给用户的时间，同时减少人为错误、漏洞和中断。据Startup称，内置的Git客户端简化了审计、更改文档、调试和恢复。

Startup在2020年由Bessemer Venture Partners、Lightspeed Venture Partners和Salesforce Ventures领投的A轮融资中获得2700万美元。

ShuttleOps

首席执行官：David Found

ShuttleOps成立有两年时间，是在渠道咨询公司Indellien内部孵化的，后来意识到他们为客户部署的一次性服务实际上通常是可重复的。

2020年ShuttleOps走出隐身模式，旨在简化应用交付并帮助客户更流畅、更轻松地采用云。同时ShuttleOps发布了一个可视化平台，用于部署在AWS、微软Azure和Google Cloud Platform上运行的容器化Kubernetes集群。

Traceable

首席执行官：Jyoti Bansal

Traceable 是一家由 AppDynamics和Harness创始人创立的初创公司，在2020年走出隐身模式，其技术旨在通过让开发人员和安全专业人员使用同一种语言来实现DevSecOps流程。Traceable提供了针对流经任何API的数据的端到端可见性，并将安全性集成到DevOps通道中，这种分布式追踪系统会在云原生工作负载中的那些关键软点强制执行安全策略。

Traceable在今年公布了新一轮融资约25万美元，来自约30名CIO或者CISO，他们也是Silicon Valley CISO Investments组织的55名成员之一，通过该组织为网络初创公司提供资金支持。