SAP业务技术平台：智慧企业数字化转型的支点

智慧企业有两个非常重要的能力，一个是集成，另一个是创新，对这两者来说，SAP Business Technology Platform都能提供核心支撑。

近些年，“中台”成为行业颇受关注的话题。越来越多的企业尤其是一些大型企业在数字化转型的过程中，把“中台”作为重点工作之一，通过中台来实现不同系统之间的拉通，优化流程，辅助智慧决策，以灵活响应业务的不断变化。相应地，在市场上我们也可以看到越来越多的公司尤其是大公司推出了平台化的产品，SAP 的BTP(Business Technology Platform)就是其中之一。

SAP BTP是SAP在2019年正式推出的一个强大的技术平台，已经在全球范围内已经拥有了大量的用户，为不少企业核心业务系统提供关键支撑。在日前举行的“2021 SAP 全球蓝宝石大会中国峰会”的智慧业务技术平台分论坛上，SAP的嘉宾和BTP用户就BTP的应用情况和最近进展进行了分享。

技术平台，转型成功的关键

今天，“平台”的价值已经很少人怀疑了，这也是“中台”这个词近几年大火的原因。

“超过 90% 的数字化领先企业表示，技术平台对于保持竞争力非常重要，而采用合适的系统，来实时和端到端地了解业务流程是成功的关键要素。”SAP 执行董事会成员、SAP首席技术官穆悦庚（Juergen Mueller）在大会演讲时表示。

SAP 执行董事会成员、SAP首席技术官穆悦庚(左)与SAP执行董事会成员、SAP产品设计研发负责人邵思韬（右）

正是由于“技术平台”是企业转型的关键，也使得平台的选择对企业至关重要，导致对技术平台提供者的要求很高，不仅在于技术要有深度，同时也要有广度。因为技术的深度决定了平台的技术先进性，而广度则决定了平台的适用性。

显然，对于SAP而言，这都不是问题。SAP的BTP是SAP对原来各种应用系统的通用技术能力的抽象，BTP包括了SAP所有技术组合，如 SAP HANA、SAP Analytics Cloud、SAP Cloud Platform、iRPA等，这些也都是SAP的ERP、CRM等各种应用系统都常会用到的功能。

“SAP将这些通用的功能模块抽取出来，可以更灵活地满足客户的各种定制化需求。”SAP平台与技术大中华区总经理丁娟表示。

丁娟解释说，近年来，企业面临的数字化转型需求越来越复杂、越来越多样化，要满足这些需求需要在原来的各种核心业务系统（比如，EPR、CRM、SCM等）基础上进行很多二次开发，使得这些系统越来越复杂，其安全性、稳定性也受到很大威胁。而BTP的推出，可以让核心业务系统瘦身，做自己最擅长的事情，而各种定制功能则通过开发插件和功能模块，这些功能模块可以通过技术平台来沟通和联系，从而既满足了用户对功能的需求也保证了核心业务的稳定。

实际上，如今SAP的BTP已经成为各个核心业务系统的关键支撑和技术底座，在智慧企业的建设中发挥关键作用。

“我认为，智慧企业有两个非常重要的维度。一个是集成，另一个是创新。对这两者来说，SAP Business Technology Platform是核心和基础，因为我们借助 SAP BTP 集成了整个 SAP 产品组合。同时，我们也充分利用人工智能功能，并将其嵌入到所有业务流程中，最终帮助客户实现了业务转型。”SAP执行董事会成员、SAP产品设计研发负责人邵思韬（Thomas Saueressig)在大会演进时表示。

以业务为中心

SAP BTP集合SAP所有优秀的技术能力，从而能给予企业更大的空间和能力来满足各种复杂的业务需求。当然，技术先进性只是BTP的特性之一。实际上，BTP另一个非常重要的特点也不得不提，作为一个技术平台，BTP其实是以业务中心的。

丁娟用AGV小车来解释BTP的以业务为中心。她表示，对BTP而言，其重点不是要从技术上解决AGV如何到达、能不能达到某个位置，而是要解决何时、到达哪个地点、装载多少货物然后送达哪个地点。这里不仅要求具备相应的技术能力，更重要的是要能与生产系统、供应链等协作，能在正确的时间、到达正确的地点、取到正确的物料，也就是要满足业务需求。满足业务需求才是最终的目的。

据悉，为了让客户能充分利用预构建的行业、业务功能，SAP现在基于 SAP Data Warehouse Cloud 和SAP Analytics Cloud 推出了20多个行业应用解决包，涵盖多个业务，比如财务分析、销售利润优化、采购分析、供应链监控，以及行业特定内容（比如面向公用事业的计费到收款流程，面向电信行业的客户价值管理）。另外，SAP还在携手合作伙伴不断扩展更多业务场景，来满足客户需求。

除了技术和业务两个方面的特点之外，BTP的另一个特点是其良好的用户体验。作为一个在云和移动时代诞生的平台，BTP原生地利用当前的各种移动技术和云技术。比如，BTP提供了很多小的工具，可以很方便地通过各种移动终端来获取第一手信息，并能直接跳转到相应的情景查看需要执行的特定行动和解决的任务。又如，在 SAP 产品组合中引入混合现实和增强现实技术，可以给客户以全新的体验。另外，协作性也是BTP的一个特点。基于BTP，可以方便地直接与同事分享，并以团队形式一起工作。

“这些面向未来的技术和设计可以提供用户的可访问性和易用性，目的是让更多用户都能方便参与到工作中。”邵思韬说。

大会上，安徽合力控股有限公司董事、董事会秘书、总经济师张孟青、来自博世的Side-by-Side产品经理袁业辉和博世财务共享中心高级财务经理隋馨、瑞好聚合物中国有限公司亚太区CIO余成波分别分享了自己的公司与SAP的合作经历。

安徽合力控股有限公司从2011年正式开始与SAP合作，这些年机械制造行业能与SAP合作的领域展开了全面的合作，都取得了非常好的效果。其中通过基于BTP构建的数字化平台，把看不清、看不透、隐形的东西抓出来，有力支撑企业的管理和决策。博世基于BTP构建的Side-by-Side应用，实现数据打通和平台集成，能够很轻松很容易地使用定制化的解决方案。比如，博世的业务系统与金税系统的打通，直接跟国家税务局官方认证的第三方发票电子平台对接，实现直接开金税发票的功能。而瑞好聚合物通过SAP RPA来进行业务流程的优化，极大地提高了流程的效率，提升了企业的竞争力。

合力控股、博世、瑞好聚合物只是众多与SAP合作企业的代表，实际上，还有更多的企业通过SAP BTP满足了自己的业务需求，极大地方便了业务的拓展，而SAP BTP也在不断进步也更好地满足用户需求，为企业迈向智慧企业助力。