AWS和Salesforce宣布深化合作 集成双方云产品简化应用项目

AWS和Salesforce正在展开合作进行集成，未来将把双方各自的大量云产品相互连接起来。

今天公布的这一消息，主要有两个目标：一是，让企业开发人员更轻松地构建能够同时支持采用AWS和Salesforce服务的应用；二是，增强Salesforce的Industry Cloud产品组合，这些具有特定垂直功能的云服务适用于医疗和金融服务等行业。

AWS公司首席执行官Andy Jassy在声明中表示：“五年多来，我们的客户从AWS和Salesforce的紧密关系之中受益。现在，我们通过集成双方的产品将合作伙伴关系提升到一个新的高度，因此那些使用AWS和Salesforce的开发人员可以更快、更简单地构建统一的应用。” Jassey即将在下个月接替Jeff Bezos担任AWS母公司Amazon的首席执行官。

企业应用通常需要访问来自多个来源的数据，例如销售分析工具可能会通过将Salesforce中的客户购买日志与Amazon S3中的库存数据相互关联进行收入预测。为了让应用以这种方式从两个不同的独立平台中检索信息，开发人员通常不得不在应用代码库中添加两个独立的数据检索机制。

AWS和Salesforce将通过这次合作解决这个问题。两家厂商正在构建集成，让来自AWS的信息可以通过Salesforce提供，数据就像是“在Salesforce中原生的一样”。因此，打造一个可以通过双方平台访问彼此信息的应用，将会变得非常简单，不需要那么多的定制代码来管理数据检索。

这些集成项将搭配多项AWS服务一起使用，例如Amazon Relational Database Service和Amazon S3。这些集成再加上双方推出的第二组集成，将让企业能够在AWS和Salesforce的平台之间同步实时数据。

例如，如果零售商的Salesforce环境获取了了一条记录显示客户刚刚进行了购买，那么零售商就可以把记录立即同步到他们在AWS部署环境中运行的营销自动化系统。然后，营销自动化系统可以向客户发送折扣代码以鼓励进一步购买行为。

除了简化数据共享之外，AWS还把通过Salesforce平台内部访问其云技术变得更加简单。两家厂商计划将Amazon Connect联络中心管理产品和AWS人工智能服务连接到两个在关键的Salesforce平台：Sales Cloud客户关系管理系统和用于协调营销活动的Marketing Cloud工具包。这样企业就能够使用AWS服务对在这两个平台上执行的任务实施自动化。

此外，两家厂商今天公布的最后一组集成侧重于Salesforce的行业云产品组合，其中包括Salesforce产品的定制版本，这些产品包含了针对目标垂直行业的专有功能，例如，针对包装消费商品这个细分市场的行业云，提供了帮助企业检查商店货架上的产品是否码放正确的功能。

该计划是将Amazon Chime SDK通信服务、用于从文档中提取文本的Amazon Textract人工智能平台、Amazon Comprehend自然语言处理工具等AWS服务集成到Salesforce的行业云中。双方表示，此举将让那些使用行业云的企业能够把AWS的技术用于开发个性化医疗交付应用等项目中。

两家厂商此次的公告，是建立在双方从2016年开始持续五年多的合作伙伴关系之上的。Salesforce和AWS已经在其部分产品子集之间提供了集成。此外，Salesforce将自己大部分系统托管在AWS的云基础设施上，而AWS也在使用Salesforce的客户关系管理平台。

两家厂商的合作不仅能让他们更好地支持现有客户，而且更有能力获得新的客户。AWS和Salesforce正在寻求通过这些即将推出的集成来简化各种使用场景，例如在系统之间迁移销售数据，通常需要大量的工程资源来实施。AWS和Salesforce通过减少此类项目所涉及的时间和费用，让企业有更多理由在市场竞争中选择他们的产品。

随着时间的推移，两家厂商未来有可能会通过新增的集成来扩大彼此的合作伙伴关系，他们提供的集成越多，就可以为客户释放越多的工程资源，从而增强他们的价值主张。