AWS收购加密通讯应用初创公司Wickr

AWS宣布收购了一家名为Wickr的初创公司，该公司提供了一款被大型企业和公共部门使用的加密通讯应用。AWS没有透露此次收购的交易金额。此前位于美国旧金山的Wickr已经从投资方那里融资了5000多万美元。

AWS宣布收购了一家名为Wickr的初创公司，该公司提供了一款被大型企业和公共部门使用的加密通讯应用。

AWS没有透露此次收购的交易金额。此前位于美国旧金山的Wickr已经从投资方那里融资了5000多万美元。

Wickr同名的加密通讯应用已经被美国国防部、上市金融公司Discover Financial Services和麦肯锡等企业机构所采用，该应用使用端到端的加密技术来加密消息及其文件附件，即使是Wickr自己也无法查看这些内容。

每条消息在发送之前都会在用户的设备上经过加密，因此当包含消息的数据包在到达收件人设备的途中，通过Wickr服务器时Wickr是无法检查这些数据包以获取用户通信内容的。

黑客一般通过可以盗取数据的加密密钥来绕过加密。为了降低这种风险，Wickr采用单独的加密密钥对每条消息和文件进行加密，这样如果黑客以某种方式设法窃取了用于加密用户消息的密钥，他们也无法破坏任何其他通信。

除了核心的加密功能之外，Wickr还提供了一系列可选的数据保护设置，让企业可以按需采用。该服务提供了多因素身份验证支持，并可与企业用来保护员工手机的第三方移动设备管理软件进行集成。

反过来，用户可以选择在一定时间后自动删除消息，时间范围可能短至几秒钟。发件人在选择消息可在收件人设备上保留多长时间之后，将Wickr配置为从消息发送的那一刻或收件人阅读的那一刻开始计数。

删除消息时，Wickr也不会简单地将其从设备存储中删除，而是采取额外的措施，用随机代码位替换数据，这使得恢复信息变得几乎不可能。

AWS首席信息安全官Stephen Schmidt在宣布收购Wickr的博客文章中这样写道：“市场对这种安全通信技术的需求越来越高，新冠疫情加速了企业向混合办公环境的转变，企业和政府机构越来越希望保护他们在很多远程位置的通信。Wickr的安全通信解决方案可以帮助企业和政府机构适应这种变化。”

Schmidt充说，在收购之后AWS将继续提供Wickr应用，现有客户可以像以前一样继续使用它。

这次收购将扩大AWS的通信和协作服务组合。这家云巨头提供了可替代微软Teams的解决方案——Amazon Chime、以及Amazon WorkMail电子邮件服务和Amazon WorkDocs，后者是一个类似于Google Docs的协作文档编辑平台。此次收购意味着AWS可能正在寻求扩大自身在这个市场领域的影响力，因为目前AWS与竞争对手微软和谷歌相比，在这个市场的影响力是非常有限的。

AWS和它主要的竞争对手总是不断地扩大到新的市场领域，这已经成为他们的产品战略的一个组成部分。他们不仅瞄准了协作领域等成熟市场，还瞄准了更多新兴行业，例如AWS和微软都提供了面向航天领域的服务，让企业组织可租用地面站天线，利用卫星传输数据，此外他们还提供了按需的云量子计算机使用资源。

此次收购Wickr不仅可以推进AWS，还可以推进母公司Amazon的产品战略，后者可以利用Wickr的技术为消费者构建安全的通讯服务，有可能会通过安卓应用市场Amazon Appstore提供此类服务给用户。

据报道称，Amazon此前曾经考虑过自己开发一款通讯服务。2017 年曾有一系列报道称，Amazon正在开发一款名为Anytime的消费级通讯应用，该应用程序可用于台式机、手机和智能手表。最终Amazon没有将Anytime推向市场，但这次凭借Wickr的技术，有可能会加快恢复该项目。