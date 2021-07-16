加紧收购步伐：IBM将数据管理专业公司Bluetab收入囊中

IBM宣布将收购总部位于马德里的软件和咨询服务提供商Bluetab Solutions Group，后者专注于帮助企业将本地数据管理系统迁移到云端。

IBM宣布将收购总部位于马德里的软件和咨询服务提供商Bluetab Solutions Group，后者专注于帮助企业将本地数据管理系统迁移到云端。

Bluetab有大约700名员工，收购之后该公司将被纳入IBM数据服务咨询业务下，同时，这也是IBM自今年年初以来收购的六家公司之一，旨在扩展IBM自身的解决方案组合。

Bluetab提供的Fastcapture软件产品可以利用机器学习算法按类别自动整理业务文档，例如发票和表格，还可以从这些文档中提取信息，例如某家公司使用Fastcapture扫描收据并自动提取每笔交易的金额。

将文档中的信息整理为标准化格式，可以让用户更轻松地把信息加载到企业应用中。Bluetab表示，在这个过程中，Fastcapture将那些重复性的数据输入任务实现自动化，从而为企业员工腾出更多的时间。

除了软件之外Bluetab还提供咨询服务，帮助企业将本地分析系统迁移到云端，让企业可以在他们所选的公有云中为设置分析环境，并在需要的时代表管理环境。Bluetab可以承担一些较小的项目，例如构建数据传输工作流在不同系统之间共享信息。

IBM全球商业服务部门高级副总裁Mark Foster表示：“过去由外而内的数字化转型，正在让路于由内而外的方式，也就是利用企业自身的数据加上AI和自动化，创造业务价值和创建智能工作流。我们对Bluetab的收购将推进向云端的转移，帮助我们的客户从他们的关键任务数据中实现更多价值。”

自今年年初以来，IBM已经收购了超过六家公司以扩展自身的软件和咨询业务。

在软件方面，今年4月IBM签署协议以15亿美元的价格收购了Turbonomic，一家致力于优化云应用的人工智能平台提供商，该平台可以提高企业外部工作负载的性能，并减少这些负载对基础设施的使用。今年早些时候，IBM还收购了一家名为myInvenio Srl的公司，该公司的软件可用于找出哪些业务应用可以通过应用机器人流程自动化（RPA）提高效率。

咨询服务在IBM的收入增长战略中也扮演着重要的作用。企业在实施新软件时通常需要技术支持，这意味着IBM有机会将自身的专业服务捆绑到很多软件交易中。为了扩大这部分业务，最近几个月IBM收购了多家咨询公司，最近一次是在上周收购了应用容器化专业公司BoxBoat。

Bluetab的软件产品和专业服务产品组合可帮助推动IBM在软件和咨询市场的增长战略，此外还可以间接推动IBM在人工智能领域的发展。去年年底，IBM公司首席执行官Arvind Krishna将人工智能和混合云作为公司促进收入增长的一大重点。

Bluetab所构建和优化的数据管理基础设施，通常是AI项目所依赖的基础。开发AI应用程序需要软件工程师用大量训练数据训练神经网络，这些数据与企业中的其他信息一样，必须进行整理和监控以防止出现错误，机器学习模型在生产中运行后处理的记录也是如此。

上个季度，IBM的云和认知软件部门（包括很多云和人工智能产品）的收入为54亿美元，全球商业服务咨询部门的收入增长了2.4%达到42亿美元。

IBM没有透露此次收购Bluetab的财务条款，预计交易将在第三季度完成。