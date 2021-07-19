华宇发布行业数字中台2.0，携手合作伙伴共建信创生态

日前，行业应用软件供应商商华宇在北京市经开区信创园举办了华宇信创产品发布会暨生态交流研讨会。会上，华宇发布了最新产品——行业数字中台2.0，并就如何共推“信创”生态建设与创新发展与行业用户、和合作伙伴进行了交流。

近几年来，一个新的市场——信创产业开始进入了大家的视野。“信创”涉及多个领域，行业应用软件也是其中之一。与芯片和操作系统等基础软件的强通用性不同，行业应用软件要面对不同行业的不同需求，如何聚合各方力量一起落实“信创”就面临更大的挑战，而“数字中台”就是一个很好的抓手。

日前，行业应用软件供应商商华宇在北京市经开区信创园举办了华宇信创产品发布会暨生态交流研讨会。会上，华宇发布了最新产品——行业数字中台2.0，并就如何共推“信创”生态建设与创新发展与行业用户、和合作伙伴进行了交流。

面向信创的行业数字中台

我们必须突破关键核心技术，把技术掌握在自己手里，这是近年来各种国际贸易争端留给我们的一个深刻教训。而信息技术应用创新（以下简称信创）正是我国突破关键核心技术的重要举措，是推进科技自立自强、推动产业高质量发展的关键。

“信息技术的发展关键在用，只有真正用起来，技术的发展、产品的迭代升级、应用的创新才有意义。”中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会副秘书长王莉在大会演讲时表示。

当然，行业信创要真正落地面临诸多困难，除了发展标准、人才、技术体系的构建之外，还面临更为个性化的需求，以及如何兼容已有的投资的问题。

“客户的行业应用系统，尤其是一些多年前开发的应用系统，经过持续开发和迭代都变得非常复杂了，这些系统年代不同、技术不同，如果全部替换为信创技术，涉及到多方面的挑战，投资很大，不太现实。”北京华宇信息技术有限公司副总经理米坤在接受记者采访时表示。

北京华宇信息技术有限公司副总经理米坤

米坤所属的华宇是行业应用软件领域的一家知名企业，具有完整的行业应用软件开发和工程服务能力，尤其是法院、教育、智慧政务等领域拥有很高的市场占有率。华宇是信创工作的积极参与者，从2013年首批参与国家电子公文标准课题研究与验证工作以来，一直将信创技术作为公司重要发展战略，在信创的技术能力、技术标准和规范上华宇都有非常丰富的经验和积累。

米坤说，落实信创不能让企业把所有系统全部推到重来，比较好的方法是渐进式的推进，逐步迭代。通过行业数字中台来屏蔽底层技术的复杂性和异构，就是以一个不错的渐进式推进信创解决方案的办法。这也正是华宇打造行业数字中台的主要原因。

“中台就是一套能够复用的组件，高度稳定，并且完全开放，这是我们对中台的通用要求。而作为面向信创的中台，我们还增加了一个要求就是必须支持信创技术。”米坤说。

米坤解释说，数字中台是用于快速构建大型、复杂行业信息系统的一整套能力组件，具有开放性、稳定性、被集成等特点看，以满足客户信息系统构建过程中的各个场景的技术需求。而面向信创的行业数字中台是基于信创技术全部重构的一套组件，包括数据中台、技术中体、智能中台、移动中台等，用以推进基于信创的行业应用系统升级换代，以高效率、低成本完成新旧系统的转换和升级。

推动技术与应用的深度融合

华宇此次推出的行业数字中台已经演进到2.0版。相比于1.0版，不仅在功能组件上进一步丰富，同时，还构建了统一的融合架构，分别整合和研发了技术中台、数据中台、智能中台，来更好地助力企业的数字化转型。据悉，华宇行业数字中台2.0包含了20多款产品和能力，支持了17个行业信创解决方案，获得了40多家信创合作伙伴的支持，能支持包括鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯等国产芯片、国产操作系统、国产存储设备和网络设备。

米坤用“移动化、智能化、开放性”三个词来概括华宇行业数字中台2.0。米坤特别强调了智能化。

“当行业应用都在走向智能化，信创不能没有智能化。如果信创不智能化，如果大数据、人工智能技术不能引入到信创，客户也是不接受的。”米坤说。

实际上，今天智能化已经全面渗透到华宇的各个行业解决方案之中。比如，法院的网络执行系统就是一个很好的例子。过去，案件审结后的执行如果涉及查人、查物、查钱都是一个挑战，费心费力。随着大数据时代到来，资产、钱款、证券等都在系统中，法院如果要强制执行，可以直接发函到银行、证券公司申请执行。这就是技术带来应用创新的一个例子。类似的应用在华宇的解决方案中还有很多。

米坤表示，行业解决方案走向智能化是大势所趋。行业信息化经过过去几十年的发展，分别走过了技术的初步应用阶段到应用引领技术阶段，目前已经到了技术与行业深入融合，技术引领应用创新阶段了，而人工智能技术的应用极大地丰富应用的想象空间，大大推动了应用的创新速度。

接下来，华宇的重点工作是围绕中台技术的构建客户行业应用来讲，也就是要借助生态的力量来共同推动信创，将智能技术与行业应用场景深度融合。具体包括：

1. 数字中台要跟前面的前台和后面的后台进行广泛的适配，要支持各种技术组件，面向各行业的应用进行适配工作。

米坤表示，华宇会自己的实验室开放出来，欢迎各个合作伙伴到实验室来验证不同的版本和华宇的数字中台的集成性。

2. 华宇还要把中台和合作伙伴的好产品、好能力集成起来，基于华宇的数字中台共同研发产品和解决方案，尤其是解决方案，然后共同推向客户。华宇目前就正在跟中国移动在进行这样的研发合作。

3. 为伙伴赋能，打造良好的合作生态。

“我们会招募合作伙伴、招募渠道，把华宇20多年积累下来的行业应用经验、中台能力和其他研发产品，分享给合作伙伴，融合大家的能力，为我们的客户提供一个更加高效、更加完美、更加有竞争力的解决方案，助力客户的数字化转型。”米坤总结说。