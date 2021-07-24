IaC，DevOps的必要支撑

IaC是实施DevOps及持续集成/持续交付（CI/CD）的重要组成部分。

基础设施即代码（IaC）的核心，在于以代码形式替代手动流程，高效对基础设施进行管理与配置。使用IaC，就可以创建包含基础设施规范的配置文件，极大简化配置的编辑与分发过程，同时确保每一次都能提供完全相同的稳定运营环境。通过编纂并记录配置规范，IaC还将帮助企业管理配置选项、避免一切未经记录的临时配置变更。

选择基础设施即代码部署方法，还意味着企业可以将自己的基础设施划分为多个模块化组件，而后以自动化方式灵活拼合各具体组件。IaC提供的基础设施配置自动化功能，可帮助开发者摆脱对服务器、操作系统、存储及其他基础设施组件的手动配置及管理，极大提升应用程序的开发与部署效率。

IaC的声明式与命令式实现方法

IaC的实现方法分为两种——声明式与命令式。

声明式方法意在明确定义系统的预期状态，包括需要哪些资源、各资源应具备何种属性，再由IaC工具据此做出配置。声明式方法还能为系统对象保留一份当前状态列表，显著降低基础设施的关停管理难度。与之对应，命令式方法则强调达成所需配置时执行的特定命令，再以正确的顺序依次执行这些命令。

多数IaC工具选择使用声明式方法，并自动提供必要的基础设施配置方案。如果开发者对预期状态做出修改，声明式IaC工具将自动为应用变更内容。另一方面，命令式工具则要求开发者清晰理解要如何操作并应用这些变更。

大部分IaC工具虽然同时支持这两种方法，但在具体实现上往往会倾向于其中一种。

IaC的优势

基础设施的配置工作历来是个极度耗时且成本高昂的手动流程。如今的基础设施管理已经由数据中心物理硬件转变为虚拟化、容器与云计算形式，因此操作方式也该做出对应调整。

随着云计算的发展，基础设施组件的数量不断增加，每天都有更多应用程序被发布至生产环境当中，同时要求对基础设施进行频繁启动、扩展与关闭。如果没有适当的IaC实践，大规模现代基础设施带来的管理难题势必愈发令人头痛。

IaC能够帮助企业妥善管理IT基础设施需求、提高一致性、同时降低错误数量及手动配置需求。总的来看，IaC的优势在于降低成本、提高部署速度、减少错误、提高基础设施一致性、消除配置漂移。

除了常见的服务器自动化与配置管理工具，我们还可以选择专门用于IaC的解决方案。

下面来看几种流行的方案选项：

• Chef

• Puppet

• Red Hat Ansible Automation Platform

• Saltstack

• Terraform

• AWS CloudFormation

IaC对于DevOps有何重要意义？

IaC是实施DevOps及持续集成/持续交付（CI/CD）的重要组成部分。IaC帮助开发人员分担掉大部分配置工作，确保开发者只需执行脚本即可建立起就绪待用的基础设施。如此一来，应用程序部署工作不会因基础设施搭建周期而陷入停顿，系统管理员也不必承担费心耗时的手动管理流程。

CI/CD的实现，则依赖于整个应用程序生命周期中涵盖集成、测试、交付及部署的持续自动化与持续监控机制。实现环境自动化的前提，在于环境一致化。如果开发团队以一种方式部署应用程序或配置环境，但运营团队的部署及配置方式完全不同时，应用程序的自动化部署将无从谈起。

以DevOps方法为开发及运营团队提供协调支持，能够极大改善流程中的错误、手动部署与一致性冲突等问题。IaC可保证两支团队使用完全相同的应用程序部署方式与DevOps协同策略，真正将开发与运营工作融合起来。各个环境均应使用相同的部署流程，其中包括实际生产环境。IaC则能保证每次生成的环境都完全相同。IaC还能彻底消除了无法自动复制的特定配置维护单一部署环境的情况，确保整个生产环境乃至运营体系始终保持一致。

DevOps最佳实践同样适用于IaC中的基础设施。基础设施可以使用软件开发期间的相同CI/CD管道，并对基础设施代码进行相同的测试与版本控制。

红帽助力实现自动化

在企业之内全面推行自动化方法不仅有助于提升IT流程效率，还能将自动化元素引入整个技术、团队及组织结构。

Red Hat Ansible Automation Platform 包含企业内部自动化所需要的全部工具，例如playbook、可视化仪表板及分析工具等等。以YAML编写而成的Ansible Playbooks可描述系统所需要的状态，具体状态信息通常保存在源代码控制之内。Red Hat Ansible Automation Platform则负责让系统达到所需状态，无论其当前状态如何。

Ansible Automation Platform还能让安装、升级与日常管理等操作全面实现可重复性与高可靠性。

此外，Red Hat Ansible Automation Platform还在Forrester Research评选的2020年第三季度Forrester Wave™: 基础设施自动化平台中获得“领军级”评价。在强有力的自动化解决方案的支持下，企业得以加快应用程序与服务的部署速度、提升IT基础设施管理效率，最终全面增强应用程序的开发能力。