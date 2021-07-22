SAP发布第二季度财报 云业务实现稳健增长

企业软件巨头SAP近日公布第二季度财报，该季度收入增长了3%，达到66.7亿欧元，这在很大程度上要归功于云业务（销售额经过调整之后）实现了17%的增长。

企业软件巨头SAP近日公布第二季度财报，该季度收入增长了3%，达到66.7亿欧元，这在很大程度上要归功于云业务（销售额经过调整之后）实现了17%的增长。

SAP预计未来几个季度云业务将继续推动营收的增长。此外，SAP还发布了对该财年的最新预测，云和软件收入预计在236亿至240亿欧元之间，比之前的预测增加了2亿欧元，此外营业利润预测下限提高了1.5亿欧元，目前为79.5亿至82.5亿欧元。

SAP公司首席财务官Luka Mucic表示：“SAP云产品组合继续加速增长，实现了有一个表现强劲的季度，我们看到在新增客户和客户采用方面都有出色表现。”

SAP的软件产品被全球大多数企业用于管理核心业务任务，例如会计和供应链运营。与其他现有软件厂商一样，SAP正在朝着将应用作为云服务进行销售的方向发展，过去几个季度这一直是SAP财报的主旋律。

第二季度SAP的66.7亿欧元总收入中，有22.7亿欧元来自云业务，云业务的季度销售额经过调整之后同比增长17%，根据IFRS会计准则计算是增长了11%，用于衡量未来收入情况的当前云业务未交货订单金额增长了20%。

之所以能够实现增长，一部分要归功于Rise with SAP所取得的成功。Rise with SAP是SAP去年推出的一个软件和服务捆绑包，旨在让客户更轻松地从其应用的本地版转移到云版本，第二季度有约250家客户签约使用Rise with SAP，几乎是该服务1月正式推出后客户数量的2倍。

第二季度签约Rise with SAP的客户中有多家知名企业，包括AMD和NBA，这一定程度上有助于SAP通过市场营销策略说服其他客户采用该服务。

SAP云业务业绩的另一个亮点是S/4HANA，也就是SAP旗舰软件产品的云版本。

SAP表示，S/4HANA平台当前的云业务未交货订单金额同比增长了48%，一部分原因是签约了600多家客户，其中有一半以上是新客户，这意味着SAP不仅说服了现有的ERP用户切换到SAP云平台，而且还从以前没有使用过SAP ERP软件的企业那里赢得了业务。

SAP云业务下的一个新兴、但非常重要的部分，在该季度也实现了强劲增长。SAP表示，旗下Signavio子公司的当前云业务未交货订单金额实现“三位数”增长，但没有透露详细数字。Signavio开发的软件产品让企业可以更轻松地从SAP ERP旧版本软件迁移到S/4HANA，而且该软件也是Rise with SAP服务的一个组成部分。

该季度Signavio软件的强劲增长将成为Rise with SAP和S/4HANA未来进一步增长的积极信号。

SAP公司首席执行官Christian Klein表示：“客户选择SAP进行业务转型，因此我们的云产品组合得到了广泛采用，战略正在进一步发挥作用。我们的执行力连续三个季度表现强劲，我们将继续通过平台和应用方面的优势提供无与伦比的客户价值。”

他在接受采访时表示，预计今年下半年云业务未交货订单金额将“进一步加速”，并在2022年实现更快的增长。

投资者对SAP第二季度财报的反映有所不同，近日SAP股价下跌3%多。有分析师解释说，SAP公布的季度收入和利润增长是低于市场预期的。

不过第二季度SAP的业绩符合或者超过了Refinitiv受访分析师的预期。该季度SAP的收入为66.7亿欧元，符合Refinitiv的中值预测。营业利润增长3%至19.2亿欧元，超过预期中值。