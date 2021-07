SAP发布第二季度财报 云业务实现稳健增长

企业软件巨头SAP近日公布第二季度财报,该季度收入增长了3%,达到66.7亿欧元,这在很大程度上要归功于云业务(销售额经过调整之后)实现了17%的增长。

SAP预计未来几个季度云业务将继续推动营收的增长。此外,SAP还发布了对该财年的最新预测,云和软件收入预计在236亿至240亿欧元之间,比之前的预测增加了2亿欧元,此外营业利润预测下限提高了1.5亿欧元,目前为79.5亿至82.5亿欧元。

SAP公司首席财务官Luka Mucic表示:“SAP云产品组合继续加速增长,实现了有一个表现强劲的季度,我们看到在新增客户和客户采用方面都有出色表现。”

SAP的软件产品被全球大多数企业用于管理核心业务任务,例如会计和供应链运营。与其他现有软件厂商一样,SAP正在朝着将应用作为云服务进行销售的方向发展,过去几个季度这一直是SAP财报的主旋律。

第二季度SAP的66.7亿欧元总收入中,有22.7亿欧元来自云业务,云业务的季度销售额经过调整之后同比增长17%,根据IFRS会计准则计算是增长了11%,用于衡量未来收入情况的当前云业务未交货订单金额增长了20%。

之所以能够实现增长,一部分要归功于Rise with SAP所取得的成功。Rise with SAP是SAP去年推出的一个软件和服务捆绑包,旨在让客户更轻松地从其应用的本地版转移到云版本,第二季度有约250家客户签约使用Rise with SAP,几乎是该服务1月正式推出后客户数量的2倍。

第二季度签约Rise with SAP的客户中有多家知名企业,包括AMD和NBA,这一定程度上有助于SAP通过市场营销策略说服其他客户采用该服务。

SAP云业务业绩的另一个亮点是S/4HANA,也就是SAP旗舰软件产品的云版本。

SAP表示,S/4HANA平台当前的云业务未交货订单金额同比增长了48%,一部分原因是签约了600多家客户,其中有一半以上是新客户,这意味着SAP不仅说服了现有的ERP用户切换到SAP云平台,而且还从以前没有使用过SAP ERP软件的企业那里赢得了业务。

SAP云业务下的一个新兴、但非常重要的部分,在该季度也实现了强劲增长。SAP表示,旗下Signavio子公司的当前云业务未交货订单金额实现“三位数”增长,但没有透露详细数字。Signavio开发的软件产品让企业可以更轻松地从SAP ERP旧版本软件迁移到S/4HANA,而且该软件也是Rise with SAP服务的一个组成部分。

该季度Signavio软件的强劲增长将成为Rise with SAP和S/4HANA未来进一步增长的积极信号。

SAP公司首席执行官Christian Klein表示:“客户选择SAP进行业务转型,因此我们的云产品组合得到了广泛采用,战略正在进一步发挥作用。我们的执行力连续三个季度表现强劲,我们将继续通过平台和应用方面的优势提供无与伦比的客户价值。”

他在接受采访时表示,预计今年下半年云业务未交货订单金额将“进一步加速”,并在2022年实现更快的增长。

投资者对SAP第二季度财报的反映有所不同,近日SAP股价下跌3%多。有分析师解释说,SAP公布的季度收入和利润增长是低于市场预期的。

不过第二季度SAP的业绩符合或者超过了Refinitiv受访分析师的预期。该季度SAP的收入为66.7亿欧元,符合Refinitiv的中值预测。营业利润增长3%至19.2亿欧元,超过预期中值。