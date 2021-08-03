Amazon发布第二季度财报 AWS云业务增长依然强劲

Amazon在泛消费品和服务以及从云计算到面向商家的商业市场中，仍然是一股强大的力量，但正如Jassy所说，与Amazon的其他业务相比，AWS的规模相对较小，但仍然是一个重点。

Amazon近日公布了第二季度财报，尽管云计算业务收入增长超出预期，但该季度总收入未达预期，同时对当前季度的指引低于预期水平，使得Amazon股价在盘后交易中下跌约7%。

从去年来看，疫情促使大家越来越多地在网上购物，越来越多的企业涌向云端，使得Amazon的业务发展达到了一个新的高度，即使是疫情有所缓解的情况下也并没有放缓的迹象。

然而现在疫情带来的助推作用似乎正在终结，尽管Delta病毒可能会再次让人们陷入社交隔离的局面中。Amazon表示，第二季度利润同比增长50%，达到78亿美元，合每股15.12美元，收入增长27%达到1131亿美元，不过排除汇率有利因素之后，增幅为24%。

Amazon此前预测截止6月的这个季度收入在1100亿美元至1160亿美元之间，而分析师普遍预期的收入为1154亿美元，因此实际上Amazon并未达到预期水平，不过利润方面还是超出了市场普遍预期的每股12.28美元。

Amazon的云计算部门AWS收入增长了37%，达到148亿美元，超过了分析师预期的142亿美元。与以往一样，AWS依然是Amazon的利润引擎，该季度的营业利润为42亿美元，同比增长25%，尽管AWS的收入不到Amazon总收入的10%，但利润占比达到一半以上。

这也是前AWS首席执行官Andy Jassy接任Amazon首席执行官之后首次公布财报业绩。

Jassy在声明中特别提到了Amazon消费级业务以及之前他所领导的云业务在疫情期间所做的努力。“AWS帮助很多企业和政府机构保持业务连续性，随着越来越多的企业启动业务转型和迁移到云端的计划，我们看到AWS开始重新加速增长。”

盘后交易中Amazon股价下跌约7%，近日常规交易中，Amazon股价小幅下跌不到1%，至每股3,599.92美元，大盘有小幅上涨。今年迄今为止Amazon股价已经上涨了约12%。

投资者对Amazon发布的第三季度展望略感失望。Amazon表示，预计第三季度净销售额增幅在10%至16%之间，在1060亿美元至1120亿美元之间，其中包括约0.7%有利外汇的影响。营业收入预计将从去年同期的62亿美元降至25亿至60亿美元之间，其中包括与疫情相关约10亿美元成本的影响。

在分析师电话会议期间，Brian Olsavsky对收入趋势提出了一些看法，他指出，Amazon去年招聘了数十万名新员工，努力满足市场需求，收入增幅涨至35%到40%之间。“第二季度，增长开始回落。到今年5月中旬，同比增幅已经降至15%左右。”不过他表示，Amazon未来两年的复合年增长率大概在25%至30%之间。

云端业务仍是重点

Amazon在泛消费品和服务以及从云计算到面向商家的商业市场中，仍然是一股强大的力量，但正如Jassy所说，与Amazon的其他业务相比，AWS的规模相对较小，但仍然是一个重点。

尽管AWS在云基础设施服务方面仍遥遥领先，但微软和谷歌一直在加快发展步伐，而且可能增长更快。虽然很难拿AWS和微软Office 365以及谷歌Gmail这样的软件即服务收入进行直接对比，但是近日微软和谷歌都发布了财报，结果显示云业务收入增长要快于AWS，增幅在50%上下。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“虽然Amazon因为传统零售业务正在有所放缓，但是AWS发展势头很好，增长有所加速。这一点这非常了不起，因为增长放缓是市场领导者的典型特征，也是过去几年AWS的增长特点。总体而言，Amazon是可以应对放缓的，因为AWS还在增长，AWS成为Amazon利润的主要贡献者，我们都知道，利润是所有增长的源泉。”

CCS Insight首席运营官Martin Garner将AWS收入加速增长归因于几个因素。“在疫情期间，很多AWS客户特意限制的支出，现在一部分已经恢复了。一些企业比如航空公司的业务受到严重打击，但现在正在逐步复苏。还有一些企业加速了他们的数字化转型，并正在增加这方面的支出。”

他指出，AWS的营业利润率确实回落到了28%。“这涉及扩张相关的成本、价格下降、新交易的折扣和外币冲击。Amazon预计随着AWS的持续增长，利润率会有所波动。”

该季度Amazon的订阅服务，包括Amazon Prime会员和数字视频、音乐和书籍的蓬勃发展，按固定汇率计算增长28%，达到79亿美元。广告业务似乎也有不错的表现，尽管没有列出具体数据，但广告业务被认为是“其他业务”下主要的收入来源，按固定汇率计算，“其他业务”增长了83%，达到79亿美元。

未来几个季度Amazon也将面临其他挑战。与谷歌和Facebook等大型科技公司一样，Amazon面临着很多监管上的阻碍。美国联邦贸易委员会正在调查Amazon涉嫌使用外部商家数据来打造自己的Amazon Basics产品，而且也在对Amazon以84.5亿美元收购好莱坞工作室米高梅的交易进行审查。