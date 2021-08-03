合作版图再扩张：SAP联手Google Cloud强化数字化转型软件服务

近日，谷歌云和SAP宣布扩大合作伙伴关系，将从更多方面帮助企业进行数字化转型。此次双方的合作有两个主要的组成部分，首先谷歌参与SAP on Rise with SAP的项目中，其次，SAP将在谷歌云上提供Analytics Cloud and Data Warehouse Cloud产品。

近日，谷歌云和SAP宣布扩大合作伙伴关系，将从更多方面帮助企业进行数字化转型。

此次双方的合作有两个主要的组成部分，首先谷歌参与SAP on Rise with SAP的项目中，该项目致力于提供一系列解决方案帮助企业实现业务运营现代化。其次，SAP将在谷歌云上提供Analytics Cloud and Data Warehouse Cloud产品。

SAP提供的主流ERP平台被很多企业用来管理财务等关键业务流程，去年SAP公布了Rise with SAP，该产品旨在帮助企业从旧版本的ERP切换到最新的云友好版本。

Rise with HANA则是一个包含了软件产品和专业服务的组合，除了简化ERP升级之外，该产品还承诺帮助企业提高业务流程的效率。

此次合作中，谷歌将成为Rise with SAP的云战略合作伙伴，两家厂商将联手帮助共同客户将SAP软件部署迁移到Google Cloud上，此外还会共同支持企业提高业务流程效率。

Google Cloud总裁Rob Enslin在声明中表示：“通过支持Rise with SAP以及SAP和Google Cloud之间的深度集成，双方这一新的合作伙伴关系将使客户能够无缝地将他们最关键的业务系统和应用带入面向未来的、安全的、低延迟的环境中，并在业界最干净的云上可持续地运行这些系统和应用。”

同时，SAP也将把自己软件组合中的另外两款产品引入Google Cloud，这两款产品都专注于帮助企业在其业务数据中找到有价值的洞察。

首先是Analytics Cloud，这是一款商业智能服务，可以将季度收入数据等数据转化为图表形式，使其更容易进行分析，还有一个搜索栏可以使用自然语言查询来发现关键细节，例如哪些产品对季度收入的贡献最大。

另一款产品是Data Warehouse Cloud，针对更复杂的分析项目，可以同时对来自多个云系统和本地系统的信息运行查询，该产品是基于SAP高速HANA数据库上的，数据库将业务记录保存在内存中而不是存储中，实现更快速的处理。

值得注意的是，Analytics Cloud和Data Warehouse Cloud两款产品中都包含了很多机器学习功能，用于简化某些数据处理任务。例如Analytics Cloud中有一个AI工具，可以让用户根据历史业务数据生成收入方面的预测。

“为客户提供SAP解决方案、SAP BTP以及Google Cloud基础设施、AI、机器学习和分析功能之间的集成，将让他们获得想要的能力，以及他们在云端进行业务转型所需的创新产品组合，” SAP执行董事会成员、SAP产品工程负责人Thomas Saueressig这样表示。