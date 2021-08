合作版图再扩张：SAP联手Google Cloud强化数字化转型软件服务

近日,谷歌云和SAP宣布扩大合作伙伴关系,将从更多方面帮助企业进行数字化转型。此次双方的合作有两个主要的组成部分,首先谷歌参与SAP on Rise with SAP的项目中,其次,SAP将在谷歌云上提供Analytics Cloud and Data Warehouse Cloud产品。