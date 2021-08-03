IBM与SAP合作帮助金融机构迁移到混合云

SAP 将在 IBM的金融服务云（Cloud for Financial Services）上提供财务和数据管理工具，二者的携手可以帮助全世界的银行和保险机构加快他们的数字化旅程，并在全球范围内扩展他们的业务。

近日，SAP和IBM宣布两家公司将共同努力帮助金融机构迁移到混合云。作为合作的一部分，SAP将在IBM的金融服务云（IBM Cloud for Financial Services）上提供财务和数据分析工具。

就在今年 4 月，IBM 全面推出了金融服务云（Cloud for Financial Services）。该云旨在支持各种金融服务需求——从监管到隐私，同时还考虑到了不同架构的不同工作负载。该云的合作伙伴生态系统中已经包含了超过100家ISV、SaaS服务提供商和金融科技公司，其中包括SAP、Adobe、Infosys、Avaya、VMware 和 Lumina。

通过在IBM金融服务云上的SAP工具，金融机构及其合作伙伴将能够使用SAP的智能套件，包括SAP S/4HANA工具，以及SAP Adaptive Server Enterprise 和 SAP IQ 软件等数据管理工具。

IBM和SAP彼此已经是合作伙伴，并且已经帮助了数百家公司使用混合云环境将其运营实现了数字化。考虑到金融行业对合规性、安全性和弹性的严格要求，双方将这种合作伙伴关系进一步扩大，以更好地服务金融企业的做法是非常合乎逻辑的。

SAP金融服务部门负责人Bob Cummings 在一份声明中表示：“金融服务等受监管行业向云计算的快速过渡让我们有必要应对新的运营和技术挑战。”他表示：“IBM的云和SAP功能的携手可以帮助全世界的银行和保险机构加快他们的数字化旅程，并在全球范围内扩展他们的业务。”混合云是 IBM 增长战略的重要组成部分。在2020 财年，IBM 的云业务总收入增长了 20%，这在很大程度上要归功于 IBM 旗下的Red Hat提供的混合云计划。早些时候，IBM 报告其云业务在第二季度稳步增长，云业务收入增长了13%至70亿美元。