IDC：2025年公有云IaaS和PaaS工作负载收入将突破4000亿美元

近日，IDC公布了对全球公有云基础设施即服务(IaaS)和平台即服务(PaaS)市场的最新预测，其中包括了IDC定义的18个企业工作负载细分领域。

IDC预计，到2025年公有云IaaS和PaaS市场总收入将达到4000亿美元，在2021-2025预测期内的复合年增长率(CAGR)为28.8%。从收入份额来看，应用开发和测试、结构化数据管理、结构化数据分析将成为最大的几种细分工作负载。IDC预计，非结构化数据分析/数据管理和媒体流将成为增长最快的细分市场，复合年增长率分别为41.9%和41.2%。其他业务应用、文件和打印、内容应用的增长将低于整体市场平均水平，但在整个预测期内仍将实现两位数的增长。

IDC云基础设施服务研究经理Andrew Smith表示：“企业在公有云基础设施上的支出仍然快于传统IT基础设施。从我们预计所有工作负载细分市场都将实现双位数增长，而且使用公有云进行工作负载迁移和现代化仍然是高优先级事项。”

云IaaS和PaaS是未来实现数字基础设施的关键组成部分。数字基础设施的未来发展高度依赖于复杂的、相互连接的云基础设施所具备的自我调节和动态优化能力，用于响应资源需求、应用性能和最终用户体验的实时变化。IDC预计，到2022年企业将有近一半的产品和服务将采用数字或数字化的方式进行交付，这会加大企业对基础设施（计算、存储、网络）的依赖，用于支持除了传统业务应用之外的更多应用。能够及时访问共享的、或者专用的创新基础设施资源，对于未来保持适应性、弹性、安全和合规的数字业务模式来说，是至关重要的。

推动公有云市场中工作负载增长的其他趋势还包括：