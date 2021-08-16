IDC：2025年公有云IaaS和PaaS工作负载收入将突破4000亿美元
IDC预计，到2025年公有云IaaS和PaaS市场总收入将达到4000亿美元。
近日，IDC公布了对全球公有云基础设施即服务(IaaS)和平台即服务(PaaS)市场的最新预测，其中包括了IDC定义的18个企业工作负载细分领域。
IDC预计，到2025年公有云IaaS和PaaS市场总收入将达到4000亿美元，在2021-2025预测期内的复合年增长率(CAGR)为28.8%。从收入份额来看，应用开发和测试、结构化数据管理、结构化数据分析将成为最大的几种细分工作负载。IDC预计，非结构化数据分析/数据管理和媒体流将成为增长最快的细分市场，复合年增长率分别为41.9%和41.2%。其他业务应用、文件和打印、内容应用的增长将低于整体市场平均水平，但在整个预测期内仍将实现两位数的增长。
IDC云基础设施服务研究经理Andrew Smith表示：“企业在公有云基础设施上的支出仍然快于传统IT基础设施。从我们预计所有工作负载细分市场都将实现双位数增长，而且使用公有云进行工作负载迁移和现代化仍然是高优先级事项。”
云IaaS和PaaS是未来实现数字基础设施的关键组成部分。数字基础设施的未来发展高度依赖于复杂的、相互连接的云基础设施所具备的自我调节和动态优化能力，用于响应资源需求、应用性能和最终用户体验的实时变化。IDC预计，到2022年企业将有近一半的产品和服务将采用数字或数字化的方式进行交付，这会加大企业对基础设施（计算、存储、网络）的依赖，用于支持除了传统业务应用之外的更多应用。能够及时访问共享的、或者专用的创新基础设施资源，对于未来保持适应性、弹性、安全和合规的数字业务模式来说，是至关重要的。
推动公有云市场中工作负载增长的其他趋势还包括：
- 公有云服务仍然是企业复苏战略的重要组成部分，IT部门会重新评估预算，构建专注于业务弹性的基础设施，并努力在疫情后实现高效运营并管控风险。
- 企业开始从利用公有云进行工作负载迁移，转向在公有云上实现工作负载的现代化。2020年我们看到IaaS买家越来越重视应用现代化，并将现代化视为迈向敏捷应用交付和云运营的一个不可或缺的组成部分。
- 企业希望有效管理数据增长及IT预算的同时，企业数据的迅猛增长继续把很多工作负载推向公有云。在很多情况下，云基础设施和应用平台通过实现容量可按需使用的敏捷性和一致扩展，来对应这一需求和挑战。
最新文章
- 集便捷度和可靠性于一体，小功率UPS迎来了高光时刻
- 持续推动科技抗疫计划 英特尔和ConsenSys Health合作推进全球流行病研究
- 戴尔沈悦：服务永不打烊 让用户在“叠加态”冲击下依然保持韧性
- 腾讯Q2财报：云业务稳步拓展，视频云排名中国第一
- 云从科技与巴士管家共启新交通智能时代
- 云从科技携手猪八戒 加快落实数字基建转型发展
- 国漫崛起，云计算成后背后的技术力量
- 戴尔科技集团：85%的中国企业尚未改进其数据技术和流程
- BienData：众包竞赛平台将普惠人工智能推向全球
- 身处同一个圈子，总有些外人不知道的暗号
- PaaS厂商该如何面对方兴未艾的通信云To B市场
- IDC：2021年全球大数据和分析支出预计达2157亿美元