SAP收购基于机器学习的人力分析平台公司SwoopTalent

借助SwoopTalent的人力体验管理，SAP将制定正确的愿景和战略，提供能够让个人提升技能、创造符合他们兴趣和技能的职业的机会

SAP正在涉足人力分析领域，收购了一家名为SwoopTalent公司的知识产权和关键人才，具体交易金额未公开。

SwoopTalent打造的平台可以自动连接人才系统和数据以进行分析、机器学习和迁移。SAP表示，完成收购之后将把SwoopTalent的技术嵌入到SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite套件中，让用户更加了解人力资源计划包括各种项目、内部工作、指导、课程和奖学金。

SwoopTalent的平台实际上是一个人员分析或人才分析系统，企业经理和高管使用这个平台可以对员工做出更明智的决策。对于大多数人力资源部门来说，这是一个比较新的领域，但SAP引用麦肯锡最近的一项研究，70%的企业高管将人员分析视为重中之重。

SwoopTalent成立于2012年，总部位于美国加州，SwoopTalent的平台采用了自然语言处理和机器学习等技术，可结合、分析和训练来自人力资源系统和工作流程的数据，可以让企业组织对整体员工有持续的、全方位的了解，列出了员工的技能、能力、经验、兴趣、学习偏好等，让管理者可以把员工与内部计划、学习课程和其他项目进行匹配。

SAP产品和设计高级副总裁Amy Wilson表示，SwoopTalent的算法可以在企业内创建每个员工的档案，并从各种来源获取数据，同时严格遵守当地数据法规和经过员工同意的信息分享方式。

她表示，SAP还将利用该软件把招聘广告与特定人才市场联系起来，而且随着员工的持续进步，“呈现出来的各种机会将变得更加个性化”。

“在一个数据丰富的充满基于的市场内，人们能够发展自己的职业生涯，并为企业组织提供转型业务所需的敏捷性。真正智能的企业其核心是人才，技术是动力，强大的数据基础是后盾。”SwoopTalent公司联合创始人兼首席执行官Stacy Chapman表示，许多工作场所正在围绕敏捷性、目标和文化重新进行定义。借助SwoopTalent的人力体验管理，SAP将制定正确的愿景和战略，提供能够让个人提升技能、创造符合他们兴趣和技能的职业的机会。"SAP和SwoopTalent在企业文化上非常契合，拥有相同的价值观，很高兴我们能够继续共同推进人力体验管理的发展。”

作为此次收购的一部分，SwoopTalent公司首席执行官Chapman、联合创始人Satish Sallakonda和公司工程团队都将加入SAP。此次收购也是SAP继今年1月以12亿美元收购德国业务流程智能公司Siganvio GmbH之后的第二次收购。