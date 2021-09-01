Cloudera发布第二季度财报 意图强化软件即服务能力

数据分析厂商Cloudera公布第二季度财报，结果超出预期，收入增长10%，调整后每股收益连续第四次超过分析师预期水平。

Cloudera还公布了一些对高管团队的调整。公司首席产品官Arun Murthy即将离职，首席财务官Jim Frankola即将卸任，并将担任新设立的战略顾问一职。Cloudera现任财务副总裁Kevin Cook已被任命接替Frankola担任首席财务官。

与之前不同的是，这次Cloudera并没有在发布本季度业绩的同时发布下一季度的财务指引，因为很快Cloudera将成为一家私营公司，不再需要公开披露收益数据。

私募股权公司KKR和CD&R以53亿美元的价格收购Cloudera，并将其从纽约证券交易所撤出，此次收购是在今年6月公布的。今天，Cloudera表示该交易已获得股东批准，有望在年底前完成。

相信Cloudera在KKR和CD&R的所有权下，可能会对产品战略进行一些调整。具体来说，Cloudera有望投入更多资金强化自身的软件即服务能力。目前Cloudera已经开始朝这个方向发展：在被KKR和CD&R收购的同一天，Cloudera宣布收购两家SaaS初创公司。

在截至7月31日的第二季度，Cloudera收入为2.361亿美元，同比增长10%，比Zacks调查的分析师普遍预期高出约4%。Cloudera的大部分收入来自基于订阅的数据管理和分析产品，销售额为2.133亿美元。与去年相比，订阅收入增长了11%，从而将Cloudera年化经常性收入提高了13%，达到8.32亿美元。

Cloudera公司首席执行官Rob Bearden表示：“我们的CDP混合云和多云解决方案集持续被客户采用，这推动Cloudera在第二季度取得出色表现，包括ARR的强劲增长。”

Cloudera的CDP产品组合包括了Cloudera旗舰数据管理和分析解决方案，这些解决方案可以帮助企业从其内部系统收集业务记录，集中在一个地方，分析数据以获得有用的洞察，并构建机器学习模型。CDP还包括一系列工具，用于执行复杂的数据准备工作——这些工作必须在企业业务信息用于分析和机器学习项目之前进行。

就在KKR和CD&R宣布收购Cloudera的消息公布之日，Cloudera同时宣布进行两项收购，将产品组合扩展到覆盖更多数据处理任务。

首先是初创公司Cazena，该公司此前已经获得了Andreessen Horowitz等投资方的资金。Cazena给Cloudera带来的SaaS产品可以让客户更轻松地设置基于云的数据湖，另一家公司是Datacoral，它的SaaS平台可以帮助企业将数据提取到他们的分析工具中。

第二季度Cloudera在销售额增长10%的推动下，调整后每股收益超过了Zacks分析师调查普遍预期的8美分，达到15美分，而这主要是因为调整后的运营收入显着增加，第二季度末总金额为4450万美元，而去年同期为2980万美元。

过去四个季度Cloudera的季度每股收益均超出了Zacks预期水平。