Salesforce发布第二季度财报 三大独角兽并购发挥重要作用

Salesforce近日公布第二季度财报，超出此前分析师预期的水平，同时上调了全财年预期，使其股价在盘后交易中出现上涨。

Salesforce近日公布第二季度财报，超出此前分析师预期的水平，同时上调了全财年预期，使其股价在盘后交易中出现上涨。

在截至7月31日的这个季度，Salesforce总收入63.4亿美元，同比增长23%，这是Salesforce季度收入首次超过60亿美元。扣除股票补偿等成本每股利润为1.48美元。此前分析师预期的每股利润为92美分，收入为62.4亿美元。

收入的增长主要源自于订阅和支持收入，后者同比增长21%，达到59.1亿美元，其中，云销售收入增长15%至15亿美元，服务云收入增长23%至16亿美元，营销和商务收入增长28%至10亿美元。平台和其他业务（包括MuleSoft和Tableau）增长了24%，达到18亿美元。专业服务增长37%，达到4.3亿美元。

Salesforce公司董事长兼首席执行官Marc Benioff在一份声明中表示：“随着世界各地的企业和政府继续加速他们的数字化转型，我们连续第五个季度实现了非凡的业绩。Salesforce的执行力或者发展势头从未如此强劲。”

Benioff还指出，Salesforce在Customer 360平台方面取得的成功一部分要归功于“一群独角兽”的推动，特别是Tableau、MuleSoft和现在的Slack。Salesforce在2018年3月以65亿美元收购了MuleSoft，2019年6月以157亿美元收购了Tableau，然后在去年12月宣布签署协议以277亿美元收购Slack，今年7月21日完成交易。

Salesforce原生开发方Groove Labs首席执行官Chris Rothstein表示，事实证明在新冠疫情大爆发期间，Salesforce和CRM平台对于企业来说是必不可少的。因此，投资者继续向销售支持和收入情报平台注入资金，其中许多平台是在Salesforce本地中运行的。”

展望未来，Salesforce预计第三季度收入在67.8亿至67.9亿美元之间，调整后每股收益在91至92美分之间。此前分析师预期的每股收益为82美分，收入为66.6亿美元。

2022年全年收入预计在262亿美元至263亿美元之间，调整后的每股利润为4.36美元至4.38美元。Salesforce预期的每股收益在3.79美元至3.81美元之间，收入在259亿美元至260亿美元之间。

Benioff在公司财报电话会议上做出了大胆的预测，称Salesforce有望在未来五年内实现收入翻番。

他说：“我们非常有信心，正在朝着到2026财年创造500亿美元收入的方向进发，这似乎离现在并不遥远。”投资者喜欢看到这些数字。Salesforce股价在盘后交易中上涨近2%，达到自去年11月以来的最高点。