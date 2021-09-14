Oracle发布第一季度财报 云业务延续强劲增长

数据库巨头Oracle新兴的云平台和基础设施业务增长强劲，但还不足以帮助Oracle实现收入目标，今天Oracle的股价在盘后交易中下跌2%。

数据库巨头Oracle新兴的云平台和基础设施业务增长强劲，但还不足以帮助Oracle实现收入目标，今天Oracle的股价在盘后交易中下跌2%。

Oracle公布第一季度财报显示，该季度在不计算股票补偿等特定成本下的每股利润为1.03美元，收入为97亿美元，同比增长4%，此前华尔街分析师预期的调整后利润为每股97美分，收入为97.7亿美元。此外，该季度Oracle的净收入达到29亿美元。

Oracle公司首席执行官Safra Catz称公司取得了“出色”的业绩，并指出，以固定汇率计算的话，确实超出了收入预期近1亿美元，并且每个主要的销售细分领域都超出了预期。她还特别提到了Oracle新兴基础设施即服务和软件即服务业务的增长，目前这些业务占到Oracle总收入的25%多，年收入规模为100亿美元。

Catz表示：“总的来说，IaaS和SaaS是Oracle增长最快、也是利润率最高的新业务。这两项云业务的持续增长，将有助于我们扩大整体利润率并推高每股收益。”随着IaaS和SaaS业务加快增长步伐，很可能在该财年结束时的收入增幅达到25%左右。

如果按照固定汇率计算的话，Oracle Cloud Infrastructure消费收入增长了80%。上个季度，Oracle公司创始人兼首席技术官Larry Ellison向分析师表示，Oracle Cloud Infrastructure上所有工作负载中，有一半是Oracle Database，其他所有工作负载占到其余的50%。

另一个亮点是Oracle的Cloud@Customer收入，增长了44%，消费率高达150%。Cloud@Customer是一种混合型产品，可以有效地将Oracle提供的所有公共云服务带入客户自己的数据中心，类似于微软的Azure Stack。

Catz在电话会议上向分析师表示，Oracle Cloud@Customer的新用户需要一些时间才能设置好，因为Oracle遵循特殊的安全模型，可一旦启动并运行起来，“然后他们就会意识到这有多不可思议。它是一种全球性的产品，是完全差异化的，对我们来说是非常有利可图的。”

另一个亮点是ERP服务，其中Fusion ERP云收入增长了32%，NetSuite ERP云收入增长了28%。

Ellison紧接着Catz谈及了云ERP业务的实力，并指出Oracle已经签约了数家来自金融服务和医疗领域的新客户。“银行业和医疗行业将成为Oracle未来两大垂直领域。”

总体而言，Oracle最大的业务部门——云服务和许可支持业务该季度的销售额增长了6%，达到74亿美元。在这个细分市场中，应用、云服务和许可证支持收入为30.4亿美元，增长8%，基础设施云服务和许可证支持收入为43亿美元，增长5%。

Catz说：“与内部部署相比，云从根本上就是一项利润更高的业务。展望明年，我们预计公司的营业利润率将与疫情爆发前的水平相当或者更好。”

尽管投资者希望Oracle在利润方面取得更能令人印象深刻的表现，但分析师对Oracle的表现则比较乐观。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，第一季度通常是比较疲软的一个季度，Oracle表现相对较好，实现了较低幅度的增长。Oracle在应用和技术方面都显示出增长，这一事实证明了Oracle产品的特性和功能是具有竞争力的。在该财年剩余时间里，Oracle将面临维持云服务这种增长势头的压力。

Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead则直截了当地说，Oracle在重要领域进展是比较顺利的。“在这个时刻，我最关心Oracle云业务的表现，25%的增长令人印象深刻。由于Cloud@Customer目前是最简单的混合云解决方案，因此40%这个数字并不让我感到惊讶。”

Pund-IT分析师Charles King称，盘后股价下跌表明股东并不认可Catz关于收入未达目标是因为“固定汇率”的解释。“这一点，或者股东本来希望能看到Oracle有更光明的未来增长趋势。”

其他业务部门中，云许可和本地许可业务收入为8.13亿美元，下降了8%。硬件销售额下降6%至7.63亿美元，服务销售额增长8%至7.81亿美元。

该季度Oracle赢得了一些重要的客户，特别是美国银行（Bank of America）上线了Oracle Fusion ERP，并将该银行业务所在的33个国家分类账整合到一个单一的全球云分类账中。

此外，Oracle还公布了一项新的支持奖励计划，旨在通过提供免费或打折价的支持服务来吸引更多客户采用Oracle的公有云服务。

展望下一季度，Oracle预测调整后的每股收益在1.09美元至1.13美元之间，收入增长3%至5%，华尔街预测的收入增幅为5%，每股收益为1.08美元。