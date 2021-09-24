如何让边缘计算项目成功

随着对边缘计算的投资不断加大，CIO与IT领导者们该如何更好地制定业务案例？专家就此给出了一点参考提示与策略指引。

如今的IT领导者们可能比以往任何时候都更需要理解并善于推销新兴技术的商业价值。凯捷北美云基础设施服务副总裁Greg Bentham表示，“与其他销售交易一样，在说服买家下定决心之前，我们首先需要建立起一定程度的信任关系。建立信任的可行方式自然是通过可靠的商业案例，用或直接、或间接的经济价值引导利益相关者接纳技术方案的具体主张。”

这一点在边缘计算等新兴领域体现得尤为重要，毕竟大多数企业对这些技术往往闻所未闻。

Red Hat公司产品与技术总裁Matt Hicks在本周召开的2021年Red Hat峰会上向与会者们强调，“边缘部署正在推进现有技术开拓出新的可能性。”事实上，如今边缘计算用例已经广泛普及至车载操作系统、电信行业乃至工业自动化等领域。那么，边缘计算所要解决的究竟是什么问题？预测性维护、远程办公支持以及零售与商业优化，已经成为企业当前常见的边缘计算用例。

行业分析师们预计，边缘计算加上灵活的5G网络方案将在新冠疫情的影响之下在2021年内全面起飞，CIO们也开始着力在组织内部推广边缘计算项目。

要让企业的边缘计算项目获得认可与支持、进而一步步推动其走向成功，以下几项优先事务必须得到应有的重视。

确定推动边缘计算项目的核心变量

是要提高生产力、还是降低成本？是要开拓新的收入机会，还是简化现有开发流程？是要增强安全性，还是改善数据隐私保护？IDC全球基础设施实践研究总监Dave McCarthy表示，“边缘计算的商业案例可以大致分为成本节约型与收入创造型两类。边缘计算可以限制数据的移动以降低成本，也可以成为启发新产品与新服务的基础要素。”

了解边缘计算解决方案的总体成本

全球创新与工程咨询公司Altran互联首席技术官Shamik Mishra认为，原生边缘计算的优势将超越常规边缘投资。其中的直接成本包括边缘计算平台、用例开发、集成与支持等。“如今，产品正日益发展为互联产品，因此边缘计算的商业案例也将受到敏捷性、可管理性、网络感知应用等实际需求的持续推动。”

关注边缘计划中的“软回报”

SPR云运营高级顾问George Burns III指出，“如果大家只关注金融投资、却没有认真考虑可能实现的回报，那么制定的任何边缘计算部署或优化策略式商业案例都注定只是徒劳。要让用户获得更好的体验，我们必须以软回报的角度审视这项投资、而不能单纯关注财务回报。”例如，应认真考量用户体验。

不少边缘计算解决方案会对现有流程做出改进。Burns指出，“应用程序可靠性与性能方面的提升将带来可观的投资回报。性能与可靠性的增强虽然会带来额外的财务成本，但由此实现的商业声誉提升、更好的用户体验与更加稳健的基础设施表现都将最终转化为「红利」。”

精心选择您的受众

如果IT部门就是希望找到能带来长期或稳定回报的边缘计算投资时，问题可能会比较棘手。毕竟平台性能或可靠性提升、更加无缝化的用户体验或者基础设施增强在CFO们看来也许并没什么吸引力。因此，一定要把成果摆在真正关注这些内容的高管面前，例如COO、CSO或者CHRO（首席人力资源官）。

Burns指出，“不要在那些专注于「硬回报」的人身上浪费时间。关于提高性能及可靠性的对话必须植根于商业案例的实现，而这一切显然并不具备快速变现的投资回报潜力。”

巧用炒作手段

SPR的Burns表示，“边缘计算就是目前的行业热点。”而IT管理者完全可以充分利用这一现实。管理咨询与研究公司Everest Group副总裁Yugal Joshi表示，“好消息是，目前相当一部分业务是以边缘计算作为卖点的，因此在表述当中并不一定需要加入太多实证性的内容。边缘计算更多代表的是一种转型故事……我们要做的只是把它跟很多商业领袖脑海中已经非常明确的业务案例融合起来。”

企业IT部门需要的是明确性、发布速度、敏捷性以及良好的业务战略一致性，而由炒作引发的非理性繁荣也并非不可接受……只看如何具体利用。

保持强有力的管控手腕

要让边缘计算投资获得预期的回报，IT管理者必须保持强有力的管控手腕。工业自动化与技术供应商Rockwell Automation公司先进技术总监Dave Vasko就总结道，“一切要么归于边缘、要么归于云端。”

当IT领导者判断是该在云端、本地还是边缘位置部署功能（例如分析方案）时，Vasko提出三大考量因素：响应时间需求、可靠性与可用性要求，以及数据的规模与范围。Vasko表示，“一般来讲，响应速度越快，处理节点就应该越贴近数据源。靠近边缘位置的处理节点对通信基础设施的依赖性较低，因此往往会带来更好的可用性与可靠性。而如果需要使用企业整体数据集，那么相关负载最好是托管在云端。根据性能指标做出的明智决策，终将带来更好的结果与更低的实施成本。”