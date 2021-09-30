Dynatrace Wilson Lai：企业如何驾驭云原生的动态IT环境

有无相生、难易相成、利弊相生，古人用大量的典故、诗词和名言不断警醒我们——每件事都有其两面性。哪怕科技发展到今天，这一辩证唯物观，仍是人们钻研技术、拓展商业的重要逻辑基准。

所以，当每一个新事物诞生时，随之而来的就是这样一轮思考和论证——它带来的机遇和挑战分别是什么？比如说，我们今天要聊的云原生。由于能赋予企业极大的灵活性，加快企业开发和部署的节奏，支持企业快速创新、降本增效，云原生已经成为软件开发领域的流行趋势；但问题在于，这种完全颠覆传统开发模式的理念，对企业IT环境和架构也提出了全新的要求。

“在云原生里环境里，所有东西都是动态的，而且数量等都会随着访问压力进行调整，如果仍然采用传统的监控手段就会变得非常困难。同时，云原生采用的是微服务的架构，它的一个特点就是非常分散，以往可能有三四个节点，现在一个交易可能有几十个节点，怎么对个别交易进行端对端的追踪，中间发现问题的时候又该如何定位问题的根源，也是非常大的一个挑战。”在接受至顶网记者采访时，Dynatrace大中华区技术总监Wilson Lai举例说。

Dynatrace大中华区技术总监 Wilson Lai

作为数字化平台的提供者，Dynatrace很早就预见到了这一趋势。据Wilson介绍，早在6年之前规划平台的时候，Dynatrace就考虑了IT环境的动态变化。为此，多年来，Dynatrace始终深耕一个产品，即Dynatrace这个平台。而它的特点，就是全自动、智能化的可观测性。

洞见云原生的机遇与挑战

至顶网：在赋能企业加速数字化转型的过程中，Dynatrace如何看待如今云原生的发展趋势？

Wilson: 云原生现在是整个软件行业的最热的一个趋势，已经完全改变了开发、发布和运行软件的方式。我们看到云原生的覆盖率是越来越高，很多企业部署从传统数据中心转变到云上，用云原生的方式去实现，或者已经有计划借助云原生实现。不仅仅是软件运行的平台，整个软件的生命周期、环节都会完全被云原生改变，以后大部分企业的软件部署开发都要依赖云原生的环境来实现。

至顶网：那么，从您的角度来看，云原生对于企业IT架构带来了怎样变化？好处是什么？

Wilson: 云原生的好处是提供了一个弹性的、可扩展的环境。如今，客户需求越来越多，更新越来越频繁，所以企业里软件变化的刚性周期越来越短。传统的开发环境，没有现在云原生环境里的弹性那么高。传统数据中心的服务器的数量是固定的，而如果在云上面，特别是容器的平台上面，可以得到无限地扩展。当客户的访问量增加的时候，支撑能力也可以随之提升，这是云原生的优势。

当然这也会带来一个问题，为了增加弹性，我们用了很多微服务的架构，整个应用从传统的分布式的架构，慢慢变成现在微服务的架构，好处是它的弹性非常大，可以随时改动，并且只更新需要改动的部分，不用重新发布整个软件，刚性的周期也变得非常短。

至顶网：那挑战是什么？

Wilson: 云原生的优势是弹性非常高，但这也表明IT环境不断改变，而且改变的速度越来快、越来越频繁。在整个系统的管理上，要知道系统运行的状态如何是个挑战，传统的监控是在一个固定的环境里去查看每一个组件里的情况。但在现在云原生里环境里，所有东西都是动态的，而且数量等都会随着访问压力进行调整，如果仍然采用传统的监控手段就会变得非常困难。

而且云原生是非常分散的，微服务的一个特点就是，以往可能有三四个节点，现在可能一个交易有几十个节点，怎么对个别交易进行端对端的追踪，中间发现问题的时候又该如何定位问题的根源，也是非常大的一个挑战，现在很多企业都面临这个问题。

专注打磨好一个平台

至顶网：Dynatrace可以从哪些方面帮助企业应对这些挑战？

Wilson: Dynatrace很早就已经预见到了这个大趋势，6年前，我们开始规划平台的时候就考虑到以后的IT环境会非常动态，体量很大。这就是我刚才提到的以前可能一个交易几个节点，现在可能一个交易几十个节点，而且这个是往web规模增加的，所以数量会很大，这样一来就会产生几个问题：

一是会产生大量的执行数据，给数据处理带来压力；

二是所有东西都是动态的，无法预先把一些规则写好。比如你可能定一个阈值，然后我就知道超过阈值就会产生告警，这是传统的做法，但现在所有东西是动态的，现在看到的组件5分钟后可能是另外一个，Dynatrace是以全自动的方式帮客户管理所有的执行组件；

三是传统的做法是收集数据，然后再做分析看结果，但Dynatrace往前走了一步，比较智能，不仅是收集数据，而且在收集数据的同时会把数据之间的关系串好，继而进行分析。所以当它发现系统出现问题的时候，不仅会告诉你系统的问题，而且会告诉你问题根源在哪里，而且不需要预先做任何设定的。把Dynatrace的监控模块OneAgent放进去之后，所有的东西都是全自动的，最大的好处是对企业不会造成太大负担，可以完整地管理现有的IT环境。

至顶网：为帮助企业落地云原生，Dynatrace有什么独特的产品和服务？

Wilson: 我们只有一个产品，就是Dynatrace这个平台，总体来说，它的特点就是全自动、智能化可观测性。

首先，在新的云环境中，传统的监控工具不起作用，而Dynatrace通过 AI 和自动化简化云操作，以更快地构建和运行云本地应用。无论是构建云原生环境、混合复杂的系统，还是寻求稳妥可靠地迁移到云环境，云运维都让监控变得自动、简单。

其次，微服务与容器可以驾驭动态环境，无论复杂程度如何，Dynatrace 都能自动、持续地绘制整个环境的依赖关系。微服务架构可以带来多种优势，包括提高开发敏捷性、更有效地扩展性能和提高可靠性的能力。

接着，在开发运维方面，Dynatrace可以更快、更好地帮助软件开发，打造持续的交付流水线并实现自行修复，因此用户可以将更多的时间用于创新，减少用于故障排查的时间，从而助推企业的数字化转型。

并且，物联网生态系统复杂，传统的监测方法无法扩展或提供这些环境中的见解，而Dynatrace可以让物联网监控从边缘到核心尽收眼底，全程可视化，从终端设备到应用层直至底层基础设施。通过端到端监控（包括边缘设备和混合物联网云解决方案）获得全堆栈可观察性和控制，使用 AI 获得可靠的物联网性能，并且利用 AI 驱动的大数据分析进行自动故障检测、根源分析和自动补救。

与此同时，Dynatrace打造了完美的软件体验，通过一流的数字体验监控（DEM）改善用户体验。确保每个应用在移动、Web、物联网和 API 等每个渠道中都可用、功能齐全、快速高效。通过综合监控，在客户受到影响之前，自动发现整个生产和开发环境中的问题，并开始向呼叫中心投诉。通过实时用户监控，可以立即知道用户体验何时出错，以及如何快速修复它们，以便消除猜测。

Dynatrace提供了智能的云可观测能力平台，不仅易于使用、便于扩充、物有所值，还能涵盖众多的数字化业务应用场景，凭借领先的技术优势，Dynatrace已连续第11次入选Gartner APM魔力象限的领导者象限。

至顶网：请分享一个具有代表性的云原生应用的案例，重点分析云原生应用在该企业数字化转型过程中的价值，包括技术、开发、行业价值等等。

Wilson: 以Landbay为例，它是英国一家点对点的房地产网贷平台，在使用Dynatrace的产品之后，这家企业可以通过专注快速创新来提升公司的竞争力。

Landbay的诉求是希望从头开始重建点对点的贷款平台以提高其灵活性，并获得对平台的底层生态系统的完全控制。Landbay将所有系统迁移到AWS，以云原生架构重建平台, 基于容器运行越来越多的微服务。这种新的云架构能否成功，很大程度上取决于它能否保证每个网站访问者都有出色的用户体验，这意味着每一位访问者都必须被当作VIP对待。拥有一个易于使用且始终可用的快速网站是转换和重复交易的关键。

Landbay 选择Dynatrace作为其云原生的可观察性平台,是因为 Dynatrace不仅覆盖了整个堆栈，而且提供了Landbay所需的深度应用监控。Landbay每天发布两到三次代码来持续向其平台提供新功能。为了降低风险，Landbay实施了Shift-Left战略，以确保在开发的多个阶段进行广泛的测试，而Dynatrace在这个过程中起着关键作用。 一旦代码部署到生产环境中，额外的监控就会运行，这使得Landbay可以立即发现故障率的增加和性能的下降, 并确保其工程团队在客户受到影响之前迅速得到警报。

云原生未来仍可期

至顶网：您认为目前云原生在中国市场的发展和普及大致处于一个什么阶段？

Wilson: 在中国的市场里，云原生已经发展到一个比较成熟的阶段，很多企业己采用云原生方式部署应用。虽然不是整个IT行业都已经迁移到云原生的环境，但企业或多或少都开始采用，整个行业正慢慢往这个方向迁移，过去一两年可以说是起步的阶段，然后开始真的落地去使用云原生技术。

至顶网：您个人对云原生今后的发展有一个怎样的期待和愿景？Dynatrace又会如何布局？

Wilson: 云原生是非常有潜力的，因为现在整个IT行业里软件的开发，不管是开源还是厂商，都期望大部分的IT平台能够往云原生迁移。我们也看到这种技术越来越成熟，越来越多的厂商或开源项目投入。目的不仅是要构建一个非常完整的云原生的平台，还有平台上面所有的服务。

在Dynatrace的布局上，我们看到客户用的云原生的平台越来越多的时候，产生的可观测性的数据量也会越来越大，所以我们的一个发展方向是优化平台处理采集到的大量的、不同类型的数据的能力。因为我们目前遇到的一个最大的挑战是，当应用往云原生迁移得越多，新产生的数据量会以几何级来增加。所以如果企业后台还是用传统的做法搜索、搜集数据之后再加以处理，可能赶不上客户数据的增长。监控环境的一个最大的特点是，要及时告知用户问题的出现。如果不能收集数据的同时对数据进行处理，并及时对用户发出警告的话，就会成为一个很大的问题。所以在产品上，提升处理数据的能力是我们在云原生领域布局的一个重要举措，此外，当然也少不了一些云原生的技术支持。