当前国家开始大力提倡共同富裕。然而，我们应当如何去实现共同富裕的目标，而不是让其沦为一句口号呢？下面就让我们通过多抓鱼这个二手书网站的数字营销，来看一下如何用数字化来重构信任。

由多抓鱼看一种全新零售商业模式

欢迎来到九零年代……

90年代，改革春风吹满大地，让一部分人先富起来的口号，让市场经济得到了迅速地蓬勃发展。想当年市场商贩遍布，街边店铺林立，购物者人头攒动的场景，始终让人记忆犹新。

然而，先富并没有带动后富，反而成为后来者致富的阻滞。层层加码的代理，不但推高了商品实际价值，而且还造成着假冒产品泛滥。依靠价格博取眼球的电商平台，让质低价廉的商品大行其道，略币驱逐良币。再加上高租金、高房价的房地产推波助澜，昔日火爆的商铺已经逐步被电商平台所取代，人头攒动的商店，如今已经门可罗雀。

为了打破垄断，让经济恢复良性发展，当前国家开始大力提倡共同富裕。然而，我们应当如何去实现共同富裕的目标，而不是让其沦为一句口号呢？

价格，价值分配的重要手段

为了实现共同富裕，就需要对社会生产价值进行更合理的分配，而合理的产品价格，就将成为价值合理分配的一个重要手段。如今的市场经济，看似价格自由，实则两极分化，一些企业以价格换市场，最终导致略币驱逐良币；一些企业进行高利润市场营销，一个枕头被买到生产成本的10倍以上，损害消费者利益。那么产品价格可否通过数字化方式，在进行数据分析之后进行合理的定制呢？

在一次偶然又不是偶然的旧书贩卖过程中，让我接触到了多抓鱼这个二手书网站。很有意思的是，这个二手书网站收旧书不是论斤，而是根据每本书都定出了一个让人感到可以接受的价格。

这不禁引起了作者的好奇，在偶然做出卖书决定与人沟通后，就会有人向我主动推荐这个二手书网站，说明它的营销很深入人心。细致又合理的定价又促进了成交的可能。这个二手书网站又是如何做到的呢？

多抓鱼的数字化营销

通过对多抓鱼的营销方式进行整理，发现其具备以下三方面的数字化运营特色。

1、线上产品数字化精准推荐

2、产品定价、加工数字化展示

3、线下门店数字化运营

下面就这三个方面来做一下分析：

线上产品数字化精准推荐

在当前的数字化时代，人人都可以拍视频，个个都可以建网站。在数据量急剧增长的同时，为了应对如此大量信息的处理，人们不得不加快信息处理的速度。而对于获取信息最多移动端电子设备——手机而言，有限的屏幕不足以让足够的信息全部显现。因此，当用户接触一个网站的三、五分钟之内，如果没有对这个网站产生足够的关注，那么这个用户再次重新注这个网站的可能性，就几乎是“零”。所以网站想要提升对用户的吸引力，获取更多用户关注，就势必要减少用户在网站漫无目的的查找时间，最好可以在第一时间，将用户感兴趣的内容推送到用户眼前。

而多抓鱼这个二手书网站也和抖音、头条一样，只需要简单对网站内容进行浏览，就可以将读者感兴趣的内容，推送到面前。对于这种内容推荐技术，我们至顶也曾有过研究，并在白皮书推荐中进行过采用，在这里可以为大家进行一个简单的分析。

实际上，精准推荐这个事情，说复杂来很复杂，需要借助大数据分析能力，对内容进行大量的深度学习。但是说简单其实也可以很简单，大数据人工智能的操作有困难，可以多用点人工，少一点智能，让人手工对产品进行标识，一样也可以把这个事情给办了。

当时，我们也曾经接手过一个解决方案白皮书检索工作。为了让用户可以更快搜索到其所需的解决方案白皮书，我们使用关键字标识的方式，来对白皮书进行标识，从而可以更加快捷地将用户所需的解决方案，更直接地推送给用户。由此可以看出，个性化产品推荐工作，即便缺乏大数据积累，但凭借人类的知识经验，也是完全可以胜任的，当人力无法胜任这项工作的时候，想必这个企业的数据也已经积累到一定程度了。

产品 定价、 加工数字化展示

网络时代匿名沟通，所遗留下来的弊病在于，信任丧失假冒横行。过低的违法成本，导致有些电商平台假货泛滥，遗毒至今。那么，对于一个二手书网站而言，又将如何构建自身的信任体系，从而赢取客户呢？

在这方面，多抓鱼采用的是数据分析方式对二手产品进行定价；并采用二手产品加工数字化展示的方式，进一步打消用户对二手产品采购的顾虑。

在二手产品定价方面，多抓鱼会将网站上收集到的用户关注数据进行一下整理，按需求和关注程度为二手商品进行合理定价。当然这也不是什么高技术工作，有过Execl电子表格的使用经验，基本都可以胜任。

而在二手产品再加工方面，只是将其产品消毒和二次封装的情况，通过视频动画在网站上进行展示，多抓鱼就已经获得广大用户认可。而这些操作的代价，无非是在一些合适的机位，加上几个摄像头而已。

线下门店数字化运营

作者曾经对一些小型零售企业进行了解，发现这些企业在进行线上营销时，平台扣点与快递费用相加，支出已经占据产品总价值的40%左右。基本上是处于微利甚至无利的地步。换句话说，企业借助电商平台的线上营销，基本上只能处于一种苦苦维持的状态。

但这个问题也不能过度归咎于电商平台，毕竟电商平台自身也有着不菲的运营维护成本，依靠薅羊毛过日子的时期已经过去了，而且资本的羊毛也并不是那么好薅的。因此，未来中小企业发展还是要走线上、线下相结合的道路，线上借助平台做宣传，线下引流做利润。如何线上宣传，线下引流，多抓鱼也给我们做了一个好榜样，把线下店开在了一个热门商圈的非热门地段。这样做的好处是减少了热门地段的房租成本，而客户引流的工作就交给了线上营销。

而这样做产生的效果就是，网友买票排队入场……

多抓鱼的数字化 启示 ——用数字化重构信任

重重的分销代理，导致零售店价格虚高，失去用户了用户信任。于是消费者开始转向电商平台。无序的低价竞争，又引发电商平台的质量危机，于是企业又纷纷向新零售场景布局。但是无论哪种经营模式，成功的前提是获取用户的信任、用户的认可。多抓鱼这个二手网站成功的根源也是于此，用数字化的方式重新获取到了用户的信任。

我们也曾经在技术层面，对多抓鱼网站进行了一番分析，发现它并没有采用什么很先进的数字化技术。但是，就是这么简单的产品加工展示、数据化需求分析、合理的价格定制以及标签化产品推送，就可以重新获得广泛用户认可。究其根本是因为多抓鱼通过数字化的方式，将自身全面地向用户展示出来，从而通过合理定价取得合理的利润分配方式，重新获得用户的认可、用户的信任。

然而合理的定价、合理的利润分配不也正是我们迈向共同富裕的一个前提条件吗？看来日后，我们有必要建立一条更好的技术沟通桥梁，将IT企业更多、更好的数字化技术向传统企业进行推荐，也希望传统想进行数字化转型的企业可以和我们沟通，无论是技术咨询还是技术协助，我们也都会不遗余力地向您进行提供。