SAP第三季度财报：云业务创下新高，Rise with SAP计划备受青睐

SAP公司首席执行官Christian Klein表示：“第三季度我们的云业务创下新高，这也是六年来收入最高的第三季度，而且我们的云收入增长速度快于最大的竞争对手。”

SAP发布最新财报显示，收入和利润均超出分析师的预期水平，同时SAP上调了全年预期，给出的理由是云业务加快增长，以及Rise with SAP数字化转型计划的迅速普及。

SAP确认了上周发布的初步收益报告，第三季度每股收益为2.03美元，高于市场普遍预期的1.56美元，收入为79.6亿美元，高于市场普遍预期的78.6亿美元。

该季度SAP的云收入增长了20%，达到27.8亿美元，云和软件综合收入增长7%，达到69亿美元。当前云业务存量增长22%，达到95.1亿美元，旗舰产品S/4HANA ERP套件的云业务存量增长了58%。

SAP公司首席执行官Christian Klein表示：“第三季度我们的云业务创下新高，这也是六年来收入最高的第三季度，而且我们的云收入增长速度快于最大的竞争对手。”

SAP上调了第四季度的指引，预计收入在109.5亿美元至112亿美元之间，同比增长16%至19%，比之前给出的指引范围高出1亿美元。全年收入预计在278亿美元至281亿美元之间，比之前的指引高出2%至4%，推动这一增长的动力，主要是曾在疫情期间受到冲击的SAP Concur差旅费用管理平台。

此外，SAP还将全年利润预期水平从早先的92.6亿至96.1亿美元上调至94.3亿至96.6亿美元，相比去年有所减少，但是SAP首席财务官Luca Mucic表示，这是因为该公司正在投资于销售和研发。他说：“我们将通过加速云业务的增长提高收入水平，现在一切都在朝着正确的方向发展。”

SAP表示，目前公司77%的业务来自所谓的“更可预测的收入”来源，主要是指订阅和长期合同。

“我们非常有信心明年S/4HANA的收入和订单存量增长将有所加速，”Mucic在提到旗舰产品SAP ERP的最新版本时这样表示。

该季度，有超过300家客户与SAP签约使用Rise，代表了该计划覆盖了广泛的行业和不同规模的企业。SAP公司客户成功负责人Scott Russell表示：“Rise计划正在与所有类型的客户产生共鸣，”而且他支出，其中有一半的客户是新客户。

除此之外，SAP S/4HANA也保持稳定增长，该季度新增客户500家，其中60%之前没有使用过SAP的产品。S/4HANA现在总共积累了17500多家客户，高于三年前同期的10000家。SAP表示，其中有11400家客户是在他们的生产环境中使用S/4HANA，这一声明也反驳了此前有分析师对于被大量采购但却很少使用的质疑。