Amazon发布第三季度财报 利润引擎AWS依然表现强劲

由于在假期旺季前投入巨资在招聘和扩大供应链上，Amazon今天发布第三季度财报结果显示利润和收入均低于预期，即使是表现抢眼的云计算业务也未能弥补这一缺口。

由于在假期旺季前投入巨资在招聘和扩大供应链上，Amazon今天发布第三季度财报结果显示利润和收入均低于预期，即使是表现抢眼的云计算业务也未能弥补这一缺口。

该季度Amazon的利润较去年同期减少49%至32亿美元，约合每股6.12美元，收入增长15%至1108亿美元。

此前分析师预期的第三季度每股利润为8.90美元，低于去年同期的每股12.37美元，因为去年Amazon在疫情期间赶上了在线购物热潮，并加大了招聘和履约中心方面的投资。此外，分析师预期该季度的收入为1116亿美元，同比增长16%，位于Amazon上季度预期增幅10%到16%这一区间的高位。

该季度Amazon的营业收入从去年同期的62亿美元降至49亿美元，此前给出的营业收入指引是25亿美元至60亿美元。

作为Amazon旗下的云计算部门，AWS一如既往地表现出色，该季度的营业利润为35亿美元，同比增长38%，收入增长39%，达到161亿美元，占到Amazon总收入的15%，高于上一季度的37%和去年同期的29%，此前华尔街分析师预期的收入为155亿美元。

Amazon还公布了第四季度指引，预计净收入将增长4%至12%，达到1300亿美元至1400亿美元，其中包括汇率带来的约60个基点的不利影响。此前分析师预期的总收入是1421亿美元，营业收入在0至30亿美元之间，低于去年同期的69亿美元。

这一结果导致Amazon股价在延长交易中下跌了约4%，常规交易中股价上涨约1.6%，至每股3446.57美元。今年Amazon的股价总体上涨了约5%，远低于标普500的34.5%。

Amazon公司首席执行官执行官Andy Jassy表示：“我们一直说，当需要在优化短期利润和长期客户利益最大化之间做出选择的时候，我们会选择后者——你可以在这场疫情的每个阶段都看到这一点，但这同时也促使我们加大对整体业务的投资，以满足客户的需求，其中一个例子就是，自疫情以来我们履行中心的规模几乎翻了一番。”

他还表示，未来会有更多的支出。“我们预计，第四季度消费者业务会产生数十亿美元的额外成本，因为我们要应对劳动力供应短缺、工资成本增加、全球供应链问题、运费和运输成本增加等问题，同时要竭尽全力减少在假期旺季给客户和销售合作伙伴带来的影响。短期来说，这对我们将会是高成本的付出，但对我们的客户和合作伙伴来说，这是正确的优先事项。”

的确，该季度所有投资者都在关注Amazon成本，因为该公司曾在9月中旬表示，计划雇用125000名新员工来填补物流和运输方面的工作岗位。上个月也表示，计划雇用40000名技术和企业员工。自去年初疫情爆发以来，Amazon新增了惊人的45万名员工。

此外Amazon还将工资提高到平均每小时18美元多，并向一些员工提供3000美元的签约奖金，以及宣布了一项支付员工学费的计划。Amazon大举投资履约中心方面的基础设施建设，包括将集装箱处理能力增加一倍，以及扩大送货飞机机组规模。

CCS Insight首席运营官Martin Garner认为：“Amazon正处于高投资阶段，它在疫情期间将产能扩大了两倍，达到了现在所需的仓库规模，但这也是Amazon多年来第一次发现摆在他们面前的障碍是难以招到足够多的员工。Amazon正在实施各种应对策略，例如设置签约奖金，从员工充足而不是距离最近的履约中心配送货物，以及把假期旺季拉长到数周时间以应对高峰期。”

不过分析师和其他观察人士表示，Amazon通过现在支出大笔资金可以在关键的假期旺季取得成功，但是供应链问题预计会对零售业产生重大影响。

Avionos公司董事总经理Chris Hauca认为：“为了保持自己作为电商巨头的主导地位，Amazon必须在假期高峰期维持强大的物流和交付网络运转能力，现在他们依靠自身已经能够满足大部分物流和最后一英里的交付需求，这一优势将让Amazon避免像一些小公司那样在假期旺季受到短缺和运输延误的影响。”

该季度Amazon面临的另一个问题是，一年一度的Prime Day促销活动是放在第二季度的，对通常发生在第三季度的大促销会有一定的冲减影响。

和以往一样，AWS依然是Amazon几乎全部利润的来源，该季度Amazon利润总额为49亿美元，其中零售业务小幅亏损3100万美元。

首席财务官Brian Olsavsky在分析师电话会议上表示，去年旅游和个人娱乐等一些受疫情影响的行业客户暂停了一部分支出，但这种情况开始有所缓解。“很多客户加速了他们的云之旅。”他补充说，AWS已经在不同的行业签下了越来越多的客户，“我们很兴奋看到增长加速。”

CCS Insight公司的Garner将这一加速归因于客户群体加大了对云的采用。“其中一些客户是在疫情之前或者疫情期间转向采用云服务的，现在还在不断扩大规模，但是也有一些客户来自在疫情期间受到冲击的行业例如旅游业和娱乐业，现在已经开始恢复正常，他们的支出将会有所回升。”

Amazon在广告业务方面也有突出表现，这对公司来说是一项隐秘但现在很重要的业务。“其他”业务板块（主要是广告销售）收入同比增长50%，达到80.9亿美元。Olsavsky在电话会议上指出，广告业务中包括了流媒体视频业务。

这一结果公布之际，其他科技巨头也相继发布了强劲的财报结果，微软和谷歌母公司Alphabet的业绩结果让投资者感到满意，一部分原因是云计算的持续增长以及Alphabet强广告业务持续强劲增长，甚至一度陷入困境的Facebook本周早些时候也公布利润超出预期水平，不过收入未达到预期。