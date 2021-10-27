微软发布第一季度财报 云业务火力全开

无论是大型还是小型企业，都可以通过构建技术密集度来提高生产力、提高其产品和服务的可负担性。微软云所提供的端到端平台和工具，正是企业在这个过渡期和变革期想要占据引领位置所需要的。

微软今天发布了超出预期水平的第一季度财报，几乎所有产品线都实现了收入的稳健增长，这也使得微软股价在盘后交易中上涨近2%。

该季度微软在不计入股票补偿等特定成本下的利润为每股2.27美元，收入为453亿美元，比去年同期增长22%，这一结果超出了此前华尔街预期的每股利润为2.07美元，收入439.7亿美元。

该季度微软的净收益为205亿美元，同比增长48%。

微软首席执行官Satya Nadella在声明中表示，微软的强劲表现源自于微软所售卖的数字技术是“经济通货膨胀下的一股通货紧缩力量”。

他说：“无论是大型还是小型企业，都可以通过构建技术密集度来提高生产力、提高其产品和服务的可负担性。微软云所提供的端到端平台和工具，正是企业在这个过渡期和变革期想要占据引领位置所需要的。”

他在评语中提及云是有道理的，因为微软的智能云（Intelligent Cloud）业务表现最为突出。该季度云业务实现了169.6亿美元的收入，同比增长31%，其中包括来自Azure公有云、企业服务、GitHub、SQL Server、System Center、Visual Studio和Windows Server的销售额。

据CNBC报道称，尽管微软没有公布Azure的确切收入数据，但微软称该业务的销售额同比增长超过50%，超出分析师预期的47%，甚至超出微软自己预期的增幅。微软首席财务官Amy Hood曾在第四季度末的时候，提到以固定汇率计算Azure的增幅将稳定保持在45%。

但是按固定汇率计算的话，Azure的收入增幅为48%。Hood在与分析师的电话会议中表示，现在预计这一增长趋势将持续到第二财季。

她向分析师表示：“我们预计Azure消费业务健康且广泛的增长，与近期趋势和我们用户业务是保持一致的，同时将继续受益于Microsoft 365业务的推动，后者鉴于其安装基数规模，将有小幅温和增长。”

Ensono公司公有云首席技术官Gordon McKenna表示，他认为微软智能云的增长可归因于有越来越多的企业组织依赖于Azure和微软Teams来管理远程环境。此外他表示，微软围绕零信任安全和无密码登录打造的云安全服务，也是让企业对微软云更加依赖的一个主要因素。

“很明显，所有细分领域的企业组织对于数字化转型、安全、云产品的需求，将继续巩固微软在云领域的主导地位。

其他方面，微软的生产力和业务流程部门（包括Dynamics、Office和LinkedIn）收入同比增长22%至150.4亿美元，更多个人计算部门（包括Windows、设备、游戏和搜索广告）收入同比增长12%至133.1亿美元。

该季度微软Windows也取得了巨大成功，设备制造商贡献的收入增长了10%，尽管来自Gartner的数据显示个人电脑销售增长在这一期间内趋于平缓。有趣的是，微软认为，如果不是因为“供应限制”影响了业务，Windows的业绩表现会更好。

Hood向分析师表示，微软看到商用PC的销售表现十分强劲，而且她预计第二季度来自设备制造商的Windows销售额将进一步加速，增幅到10%到15%之间。

Pund-IT分析师Charles King表示，微软再次火力全开，微软365服务等设计取代微软很多传统盒装生产力套件的新产品正中其目标。

“这也许在一定程度上解释了微软其中一个出现收入下滑的业务——Office商业产品，下滑了13.3%，但被Office 365商用产品收入增长23%所抵消了。”

他指出，另一个下滑业务是微软Surface，解释起来可能有点复杂。“这可能是与其他PC厂商面临的供应链压力和组件短缺有关。而且，微软最近公布了新的Surface Pro和Surface，当新产品即将面市导致销售额下滑，这种情况并不少见。”

微软高管在电话会议中所表现出来的乐观态度，在微软官方财务指引中得到了明确的体现。微软表示，第二季度收入预计在501.5亿美元至510.5亿美元之间，其中位数远远高于华尔街预期的489.2亿美元。

除了产品和服务销售增长之外，微软该季度收购了安全初创公司CloudKnox Security和RiskIQ，以及开发者自动化工具提供商Clear Software。不仅如此，微软还推出了第一台可以在任何设备上运行Windows的云PC产品，并且十年来首次宣布将提到Office 365的订阅费，以及推出了新款Surface和新版本Office。