在日前举办的2021网易数字+大会上，网易数帆发布了新的市场战略和一系列重磅的产品技术，包括全新升级的云原生平台、轻舟低代码平台2.0、全链路数据生产力平台2.0等，还宣布自主开源计划。

坚持开放开源，网易数帆选择全链路基础软件为产业数字化赋能

在企业数字化转型赛道上，网易是一个独特的存在，没有像其他几个互联网大厂，完全选择更为标准化和产品化的云服务对外交付网易的各种技术能力，而是以基础软件作为一种重要形式对外输出网易的技术。从2016年网易正式进入企业服务市场，一路走来虽然不易，但成绩斐然，如今不仅拥有了一支近2000人的队伍服务于该市场，同时，企业服务也成为网易新增业务中最大的业务板块。

在日前举办的2021网易数字+大会上，网易数帆对外展示了这些年在企业服务市场的成长过程和成绩，同时发布了新的市场战略和一系列重磅的产品技术，包括全新升级的云原生平台、轻舟低代码平台2.0、全链路数据生产力平台2.0等，还宣布围绕云原生生产落地的自主开源计划。这些全新或升级后的产品将进一步加速云原生技术在企业的落地，助力企业挖掘数据价值，为更多企业的数字化转型赋能。

技术为魂，坚守开放与开源

网易于2016年正式进入企业服务市场，迄今先后形成了网易数帆、网易智企、网易灵犀等子业务。其中，网易数帆聚焦在基础软件，从提升企业软件生产力、数据生产力、智能生产力入手，坚持开源与开放，以软件技术赋能、服务客户，帮助客户提升行业竞争力，助力其转型进程。如今这已经成为网易数帆服务企业市场的核心战略。

在2021网易数字+大会上，网易副总裁、网易杭州研究院执行院长、网易数帆总经理汪源对此进行了重申，并强调了网易数帆在企业服务市场的两大战略主张：第一，把控制权交给客户；第二是提供产品化、专业和全过程的服务。

网易副总裁、网易杭州研究院执行院长、网易数帆总经理汪源

“这两大战略是我们在过往这些经历中所沉淀下来的，非常稳定，是我们团队非常重要的精神内核。”汪源表示，为了真正把控制权交给客户，网易数帆一是要坚持开放，也就是要兼容主流云平台与大数据平台；二是要拥抱开源，基于开源技术，推进自主开源。

实际上，开源已经成为网易数帆最为核心的技术战略，一直以来网易数帆不仅积极拥抱开源，基于开源来打造开放架构的产品和技术栈，同时，还积极参与开源社区的活动，向开源基金会贡献代码。

“我们的内核技术都是开源的，我们会优先选择社区主流的开源技术，比如Envoy、Istio、Spark、K8s等，在开源技术不能满足需求的时候我们会自主研发一些内核的技术，并且把它开放出来。”汪源说。

在会上，网易数帆基础架构总监张晓龙一口气宣布了3个开源项目，包括云原生运维诊断系统KubeDiag、多租户可视化Kubernetes管理平台KubeCube和高性能云原生API网关Hango（函谷），分别用于解决Kubernetes可用率保障、Kubernetes易用性、API网关性能和易用性等问题。这些项目是网易数帆支撑网易集团互联网业务和服务外部客户沉淀下来的成果，经过了大规模业务实践的验证，同时也注重对鲲鹏等国产硬件平台的适配，能够让国内企业和开箱即用且自主可控的云原生基础软件的距离又靠近了一步。

在接下来的几个月，网易数帆还将开源日志服务项目Loggie、基于Kubernetes的在/离线混部项目Zeus，以及服务网格性能加速项目MeshTurbo等，继续为夯实云原生基础软件做贡献。而在此之前网易数帆还主导开源了大数据项目Apache Kyuubi (Incubating)、分布式存储项目Curve和服务网格项目Slime。其中Apache Kyuubi (Incubating)已经在2021年6月进入Apache软件基金会孵化。

打造全链路基础软件

基于5年来的沉淀，网易数帆在这两大战略的基础上着力打造出三大生产力工具，即软件生产力、数据生产力和智能生产力。在2021网易数字+大会上，网易数帆发布了多个重磅的新产品和产品升级，以进一步提升其服务企业的能力。

在软件生产力方面，网易数帆发布了新升级的轻舟云原生平台、轻舟低代码平台2.0以及基于云原生技术的轻舟金融级分布式底座。其中，轻舟云原生平台是网易在企业服务市场最为核心的产品之一，是网易众多行业解决方案的技术底座，拥有不少大型客户，包括头部金融客户。

“我们的云原生平台从一开始就是从实施微服架构出发，不是以让用户用上容器为起点，这就使得利用开源技术栈帮用户平滑地进行技术演进成为了我们的一个特色，这也是目前标杆客户选择我们的重要原因。”网易数帆轻舟产品总经理陈谔告诉至顶网记者说。

网易数帆轻舟产品总经理陈谔

据悉，网易数帆云原生平台是围绕IT架构向微服架构、分布式转型过程中遇到的问题出发建设的云原生技术栈。新一代网易数帆云原生平台有三大创新：

第一，双模多引擎服务治理模式。在无侵入的Agent模式传统微服务治理方式的基础上，提供基于Sidecar模式服务网格的治理模式，并支持多种治理模式的统一管理，帮助企业在数字化转型过程中从单体架构向微服务架构、从微服务架构向服务网格架构平滑演进。

第二，API网关全能力管理。轻舟API网关升级提供了插件管理、协议转换、接口发布、数据安全管控等能力，全新提供了应用集成平台的能力，通过轻量化的方式与轻舟低代码集成，助力企业快速进行应用创新。

第三，中间件容器化实践。轻舟中间件提供RDS MySQL、Redis、Kafka、RocketMQ、ZooKeeper、Elasticsearch、Eureka等中间件的集群管理能力，帮助运维人员进行中间件集群的全生命周期管理和自动化运维。

基于在云原生领域的持续深耕与突破，网易数帆还将这些技术与金融行业业务场景结合，推出轻舟金融级分布式底座，其借助一系列的技术支撑助力企业突破金融数字化转型的独特难点，重塑金融安全竞争力，打造金融信息化的“自主可控”。

轻舟低代码平台2.0是本次大会的另一个焦点。轻舟低代码平台2.0以全新的可视化编程语言（NASL）为核心，通过云原生底座为客户提供强大的集成能力与自动化运维能力，满足中等复杂度的企业级应用开发，致力于推动软件开发模式的创新变革。

“网易数帆一直就拥有改变企业软件生产方式的愿景，低代码是我们愿景的最好体现。我们希望有一天我们的低代码平台能够连接百万的低代码开发者，连接专业的开发生态，从而支持企业的数字化转型。”陈谔说。

而在数据和智能生产力方面，网易数帆新发布了全链路数据生产力平台2.0，推出了DataOps、逻辑数据湖在内的最新技术实践，以及面向金融、零售、制造等重点行业的解决方案，以进一步完善数字治理能力，促进企业数智化转型升级。其中，新推出的有数DataOps将DevOps的理念应用于数据开发领域，能帮助企业解决数据开发过程中的效率和质量问题；有数实时数据湖引擎Arctic实现了流批一体存储，还支持无缝对接数据中台数据治理体系，极大地增强了数据摄取性能；而有数机器学习平台，在机器学习的各个阶段都能提供有效支持，通过无缝对接数据中台，使得数据访问变得非常简单。

“谈到网易企业服务，我希望大家有三个印象：第一个就是架构开放、内核开源，我们把控制权尽可能交给客户；第二个我们要提供全程贴身的原厂服务。我们不做平台型的生意，网易的企业服务也是我们自己开发的。第三个就是我们提供全链路的基础软件能力。”汪源总结说。