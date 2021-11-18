微软重组云业务，看看有什么新变化？

微软的云计算+人工智能业务正进行重组，现任Azure执行副总裁Jason Zander将负责一个新创建的团队，名为战略任务和技术（SMT）。Zander履任新职位后直接向首席执行官Satya Nadella报告，其任务是加速微软几个关键新兴业务的发展。

新的SMT团队将对微软的Microsoft's U.S Federal business、Azure Space & Mission Engineering、Azure for Operators（其以电信为重点的业务）以及Azure Quantum进行组合。根据Zander发给团队的邮件，“新部门团队的共同纽带是新一代的机遇，也就是那些潜在影响深远的机遇，以至于每个领域的机遇都值得专注去发展。”

Zander在微软工作了近30年，自2018年起担任Azure的执行副总裁，他在此之前的9年曾担任Azure的企业副总裁。他之前还担任过Visual Studio工程团队的企业副总裁。Zander目前是直接与Nadella一起工作的微软高级领导团队成员。

接替Zander目前工作的人并非一位。根据内部邮件，由于Zander的职位变化，云计算+人工智能执行副总裁Scott Guthrie正在组建一个新的团队结构。负责核心应用和基础设施的Azure核心团队将继续由Girish Bablani领导。由Eric Lockard领导的Azure专职团队将进入Azure核心团队。Azure全球基础设施团队将转为Azure核心团队的一部分。

今天改组的另一项内容，新的行业云和全球扩展团队将由Corey Sanders领导。Sanders将统领微软的垂直云平台，并将负责招募行业ISV在整个微软云之上进行建设。行业云部门将从数字转型平台组转移给Sanders，而Sanders将向Guthrie报告。

在今天宣布的行动里，其他一些新的人员也将向Guthrie报告。Azure硬件系统和基础设施负责人Rani Borkar将转入Guthrie的领导团队。负责Azure CXP团队的Billy Anders也将加入Guthrie的领导团队。Azure边缘+平台团队将由Doug Phillips领导。而Doug Phillips将加入Guthrie的领导团队并直接向他报告。

技术研究员Mark Russinovich将继续领导Azure首席技术官办公室团队，并将加入Guthrie的领导团队，直接向Guthrie报告。而技术专员Henry Sanders将继续担任Azure边缘+平台团队的首席技术官，向格思里Guthrie并加入Guthrie的领导团队。

微软今年秋天早些时候曾将旗下一些云计算+人工智能团队转移到Charlie Bell手下，微软从AWS请来Charlie Bell领导新的安全、合规、身份和管理部门。

邮件称今天宣布的所有变化均立即生效。