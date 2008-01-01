白宫一项新的关于人工智能（AI）和经济的报告称，人工智能因其潜在经济效益应该受到欢迎，但必须推出"积极"的公共政策，以确保每个人都受益于其发展。

ZD至顶网软件频道消息： 白宫一项新的关于人工智能（AI）和经济的报告称，人工智能因其潜在经济效益应该受到欢迎，但必须推出"积极"的公共政策，以确保每个人都受益于其发展。

白宫该报告表示，虽然AI新平台可能为美国带来新的增长机会及令众人获得更高的工资和更多的闲暇时间，但明显的负面影响也即将出现："裁员可能将是AI自动化的一个最严重的负面后果，并将影响到各行业和社区"。

该报告援引外部的研究结果称，在未来十到二十年里，9%至47%的工作岗位将由于人工智能的兴起而受到威胁。白宫经济顾问委员会(CEA)以与驾驶相关的工作为案例研究，CEA估计，(在截至2015年5月的3723930就业岗位里)约2196940至3089990个就业岗位将受到威胁。但"科技科技并非宿命；经济激励机制和公共政策对科技的变革和发展方向可以发挥重要作用。"

该报告名为"人工智能、自动化和经济"，奥巴马政府之前曾发表过人工智能报告探索人工智能发展的广泛影响，该报告是一个报告的继续。并就AI的发展提出了三大政策策略建议：投资AI的潜在优势、立足未来的工作岗位对国人进行教育和培训、采取措施确保人工智能产生的财富得到共享，例如加强社保网的建设。

白宫表示，第一步，政府就繁荣的AI市场而言必须优先处理AI领域存在的潜在问题，例如对特定人群(无论是来自业内人士或来自算法本身)的偏见或是无竞争的寡头公司的发展。同时还呼吁在研究和开发上投资，以保持美国"在创新上的的优势"，同时促进人工智能的发展，特别是在网络防御等领域里的发展。

第二步，面向未来市场培训国人，即是说在各个教育层面进行投资。

报告表示，"首先是为所有儿童提供高质量的早期教育"，以期"确保所有的美国人都有能力负担及得到进修教育"。

另外，报告支持奥巴马总统提出的为"勤奋的学生"提供两年免费社区大学教育及类似的政策。报告亦支持对工作培训提供更多的资助，报告还指出，美国的职业培训资金即便增加6倍，所占GDP的比例也仅仅能赶上德国的支出，但仍远远落后于其他欧洲国家。

第三项政策是要确保打工仔能够分享增长，这在很大程度上处决于建设更完善的的社保系统及公平的税收制度。

报告建议加大失业保险、医疗补助、补充营养援助计划(SNAP)和临时资助贫困家庭(TANF)等计划的力度，并推出新的计划，如工资保险和对家庭危机的紧急援助等。

报告的一个章节提出，以通用基本收入(UBI)取代目前的社保计划只会"适得其反"。

报告摘录了CEA主席Jason Furman的看法，他表示，"我们不能提倡那些放弃劳工人员继续留在工作岗位上的政策，相反，我们的目标是首先提倡技能、培训、求职协助，并协助其他劳动力市场机构，确保大众进入劳工岗位，只有这样才能比依靠UBI更好地解决由于AI的出现而导致的就业问题。"