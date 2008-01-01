 CES 2017：连接人工智能

星期二的“CES开幕活动”在Mandalay Bay Convention Center展示了大量新的可穿戴设备和具备听觉的设备，以及各种家用电器和机器人。

ZD至顶网软件频道消息： 拉斯维加斯——星期二的“CES开幕活动”在Mandalay Bay Convention Center展示了大量新的可穿戴设备和具备听觉的设备，以及各种家用电器和机器人。这些产品大都含有大量应用程序，能够连接到互联网，很多已经完成编程，利用内置的人工智能变得更聪明，可以跟踪、学习并识别用户的语音、面貌和日常习惯。

欢迎来到一个便利性胜过隐私保护，将不信任撇在一边造成不安全的未来。

这里的很多设备，针对年轻人和老年人，都是基于这样一个简单的假设，消费者将为那些通过7*24保持连接，能够为他们提供提醒和指导的技术和服务掏钱。

渴望被理解

你和我可能不想要它。但是在CES展会上显而易见的是，这些设备已经变得比以前更加智能，系统设计师发现了一件心照不宣的事：消费者渴望被一个奇怪而亲密的小工具“理解”。

和新的学习能力相结合，联网设备现在的风格被设定为一个温柔，友好的助理，看护着你的饮食、睡眠习惯、姿势、皮肤状况、化妆和运动方案，用一种肯定比唠唠叨叨的妈妈或者伴侣好得多的语调为你提供建议。

物联网（IoT）设备同样淹没了今年的CES揭幕仪式，并显示出改进的迹象。

每家创业企业都设计了自己的连接方式，应用程序驱动的家用电器无法与其他公司的设备或者应用程序连接，家庭物联网领域内很多玩家都在酝酿、寻求建立合作伙伴关系。

传统的烟雾报警器、门铃、安全摄像机、电源插座、开关、电动窗和百叶窗都是例子。法国的创业企业Netatmo与一家建筑公司Legrand和电动窗户和百叶窗供应商Velux合作，将传感器、应用程序和基于Zigbee的无线连接集成到窗户、门和电源插座中。

最终结果？Legrand物联网营销经理Jérôme Boissou告诉我们，现在由Netatmo提供支持的互联设备今年将与Apple HomeKit和三星的ARTIK IoT生态系统兼容。

《EE Times》在CES的一次单独访谈中，在 NXP Semiconductors负责安全性和连接的执行副总裁兼总经理Ruediger Stroh对我们表示，“我们看到物联网——现在正在进入第二个阶段——日益成为一场生态系统的游戏。”

Stroh强调，他并没有贬低创业企业独创性创新的重要性。相反，许多物联网玩家都认为“安全不能是试验或犯错”。他解释说，在物联网第二阶段，世界各国政府都开始要求某种（更高）级别的安全标准。

在后面的页面中，《EE Times》展示了我们在展会现场看到的、火爆的联网和智能设备。

媒体人聚集在CES开幕仪式

Olly，带有扬声器的、有个性的AI机器人

认识一下Olly吧

这是一个扬声器，机器人和伴侣。 Olly的设计是为了比亚马逊的Echo更具个性，并被编写了程序以展示自己的个性。

Amazon Echo和Google Home通过查找信息及控制你家里安装的联网产品来响应你的问题。 Olly这款产品的个性和主动性都各不相同。

集成了相机、麦克风和人工智能，这个环形机器人不仅能够理解言语，而且还能够通过训练理解你的情绪。

在CES展会上，Emotech——一家英国公司，并列展示了两个Olly机器人，每个都有不同的个性。一个Olly更加积极，积极响应任何人的关注。另一个Olly则很冷静，只有有人对它说话的时候才会说话。 Eotech的联合创始人Chelsea Chen解释说：“Olly不会模仿你，但它会观察你，了解你，了解你的日常生活，并理解你的情绪。”随着时间的推移，它会根据你的生活方式进行调整。

Chelsea Chen, Eotech 的共同创始人之一，Olly 的开发人员

Olly的深度学习能力并不止于与人类互动。 它还可以从智能手机的数据中学习。

当被问及消费者是否不关心隐私和安全时，Chen说：“并非如此，有很多人问过我们这类问题。”她补充说，“Olly能够使用你的哪些数据是由你——而不是我们——来决定的。”

Mars，Crazybaby的悬浮无线扬声器

Crazybaby的Mars

Crazybaby知道如何吸引CES与会者的注意。当看到像UFO一样的高音扬声器悬浮在低音炮底座上的时候，谁不会驻足观瞧？

由于使用了Levitation Arts的磁悬浮技术，盘形的高音扬声器可以漂浮在空中。

该公司将Mars称之为是“世界上第一个悬浮无线Hi-Fi系统，可以360度发出声音。”

Crazybaby的人想出了这个两部分的蓝牙扬声器的想法，因为他们想让扬声器的声音更好。 该公司解释说，通过分离两个漂浮的被称为Craft的做法，不会通过材料传输丢失任何声音。 事实上，它的发明者从“Craft”中删除了“所有不必要的元素”。Craft中就没有充电端口。 当电量低时，它慢慢地落在低音炮底座上进行自动充电。

ReSound的助听器

ReSound的助听器（一个红色的小片）可以通过智能手机进行调整

在大多数助听器被设计为使用近场磁感应（NFMI）的时候，ReSound——一家丹麦公司，在2010年成为第一家提供在2.4GHz频率工作的助听器的厂商。当前版本是ReSound的第四代产品。

如同ReSound全球医疗事务副总裁Dave Fabry告诉我们的那样，ReSound在2008年聘请了一大批来自诺基亚的无线技术工程师来实现这一壮举。

ReSound的助听器使用非中间单元，如传统基于NFMI的助听器所需的颈圈。

Fabry表示，ReSound的助听器有两个明显的优势。

首先，许多助听器用户抱怨，虽然他们用于医疗调整的助听器在医生的办公室用起来很好，可是等到回到家，在不同的噪声水平下，就不是那么回事了。通过连接到iPhone，ReSound的助听器允许用户根据环境进行调整。

其次，用户可以设置音频流直接从iPhone到助听器。

ReSound的助听器也有地理标记，帮助用户在不知道把它们放到哪里去了的时候找到它们。

葡萄糖计和乳糖计

PKvitality提供的乳糖监测设备

我们都见过能够都可以计算步数，距离，卡路里和心率的可穿戴设备。认识一下PKvitality吧，这是制造手机和笔记本电脑配件的PKparis的子公司。

PKvitality称自己是一家“生物可穿戴设备公司”，该公司提供医疗级设备，例如K-Track Glucose葡萄糖计和K-Track Athlete。

该公司以其拥有专利技术的SkinTaste生物传感器出名。该传感器由0.5mm长的微针阵列组成，传感器可以完成字面意义上的“品尝液体”以测量葡萄糖和乳糖水平。

PKvitality的生物传感器

该公司解释说，SkinTaste的微针刺穿皮肤并探针间质液，一种围绕组织细胞的糊状透明物质，直接从血液中吸收葡萄糖等化学物质。该公司表示，一旦探针穿透最顶层的表皮层，微型泵抽取流体进行化学分析。

葡萄糖计和乳糖计都正在等待FDA批准。

乳糖计为运动员监测乳糖

Cosmo的陀螺仪头盔配件

Cosmo的配件让头盔更智能

Cosmo Connected展示了一个智能头盔配件。该装置可以安装在任何头盔的背面，与陀螺仪集成，用作眼睛水平的后制动灯，指示自行车或摩托车何时减速。

该设备还可以检测驾驶员跌倒的情况，并且可以立即报警请求应急帮助。一开始它会向司机询问事故的严重性。如果有必要，它将在三分钟内用GPS坐标和初始医疗信息进行救援报警。同时，它也可以将事故的信息报送给朋友和家人。

无线健身耳机

PKparis提供健身耳塞

完全无线的健身耳塞可不是那么容易找到。PKparis带到展会上的蓝牙立体声无线耳机配备防跌落和防水功能。

该公司声称音频敏感度为95dB，阻抗为32欧姆并配备迷你音箱的8mm特殊低音，提供高品质的声音，在增强声学实验室（Label Augmented Acoustics Lab）获得了4/5认证。PKparis透露，它还能够消除40％的噪声，在活动模式下电池使用寿命为5小时，在关闭模式下电池使用寿命为100小时。

Netatmo与“大家伙”合作

Netatmo的烟雾报警器

Netatmo已经因为旗下很多物联网设备出了名。该公司最新推出了一款新的、可以用十年的烟雾报警器——如果从字面上理解该产品的整个生命周期的话。

Netatmo的首席产品经理Florian Deleuil告诉EE Times：“为了实现更长的电池寿命，我们优化了我们的产品设计。” 他解释说，该公司创建了一个架构，其中产品的正常烟雾探测器部分在一个电池上运行，而Wi-Fi连接部分由单独的电池供电。

Netatmo还引入了带有神经网络技术的安全警报。它随着时间的推移学习谁被允许通过面部识别进入，并相应地打开或关闭警报器。

Legrand智能开关和电源插座

Netatmo还与一家建筑公司Legrand合作。Legrand现在可以将其墙内照明开关和电源插座标记为“Netatmo的Céliane”。它们将采用Netatmo的通用平台，通过Netatmo的语音控制应用程序控制与微软Azure的连接。

智能床

睡眠号智能床

嘿! 你在打鼾！是的，在消费电子展CES上展览的睡眠号智能床，将检测床上任何和所有“乘客”（包括狗）何时开始“锯木头”。它会巧妙地将打鼾者推向一个新的位置，以恢复安宁与安静。 当然，这张大尺寸的床可以稳定地调整上下，并能够监测心率、呼吸、睡眠深度等身体状况，以及你是否需要撒尿（最后一个只是开玩笑啦）。

Youcam为你化妆

YouCam的增强现实化妆应用程序

镜子，镜子在墙上...如果你怀疑这不是最公平的，那么再试试看看。YouCam的这个电子镜可以叠加大量不同的化妆风格——甚至在你拿起你的眉笔之前——向你展示每一种化妆风格在你脸上看起来是什么样子。

它能够生成一个“自拍”，你可以在动手化妆之前分享给你的朋友（或者配偶）。在这里，我们的模特是YouCam的市场营销专家Stephanie Mansolf。

E皮肤，智能T恤

你可以感觉适应“电子皮肤”

这是一个你可以穿的私人教练。这是Xenoma的“电子皮肤”。它是一个聪明的T恤，配备了14个独立的传感器，不仅能够监测你的生命体征，而且会在你的锻炼的时候给你指导。 膝盖抬高！拉伸更远一点！直起来！它甚至在你睡觉时跟踪你，并允许你使用你的全身控制一个游戏角色。 你永远不会感到孤单。

iPal，AvatarMind给孩子的机器人

AvaterMind的iPal

父母太忙？来认识一下iPal吧。这个3.5英尺高的机器人玩伴比一个想象中的朋友（或者甚至一个真正的朋友——没有恶作剧、没有痛苦）更好。

它可以聊天、跳舞、讲故事、玩游戏、带领你做操、鼓励接触人类、连接无色情内容的社交媒体、教语言、科学、技术还可以当保姆。它也被称为针对“宅”在屋内的老人的方便的、好伴侣。

虚拟现实MACH-2K

Mach-2K，用于PC 的头戴式VR的无线解决方案

澳大利亚创业企业Immersive Robotics（IMR）希望用专有的压缩标准和一个名为MACH-2k的售后硬件解决方案为PC VR头戴式设备打造世界上第一个无线解决方案。

该公司的首席执行官及联合创始人Daniel Fitzgerald表示：“我们通过创建我们自己的VR压缩标准来解决无线问题。 “这是世界上第一个压缩标准，延迟小于1ms，没有可见的图像质量下降。

MACH-2K被设计为一个即插即用插件，针对的是希望获得无卡顿虚拟现实体验的HTC Vive用户。它包含一个FPGA，负责在一端完全压缩，在另一端执行解压缩，但体积仍然足够小，以便佩戴在用户背部的皮带上。该设备连接到USB，音频和HDMI，以及连接到PC的传输设备，允许通过802.11ac Wi-Fi（5GHz）和最新的802.11ad WiGig（60GHz）标准进行无线传输和流传输。

虽然目前限制为分辨率2160×1200，90Hz的频率，IMR声称在其算法中的数据流可扩展到更高的分辨率，并且最初被构想为在120Hz频率上处理每眼4k的分辨率。一旦出现了更高分辨率的屏幕，它就能够支持它们。CES展会上没有现场演示，但Fitzgerald邀请我们在CES期间去IMR的展位体验现场演示。

智能遥控器（Smart Remote）

SevenHugs的智能遥控器（Smart Remote）

使用“智能遥控器（Smart Remote）”，控制成千上万的设备从未如此简单。作为物联网智能家居的主键，智能遥控器不仅将对每个连接互联网的设备的控制整合到一个平台中，而且自动地根据指向的设备适配控制方案。显而易见的是，Smart Remote简化了用户操作物联网设备的体验，因为您不再需要针对每台连接互联网的设备单独安装一个应用程序了。

设置很简单，将三个室内定位传感器放置在您想要控制的设备附近，并与Sevenhugs智能手机应用程序进行同步。由于结合了室内位置传感器，加速度计，陀螺仪，罗盘和环境光传感器，遥控器简单地通过指向设备就能够进行检测和操作了。Sevenhugs营销主管Matthew Brown表示，“你进行同步，设定位置，只要指向就可以了。房间传感器允许我们知道遥控器指向哪里，并立即获得控制。”他表示，“安装需要几分钟。”

到目前为止，Smart Remote已经兼容了25,000种不同的设备，包括三星智能电视、飞利浦Hue、LIFX智能灯泡、Google Nest恒温器和Sonos扬声器，但您可以使用红外线训练它控制新的设备。

智能建筑的物联网操作系统

Ubiant发布Hemis，一个物联网的操作系统

延续着物联网流线型的发展趋势，法国创业公司Ubiant宣布推出Hemis，一种物联网智能建筑操作系统，该操作系统旨在使用单一移动平台简化安装、监控和远程操作智能设备的行为。 Ubiant公司首席技术官Sabre Mansour表示：“向网络添加新对象就是扫描设备并插入设备以创建一个总网络这么简单。”

Hemis与一整套专有的联网设备、恒温器、烟雾探测器以及标记为Quickmove认证的灯泡配合使用，这些产品也是由Ubiant生产的。一旦设备安装完成，Hemis允许您从智能手机操作中央暖气，通风和照明系统，以及监控和预测能耗成本。按照天、周、月和年进行跟踪，或者跟踪消耗的总电量。

既然我们希望更多的第三方产品能够集成到一个统一的平台上，2017年这个行业似乎终于找到了简化管理家庭网络中数十个物联网设备的方法。

A扬声器

Akoustic Arts的单向扬声器

Akoust Arts公司——在CES上亮相的诸多法国创业企业之一，在CES展会上展示了自己开发的“A”——一个单向扬声器，这款产品精准瞄准目标发出声音束，所以除了目标之外，别的人都无法听到它。传播的声波很窄，你在10米之外也能够听到它，但是在你旁边就根本听不见。

Akoustic Arts的商业总监Myriam Marcetteau表示，“秘密可能就在于37个传感器和超声频率的阵列”。与传统的扬声器不同，A不用单个可活动的电磁线圈和锥体发射普通的声波，而是产生高频超声波并将它们转换成可听见的声波。

在通过扬声器发射之前，将音频信号转换成超声域中的主波束，然后再空气中传播，并且自解调变成可以被听见的音频信号。

“A”扬声器配备了3.5mm插孔，可与常规音频设备配合使用。

Helixee，艺术云存储，网络驱动器

Novathings的Helixee

部分云存储，部分网络驱动器，Helixee提供了两个世界中最好的东西：它很容易安装并能自动备份内容，但仍然本地化。Hexliee由Novathings开发，是一个连接的硬盘驱动器，具有网络驱动器的隐私保护，又具备云计算的简便，能够自动备份和统一散布在你所有设备中的照片，视频或重要的文件。

Novathings公司的首席执行官Christophe Guionet表示：“Helixee使用自己的专用Wifi连接，因此您可以在没有互联网连接的情况下保持连接。同时，还可以通过网络应用程序远程访问。它还提供远程共享，多用户帐户访问和多操作系统访问。

Helixee配备了ARM Cortex-A8 1Ghz双核处理器，512 Mb SDRAM和5V电源供电，并兼容WiFi 802.11（b/g/n）。 Helixee也可以连接到2.4 GHz WLAN。它可以提供一个或2.5 TB容量的驱动器。

CTA主席Gary Shapiro

Gary Shapiro

CTA主席和《忍者创新》（《Ninja Innovation》）的作者Gary Shapiro在“CES开幕”活动期间耐心地接受了采访。Shapiro正在绕场庆祝CES 50周年。